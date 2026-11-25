Sanofi Aktie +5,07%: Euro Stoxx 50 Gewinner am Mittag nach Insmed-Deal - Analysten drehen auf positiv

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 12:38 2 Min.

Die Sanofi Aktie steigt am Mittag um 5,07% auf 98,32 Euro und ist Euro Stoxx 50 Gewinner. Nach dem geplanten Insmed-Kauf stufen mehrere Banken die Aktie hoch. Hintergründe und Risiken.

Bild: Sanofi

Die Sanofi Aktie (ISIN: FR0000120578, FSE: SNW, Paris: SAN) setzt ihre Rally fort. Am Mittwochmittag steigt der französische Pharmakonzern um 5,07% auf 98,32 Euro und gehört damit zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern. Bereits am Vortag war der Kurs kräftig gestiegen und hatte ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Sanofi Aktie am Mittag +5,07% Kurs der Sanofi Aktie 98,32 € 12-Monats-Hoch vom Vortag 93,27 € Quelle : boerse.de, Börse Stuttgart, 25.11.2026 Kurstreiber Sanofi Aktie: Insmed-Kauf und Hochstufungen Auslöser ist die Ankündigung von Sanofi, den US-Biotechkonzern Insmed zu übernehmen. Der Markt wertet den Schritt offenbar als Antwort auf die lange gestellte Frage, wie Sanofi das Wachstum nach dem Kassenschlager Dupixent sichern will. Mehrere Banken haben ihre Einschätzung geändert: RBC hob Sanofi von Sector Perform auf Outperform und das Kursziel von 80 auf 105 Euro an. Barclays stufte auf Overweight hoch und nannte ein Kursziel von 120 Euro. BofA wechselte von Neutral auf Buy. RBC verweist darauf, dass die Aktie trotz des Anstiegs von mehr als 10% am Vortag noch immer mit einem Abschlag von 22% zum europäischen Pharmasektor notiert. Einordnung Zahlen und Bilanz Operativ stützt Dupixent das Geschäft. Im dritten Quartal hatte Sanofi nach Berichten die Jahresziele für 2026 angehoben. Die Aktie war zuvor lange unter Druck: Im Juni 2026 markierte sie mit 71,50 Euro den tiefsten Stand seit März 2020. 01 Wachstumsstory neu geschrieben Mit Insmed erweitert Sanofi die Pipeline und adressiert die Zeit nach dem Patentablauf von Dupixent. 02 Bewertungsabschlag RBC sieht trotz der Rally weiter einen Abschlag zum EU-Pharmasektor. 03 Analysten uneins UBS beließ Sanofi am Dienstag auf Neutral, Bernstein auf Outperform. Die Stimmung ist gespalten. Risiken Moody's bestätigte das Rating Aa3, senkte den Ausblick wegen der Insmed-Übernahme aber auf negativ.

Ein Übernahmeprozess kann Integrations- und Finanzierungsrisiken bergen.

Nach dem Kurssprung der vergangenen zwei Tage sind Gewinnmitnahmen jederzeit möglich. Die Sanofi Aktie muss nun beweisen, dass der Euro Stoxx 50 Gewinner von heute die Erwartungen auch operativ erfüllt.

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