Die Analysten von GF Securities haben ihre Prognose für die NAND-Preise gesenkt. Sie rechnen mit flachen Preisen im ersten Quartal 2027 und danach mit drei Quartalen fallender Preise; für das vierte Quartal 2027 sehen sie ein Minus von 12 Prozent zum Vorquartal. Sandisk sei als reiner NAND-Anbieter am stärksten von schwankenden Gewinnen betroffen, schreibt das Haus laut Seeking Alpha und bevorzugt breiter aufgestellte Speicherhersteller. Auch Micron gab laut 24/7 Wall St. um rund 4 Prozent nach.

Hinzu kommen zwei Stimmungsdämpfer: Eine 13F-Meldung zeigt, dass Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office seine Sandisk-Position bis Ende September komplett verkauft hat. Und heute Abend legt Nvidia Zahlen vor – der wichtigste Stimmungstest für alle KI-Zulieferer. Seit dem Schlusskurs vom 30. Oktober (1.150,89 Dollar) hat die Sandisk Aktie bis Montag rund 30 Prozent verloren, binnen eines Monats sogar fast 40 Prozent. Am 30. Oktober fiel sie trotz starker Zahlen und Split-Ankündigung um 13,5 Prozent, am 5. November um weitere 22 Prozent.