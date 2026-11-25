Am Montag, 23. November, hob die Deutsche Bank die Einstufung für Sandoz von Halten auf Kaufen an. Die Bank begründet das mit der Positionierung im wachsenden Biosimilar-Markt, der frühen Markteinführung neuer Präparate und dem Bio100-Programm. Chancen für 2027 sieht sie unter anderem durch ein Eylea-Biosimilar in den USA und Semaglutid-Generika. Der Konsens der Analysten lag vor der Hochstufung (Stand 28. Oktober) bei 8 Kaufempfehlungen, 6 neutralen Einstufungen und einer Verkaufsempfehlung.