Sandoz-Aktie: Augenmittel Enzeevu startet in den USA – Private-Label-Deal ab 2027

Sandoz greift im größten Pharmamarkt der Welt ein Milliardengeschäft an: Der Generika- und Biosimilar-Spezialist hat sein Augenmedikament Enzeevu (Aflibercept-abzv) in den USA auf den Markt gebracht. Zugleich meldete die Basler Gesellschaft (SIX-Kürzel: SDZ, ISIN: CH1243598427) am Montagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung eine mehrjährige Private-Label-Vereinbarung, die ab Mitte 2027 einen zusätzlichen Vertriebskanal eröffnen soll.
Enzeevu ist ein Biosimilar, also ein biotechnologisch hergestelltes Nachahmerpräparat, des Blockbusters Eylea von Regeneron. Den US-Markt für Anti-VEGF-Medikamente beziffert Sandoz auf geschätzt 9,6 Milliarden US-Dollar.