Die Gerüchte der Vorwoche sind Gewissheit: Sanofi (Euronext Paris: SAN, ISIN FR0000120578) kauft den US-Biotechkonzern Insmed (Nasdaq: INSM). Der französische Pharmakonzern bietet 175 US-Dollar je Aktie in bar, die Transaktion bewertet Insmed mit rund 41 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 37,6 Milliarden Euro. Die Sanofi-Aktie reagierte laut den vorliegenden Berichten zunächst kaum, ein belegter Kurssprung am Ankündigungstag liegt nicht vor.
Sanofi-Aktie: 41 Milliarden Dollar in bar für Insmed – Frankreichs Pharmariese kauft sich in die Lunge ein
Sanofi will Insmed für 175 US-Dollar je Aktie übernehmen, rund 41 Milliarden Dollar in bar. Der Aufschlag beträgt 46 Prozent, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
SANSAN
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Der Deal
Was hat Sanofi bei der Insmed-Übernahme angekündigt?
Sanofi gab den Kauf am Dienstag in Paris bekannt. Beide Verwaltungsräte haben der Transaktion bereits zugestimmt. Der Preis von 175 Dollar je Aktie liegt 46 Prozent über dem Schlusskurs der Insmed-Aktie vom 18. November, dem Tag vor den ersten Berichten über einen möglichen Deal. Bezahlen will Sanofi mit einer Kombination aus Fremdmitteln und vorhandenen Barreserven.
Für den Vollzug fehlen noch die Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie behördliche Freigaben in den USA und weiteren Ländern. Sanofi rechnet mit dem Abschluss im ersten Halbjahr 2027. Die Franzosen kündigten an, ihre progressive Dividendenpolitik fortzusetzen und weiterhin ein starkes Kreditrating anzustreben.
Die Strategie
Warum will Sanofi Insmed haben?
Sanofi will das Atemwegs-Portfolio ausbauen und die Pipeline bei seltenen Krankheiten verbreitern. Insmed bringt zwei vermarktete Medikamente mit, BRINSUPRI und ARIKAYCE. Dazu kommt ein experimenteller inhalativer Wirkstoff in Phase 3, Treprostinil-Palmitil-Inhalationspulver, kurz TPIP.
Konzernchefin Belen Garijo, die laut dpa-AFX seit Mai im Amt ist, bezeichnet den Kauf als wichtigen strategischen Schritt, um das Wachstum mittel- und langfristig deutlich zu beschleunigen. Insmed soll die Atemwegspräsenz durch ein hochdifferenziertes Produktportfolio ergänzen. Sanofi will die Wirkstoffe und Forschung von Insmed mit der eigenen weltweiten Vertriebsstärke verbinden.
Die Zahlen
Was bedeutet der Deal für das Ergebnis der Sanofi-Aktie?
Sanofi stellt einen positiven Effekt auf das bereinigte Ergebnis je Aktie (Business EPS) in Aussicht. Die Quellen unterscheiden sich im Zeitpunkt: dpa-AFX spricht von einem Effekt ab 2028, Investing.com von einem Effekt bis Ende 2028.
Anleger sollten daher die Originalmitteilung von Sanofi abwarten.
Die Insmed-Aktie hatte schon vor der Ankündigung kräftig zugelegt: Laut dpa-AFX stieg sie seit Ende Oktober um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar, ihr Rekordhoch lag Ende 2025 bei fast 213 Dollar. Das Angebot von 175 Dollar liegt damit zwar über dem zuletzt genannten Kurs, aber unter diesem Rekord. Berichte über die Gerüchte hatten die Aktie bereits in der Vorwoche bewegt.
|Punkt
|Angabe
|Käufer
|Sanofi (Paris)
|Ziel
|Insmed (Nasdaq: INSM)
|Preis
|175 US-Dollar je Aktie, bar
|Gesamtwert
|rund 41 Mrd. US-Dollar (37,6 Mrd. Euro)
|Finanzierung
|Fremdmittel und Barreserven
|Abschluss
|erwartet im 1. Halbjahr 2027
Quelle: Sanofi-Mitteilung laut dpa-AFX und Investing.com, 24.11.2026
Häufige Fragen
FAQ zur Sanofi-Aktie und zur Insmed-Übernahme
Was zahlt Sanofi für Insmed? 175 US-Dollar je Aktie in bar, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? Sanofi erwartet den Abschluss im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden.
Welche Medikamente bekommt Sanofi? BRINSUPRI und ARIKAYCE sowie den Phase-3-Kandidaten TPIP.
Unter welchem Kürzel ist die Sanofi-Aktie notiert? An der Euronext Paris unter SAN, die ISIN lautet FR0000120578; Insmed handelt an der Nasdaq unter INSM.
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