Sanofi Aktie: 100 Euro Kursziel – warum Jefferies den Insmed-Kauf für machbar hält

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:55 3 Min.

Die Sanofi-Aktie steigt auf 85,21 Euro, während Jefferies einen möglichen Insmed-Kauf für finanzierbar hält und das Kursziel von 100 Euro bestätigt.

Bild: Sanofi

Der Analyst Michael Leuchten von Jefferies bestätigt in seiner Sanofi-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Rating "buy" und das Kursziel von 100 Euro für die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker: SAN). Am 20. November lege die Aktie um 1,44 Euro oder 1,72% auf 85,21 Euro zu. Trotz des Kursanstiegs blieben bis zum Jefferies-Ziel 14,79 Euro oder rund 17,4% Luft. Im Mittelpunkt der Analyse stehe die Frage, ob der US-Biotechkonzern Insmed Sanofi helfen könne, eine künftige Umsatzlücke bei seinem wichtigsten Medikament Dupixent zu schließen. Warum der heutige Erfolg von Dupixent den Handlungsdruck erhöhe Je erfolgreicher Dupixent werde, desto mehr Umsatz müsse Sanofi nach dem Auslaufen des Patentschutzes verteidigen. Wie viel auf dem Spiel stehe, zeige der Blick auf das dritte Quartal: Von 14,44 Milliarden Euro Konzernumsatz seien knapp 5,69 Milliarden Euro auf Dupixent entfallen. Damit habe ein einziges Medikament rund 39% des Umsatzes beigesteuert. Michael Leuchten halte Übernahmen deshalb schon seit Längerem für einen wichtigen Teil der Sanofi-Strategie. Ein frühzeitiger Zukauf lasse dem Konzern mehr Zeit, weitere Medikamente am Markt zu etablieren, solange Dupixent noch kräftige Erlöse liefere. Insmed bringe bereits ein Milliardengeschäft mit Was Insmed für Sanofi interessant mache, sei nach Einschätzung von Michael Leuchten vor allem die Aussicht auf einen schnellen Geschäftsbeitrag. Für das Atemwegsmedikament Brinsupri erwarte Insmed 2026 bereits 1,35 bis 1,40 Milliarden US-Dollar Umsatz. Bei Arikayce rechne das Unternehmen mit weiteren 460 bis 470 Millionen US-Dollar. Zusammen entspreche das erwarteten Produkterlösen von 1,81 bis 1,87 Milliarden US-Dollar. Sanofi würde damit zwei bereits vermarktete Medikamente erwerben, deren Nachfrage sich an tatsächlichen Verkäufen ablesen lasse. Wie schnell sich daraus ein Gewinnbeitrag für die Sanofi-Aktionäre ergäbe, sei eine andere Frage. Insmed habe im dritten Quartal noch einen Nettoverlust von rund 100 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Zum Kaufpreis kämen bei einer Kreditfinanzierung Zinskosten hinzu. Für die Aktionäre wäre deshalb entscheidend, wie viel vom zusätzlichen Umsatz nach den Ausgaben für Forschung, Vertrieb und Finanzierung übrig bleibe. Was Jefferies dem Käufer finanziell zutraue Michael Leuchten zufolge wirke ein möglicher Kauf für Sanofi "auf dem Papier groß". Er sei aber "machbar, verkraftbar und scheint von der Richtung her zu dem zu passen, was das Management angestrebt hat", so der Jefferies-Analyst in deutscher Übersetzung. Die dafür nötige Schuldenaufnahme erscheine Michael Leuchten vertretbar. Die Berichte beträfen allerdings frühe Überlegungen. Einen vereinbarten Kaufpreis, an dem Anleger die Belastung für Sanofis Bilanz messen könnten, gebe es bislang nicht. Die Sanofi-Aktienanalyse von Jefferies enthalte damit zwei getrennte Urteile: Insmed passe strategisch zum Bedarf des Konzerns, und Sanofi könne eine Transaktion dieser Größenordnung nach Einschätzung der Bank grundsätzlich finanzieren. Ob sie sich für Aktionäre rechne, hänge wesentlich vom Preis ab. Der Analyst Michael Leuchten von Jefferies bleibt für die Sanofi-Aktie beim Rating "buy" und beim Kursziel 100 Euro. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – die Übernahme in den Gruppenchat klappt ganz ohne Kredit. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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