Sanofi gab den Kauf am Dienstag in Paris bekannt. Beide Verwaltungsräte haben der Transaktion bereits zugestimmt. Der Preis von 175 Dollar je Aktie liegt 46 Prozent über dem Schlusskurs der Insmed-Aktie vom 18. November, dem Tag vor den ersten Berichten über einen möglichen Deal. Bezahlen will Sanofi mit einer Kombination aus Fremdmitteln und vorhandenen Barreserven.

Für den Vollzug fehlen noch die Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie behördliche Freigaben in den USA und weiteren Ländern. Sanofi rechnet mit dem Abschluss im ersten Halbjahr 2027. Die Franzosen kündigten an, ihre progressive Dividendenpolitik fortzusetzen und weiterhin ein starkes Kreditrating anzustreben.