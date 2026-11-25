Die Sandoz Aktie hat am Mittwoch eine Kehrtwende hingelegt: Zum Handelsstart lag das Papier des Generika- und Biosimilar-Konzerns noch 1,36% im Plus bei 82,20 Franken, am Mittag steht ein Minus von 1,18% auf 80,14 Franken. Damit zählt Sandoz zu den SMI Verlierern, obwohl der Leitindex im Plus notiert.
Sandoz Aktie: SMI Verlierer am Mittag - Kursumkehr nach Hochstufung
Die Sandoz Aktie ist SMI Verlierer am Mittag: minus 1,18% auf 80,14 Franken. Nach dem Start im Plus drehte der Kurs ins Minus, obwohl die Deutsche Bank hochgestuft hat.
Warum die Sandoz Aktie nach dem Hoch Federn lässt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Die Aktie hatte am 12. November ihr Rekordhoch erreicht, im Tagesverlauf bis 86,78 Franken. Seither hat sie rund 7,7% eingebüßt. Zur Wochenmitte kommen Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf und eine insgesamt nervöse Börse zusammen: Marktberichte verweisen auf neue US-Zolldrohungen, die den Risikoappetit dämpfen.
Für Sandoz sind Zollthemen besonders sensibel: Bereits im Sommer hatten US-Zollpläne für Generikahersteller die Aktie belastet, Sandoz besitzt laut Bericht keine Werke in den USA. In der aktuellen Jahresprognose sind Zölle ausdrücklich nicht enthalten.
Auch Bewertungsfragen spielen eine Rolle. Intron Health stufte Sandoz in der Woche bis 20. November von Halten auf Verkaufen ab und hält die Bewertung nach dem Kursanstieg für überzogen, AlphaValue/Baader beließ die Einstufung am 17. November bei Reduce.
Hochstufung der Deutschen Bank: Rückenwind trifft auf Gegenwind
Am Montag, 23. November, hob die Deutsche Bank die Einstufung für Sandoz von Halten auf Kaufen an. Die Bank begründet das mit der Positionierung im wachsenden Biosimilar-Markt, der frühen Markteinführung neuer Präparate und dem Bio100-Programm. Chancen für 2027 sieht sie unter anderem durch ein Eylea-Biosimilar in den USA und Semaglutid-Generika. Der Konsens der Analysten lag vor der Hochstufung (Stand 28. Oktober) bei 8 Kaufempfehlungen, 6 neutralen Einstufungen und einer Verkaufsempfehlung.
Operativ läuft es: Sandoz startete am 16. November in den USA mit Enzeevu und meldete eine Privatlabel-Vereinbarung im Bereich retinaler Erkrankungen. Am 18. November stellte CEO Richard Saynor auf einer Konferenz die Wachstumsstrategie Bio100 vor, in deren Zentrum Biosimilars, Generika und eine stärker kontrollierte Lieferkette stehen.
Quartalszahlen und Ausblick der Sandoz Aktie
Im dritten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5% auf 2.942 Mio. US-Dollar. Die Biosimilars legten um 17% auf 998 Mio. US-Dollar zu und machen rund 34% des Konzernumsatzes aus. Das Generikageschäft stagnierte bei 1.944 Mio. US-Dollar. In den ersten neun Monaten stand ein Mengenplus von 10% einem Preisrückgang von 5% gegenüber. Für 2026 erwartet Sandoz ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5% bis 6% und eine bereinigte Kern-EBITDA-Marge von 23,0% bis 23,5% nach 21,7% im Jahr 2025.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|80,14 CHF
|Veränderung
|-1,18%
|52-Wochen-Hoch (12.11.2026)
|86,78 CHF
|Umsatz drittes Quartal 2026
|2.942 Mio. USD (+5%)
|Biosimilars drittes Quartal
|998 Mio. USD (+17%)
|Prognose 2026: Umsatzwachstum
|5% bis 6%
|Prognose 2026: Kern-EBITDA-Marge
|23,0% bis 23,5%
|Nächste Zahlen
|17.02.2027
Kurse SIX Swiss Exchange, Stand Mittag 25.11.2026. Wachstumsraten währungsbereinigt.
Quelle: Sandoz-Mitteilung vom 28.10.2026, Marktberichte, eigene Zusammenstellung
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