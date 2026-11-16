Sandoz-Aktie: Augenmittel Enzeevu startet in den USA – Private-Label-Deal ab 2027

Aflibercept ist ein Fusionsprotein, das die Wachstumsfaktoren VEGF-A und PlGF bindet und so krankhafte Gefäßneubildungen im Auge bremst. Das Mittel wird direkt in den Glaskörper des Auges injiziert. Sandoz bietet Enzeevu in der Dosierung 2 mg als Fertigspritze an.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Enzeevu bereits im August 2024 zugelassen. Die Zulassung umfasst laut Sandoz folgende Anwendungsgebiete:

feuchte altersbedingte Makuladegeneration

Makulaödem nach Netzhautvenenverschluss

diabetische Retinopathie

diabetisches Makulaödem

Nach Unternehmensangaben ist Enzeevu in allen zugelassenen Indikationen mit dem Referenzprodukt austauschbar. Diese sogenannte Interchangeability erlaubt es in den USA grundsätzlich, je nach Recht des Bundesstaats das Originalpräparat in der Apotheke durch das Biosimilar zu ersetzen. Die genannten Erkrankungen betreffen laut Sandoz zusammengenommen mehr als 30 Millionen Amerikaner.