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Sandoz-Aktie: Augenmittel Enzeevu startet in den USA – Private-Label-Deal ab 2027

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Sandoz bringt sein Eylea-Biosimilar Enzeevu in den USA auf den Markt und hat zusätzlich eine mehrjährige Private-Label-Vereinbarung geschlossen. Der adressierte US-Markt für Anti-VEGF-Augenmittel wird auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Titelgrafik in Navy und Gold mit der Überschrift zum US-Marktstart des Sandoz-Augenmittels Enzeevu und zwei Kennzahlen
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Sandoz greift im größten Pharmamarkt der Welt ein Milliardengeschäft an: Der Generika- und Biosimilar-Spezialist hat sein Augenmedikament Enzeevu (Aflibercept-abzv) in den USA auf den Markt gebracht. Zugleich meldete die Basler Gesellschaft (SIX-Kürzel: SDZ, ISIN: CH1243598427) am Montagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung eine mehrjährige Private-Label-Vereinbarung, die ab Mitte 2027 einen zusätzlichen Vertriebskanal eröffnen soll.

Enzeevu ist ein Biosimilar, also ein biotechnologisch hergestelltes Nachahmerpräparat, des Blockbusters Eylea von Regeneron. Den US-Markt für Anti-VEGF-Medikamente beziffert Sandoz auf geschätzt 9,6 Milliarden US-Dollar.

Das Produkt

Was steckt hinter Enzeevu?

Aflibercept ist ein Fusionsprotein, das die Wachstumsfaktoren VEGF-A und PlGF bindet und so krankhafte Gefäßneubildungen im Auge bremst. Das Mittel wird direkt in den Glaskörper des Auges injiziert. Sandoz bietet Enzeevu in der Dosierung 2 mg als Fertigspritze an.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Enzeevu bereits im August 2024 zugelassen. Die Zulassung umfasst laut Sandoz folgende Anwendungsgebiete:

  • feuchte altersbedingte Makuladegeneration

  • Makulaödem nach Netzhautvenenverschluss

  • diabetische Retinopathie

  • diabetisches Makulaödem

Nach Unternehmensangaben ist Enzeevu in allen zugelassenen Indikationen mit dem Referenzprodukt austauschbar. Diese sogenannte Interchangeability erlaubt es in den USA grundsätzlich, je nach Recht des Bundesstaats das Originalpräparat in der Apotheke durch das Biosimilar zu ersetzen. Die genannten Erkrankungen betreffen laut Sandoz zusammengenommen mehr als 30 Millionen Amerikaner.

Der Deal

Was bringt die Private-Label-Vereinbarung?

Neben dem Start unter eigener Marke setzt Sandoz auf einen zweiten Kanal: Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung stellt das Unternehmen Enzeevu ab Mitte 2027 für einen Partner her, der das Präparat unter eigenem Label vermarktet. Ab dem zweiten Halbjahr 2027 sind feste Abnahmemengen vereinbart.

Geschätzter US-Markt für Anti-VEGF-Medikamente
9,6 Mrd. USD
Start der Private-Label-Vermarktung
Mitte 2027
Ab dann feste Abnahmemengen
2. Hj. 2027
Quelle: Sandoz, Ad-hoc-Mitteilung vom 16.11.2026

Den Namen des Partners, die Mengen und die finanziellen Konditionen nennt Sandoz nicht. Das Unternehmen verweist aber darauf, dass die Vereinbarung Reichweite und Umsatzwachstum in den USA ab dem kommenden Jahr deutlich ausweiten solle. Sandoz habe bereits Erfahrung mit mehreren Private-Label-Biosimilars in den USA. Keren Haruvi, Präsidentin von Sandoz Nordamerika, betonte den breiteren Zugang zu Biosimilar-Therapien.

Die Strategie

Wie passt der Schritt ins Gesamtbild?

Sandoz ist seit Oktober 2023 ein eigenständiges Unternehmen und erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar. Die Augenheilkunde baut der Konzern gezielt aus: 2024 übernahm Sandoz das US-Biosimilar Cimerli (Ranibizumab), 2025 folgte in Europa der Start des Aflibercept-Biosimilars Afqlir.

Langfristig verfolgt Sandoz die Ambition „Bio100“: Bis 2040 sollen mehr als 100 Biosimilars im Portfolio stehen. Ab 2035 will das Unternehmen zudem rund 80 Prozent der Biologika abdecken, deren Patentschutz ausläuft – nach eigenen Angaben fast doppelt so viel wie heute.

Für Anleger der Sandoz-Aktie ist der US-Start damit ein weiterer Baustein in der Biosimilar-Strategie. Die Aktie hatte am Freitag an der SIX bei 84,60 Franken geschlossen, ein Minus von 2,65 Prozent.

FAQ zur Sandoz-Aktie und Enzeevu

Was hat Sandoz angekündigt? Den US-Marktstart des Eylea-Biosimilars Enzeevu sowie eine mehrjährige Private-Label-Vereinbarung mit einem nicht genannten Partner ab Mitte 2027.

Wie groß ist der Zielmarkt? Sandoz schätzt den US-Markt für Anti-VEGF-Medikamente auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar.

Unter welchem Kürzel wird die Sandoz-Aktie gehandelt? An der SIX Swiss Exchange unter SDZ; in Deutschland ist sie unter anderem über Xetra handelbar. Die ISIN lautet CH1243598427.

Ist Enzeevu mit Eylea austauschbar? Ja, laut Sandoz ist Enzeevu in allen zugelassenen Indikationen als austauschbar mit dem Referenzprodukt eingestuft.

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