Sandoz Aktie: SMI-Verlierer nach Rekordlauf – Anleger nehmen Gewinne mit

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:00 2 Min.

Die Sandoz Aktie rutscht am Dienstagmittag unter die SMI-Verlierer. Nach der Hochstufung durch die Deutsche Bank am Montag greifen Anleger beim besten SMI-Wert des Jahres zu.

Die Sandoz Aktie gehört am Dienstagmittag zu den schwächsten Werten im Swiss Market Index: Der Generika- und Biosimilar-Spezialist verliert 1,81 Prozent auf 81,50 Franken und ist damit zweitschwächster SMI-Verlierer des Tages. Auslöser ist keine neue Hiobsbotschaft, sondern ein klassischer Rücksetzer nach einem starken Lauf. SMI-Verlierer Warum die Sandoz Aktie nachgibt Die Sandoz Aktie hatte am Montag noch zu den Gewinnern gezählt und gibt nun einen Teil der Gewinne wieder ab. Am Montag war der Titel um 1,6 Prozent auf 81,80 Franken gestiegen, nachdem die Deutsche Bank Sandoz von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 95 Franken angehoben hatte. Als Grund nannten die Analysten laut Marktberichten eine Studie zum Biosimilar-Geschäft. Am Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit, zumal der gesamte Pharmasektor schwächelt: Novartis und Roche verlieren laut AWP jeweils rund 0,5 Prozent. Sandoz Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 -1,81 % Kurs der Sandoz Aktie am Mittag 81,50 CHF Kursplus seit Jahresbeginn, bester SMI-Wert 2026 +41 % Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Sandoz, AWP Sandoz Aktie: Operativ auf Kurs Das Geschäft läuft nach Unternehmensangaben stabil: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr stellt Sandoz ein Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent und eine bereinigte Kern-EBITDA-Marge von 23,0 bis 23,5 Prozent in Aussicht. Nach dem Kursanstieg von rund 41 Prozent seit Jahresbeginn ist die Erwartungshaltung allerdings hoch. Was die Sandoz Aktie bremst Nach dem Rekordlauf drohen Gewinnmitnahmen, wie sie der SMI-Verlierer Sandoz heute zeigt.

Nicht alle Analysten sehen weiteres Potenzial: AlphaValue rät laut Marktberichten zu „Reduce“ bei einem Kursziel von 89,90 Franken.

Der schwache Pharmasektor belastet die Stimmung zusätzlich. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Für die Sandoz Aktie bleibt die Biosimilar-Pipeline der zentrale Kurstreiber. Kurzfristig dürfte der SMI-Verlierer weiter vom Sektorumfeld und von der Frage abhängen, ob die Hochstufung der Deutschen Bank weitere Analysten zum Nachziehen bewegt. Stammdaten zur Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

Novartis AG: ISIN CH0012005267, WKN 904278, Handelssymbol NOVN (SIX), US-Handelssymbol NVS (NYSE)

Roche Holding AG: ISIN CH0012032048, WKN 855167, Handelssymbol ROG (SIX), US-Handelssymbol RHHBY (OTC-ADR)

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