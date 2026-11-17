Die Sandisk Aktie (Ticker: SNDK, ISIN: US80004C2008) kommt nicht zur Ruhe: Um 11:10 Uhr New Yorker Zeit (17:10 Uhr MEZ) notierte das Papier an der Nasdaq bei rund 771 Dollar und damit 4,7 Prozent unter dem Vortagesschluss von 809,11 Dollar. Auf Tradegate kostete die Aktie um 17:11 Uhr 705 Euro. Auslöser ist eine Warnung der chinesischen GF Securities vor einem Überangebot an NAND-Speicher ab 2027 – ausgerechnet zwei Tage vor dem 8:1-Aktiensplit. Diese Sandisk Aktienanalyse zeigt, wie viel Zyklusangst im Kurs steckt, was die Rekordzahlen hergeben und welche Szenarien für die Sandisk Aktienprognose diskutiert werden.
Sandisk Aktienanalyse: Forward-KGV unter 4, Aktie zwei Drittel unter dem Rekord – kippt jetzt der Speicher-Superzyklus?
Die Sandisk Aktie rutscht vor dem 8:1-Split erneut ab: Ein chinesischer Broker warnt vor einer NAND-Schwemme ab 2027. Unsere Sandisk Aktienanalyse ordnet Rekordzahlen, Mini-Bewertung, Analystenkonsens und die Szenarien für die Sandisk Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sandisk Corporation
- Ticker
- SNDK (Nasdaq)
- ISIN
- US80004C2008
- WKN
- A411ZM
- Sitz
- Milpitas, Kalifornien
- Aktiensplit
- 8:1, gesplittete Kurse ab 20.11.2026
Stand: 17.11.2026, Kurse vor dem 8:1-Aktiensplit
NAND-Warnung aus Hongkong
GF Securities erwartet nach flachen Preisen im ersten Quartal 2027 drei Quartale mit fallenden NAND-Preisen und ab dem zweiten Quartal 2027 ein mögliches Überangebot.
Rekordquartal mit 85 Prozent Marge
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 378 Prozent auf 11,03 Mrd. Dollar, die Bruttomarge erreichte 85 Prozent.
Bewertung im Ausverkauf
Das erwartete KGV lag laut StockAnalysis schon beim Kurs vom 13. November bei nur 3,6 – der Markt preist ein Ende des Booms ein.
Split am Donnerstag
Nach Börsenschluss am 19. November wird jede Aktie in acht geteilt; ab 20. November notiert die Aktie zu gesplitteten Kursen.
Der Auslöser
Was ist bei der Sandisk Aktie passiert – und warum fällt sie trotz Rekordgewinnen?
Während Marvell und andere KI-Werte vorbörslich zur Erholung ansetzten, blieb der Speichersektor unter Druck. Sandisk verlor schon vor Handelsbeginn mehr als 2 Prozent.
Die Analysten von GF Securities haben ihre Prognose für die NAND-Preise gesenkt. Sie rechnen mit flachen Preisen im ersten Quartal 2027 und danach mit drei Quartalen fallender Preise; für das vierte Quartal 2027 sehen sie ein Minus von 12 Prozent zum Vorquartal. Sandisk sei als reiner NAND-Anbieter am stärksten von schwankenden Gewinnen betroffen, schreibt das Haus laut Seeking Alpha und bevorzugt breiter aufgestellte Speicherhersteller. Auch Micron gab laut 24/7 Wall St. um rund 4 Prozent nach.
Hinzu kommen zwei Stimmungsdämpfer: Eine 13F-Meldung zeigt, dass Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office seine Sandisk-Position bis Ende September komplett verkauft hat. Und heute Abend legt Nvidia Zahlen vor – der wichtigste Stimmungstest für alle KI-Zulieferer. Seit dem Schlusskurs vom 30. Oktober (1.150,89 Dollar) hat die Sandisk Aktie bis Montag rund 30 Prozent verloren, binnen eines Monats sogar fast 40 Prozent. Am 30. Oktober fiel sie trotz starker Zahlen und Split-Ankündigung um 13,5 Prozent, am 5. November um weitere 22 Prozent.
Geschäftsmodell
Womit verdient Sandisk sein Geld?
Sandisk entwickelt und vermarktet NAND-Flash-Speicher – von Speicherkarten und USB-Sticks über Notebook-SSDs bis zu großen Enterprise-SSDs für Rechenzentren. Die Wafer stammen fast vollständig aus Gemeinschaftsfabriken mit Kioxia. Seit der Abspaltung von Western Digital im Februar 2025 ist Sandisk eigenständig börsennotiert. Im jüngsten Quartal kamen 4,80 Mrd. Dollar aus dem Rechenzentrumsgeschäft (+61 Prozent zum Vorquartal), 5,83 Mrd. Dollar aus dem Segment Edge (PCs, Smartphones, Auto, IoT) und nur noch 0,40 Mrd. Dollar aus dem Endkundengeschäft. Entscheidend: Das Wachstum kommt überwiegend über den Preis. Die verkaufte Speichermenge stieg laut CoinCentral nur um rund 10 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Sandisk Aktie?
Die Zahlen sind spektakulär. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 2. Oktober) übertraf Sandisk die eigene Prognose von 10,3 bis 10,8 Mrd. Dollar Umsatz und 44 bis 46 Dollar Gewinn je Aktie deutlich. Für das zweite Quartal stellt das Management 12,2 bis 12,6 Mrd. Dollar Umsatz und 55 bis 57 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht – das Wachstum zum Vorquartal halbiert sich damit in etwa von 23 auf rund 12 Prozent.
|Kennzahl
|GJ 2026 (bis 03.07.2026)
|Q1 GJ 2027
|Prognose Q2 GJ 2027
|Umsatz
|20,25 Mrd. USD (+175 %)
|11,03 Mrd. USD (+378 %)
|12,2–12,6 Mrd. USD
|Bruttomarge
|71,5 %
|85,0 %
|84,5–85,5 % (Non-GAAP)
|EPS GAAP
|73,76 USD
|52,60 USD
|–
|EPS Non-GAAP
|70,88 USD
|49,51 USD
|55–57 USD
|Free Cashflow
|11,49 Mrd. USD
|6,31 Mrd. USD
|–
Quelle: Sandisk, SEC-Meldungen vom 05.08.2026 und 29.10.2026
Die Bilanz ist schuldenfrei, laut StockAnalysis verfügt Sandisk über eine Nettokasse von rund 7,3 Mrd. Dollar. Im ersten Quartal flossen 5,0 Mrd. Dollar in Aktienrückkäufe, der Gesamtrahmen beträgt 15,5 Mrd. Dollar. Eine Dividende zahlt Sandisk nicht. Als Puffer gilt ein vertraglich zugesagter Auftragsbestand (RPO) von 88,9 Mrd. Dollar.
Bewertet wird die Sandisk Aktie dennoch wie ein Zykliker kurz vor dem Absturz. Auf Basis des Kurses vom 13. November errechnet StockAnalysis ein erwartetes KGV von 3,6 und ein EV/EBITDA von 5,6. Selbst Micron, ebenfalls günstig bewertet, kommt auf ein erwartetes KGV von 4,4, Seagate auf fast 10.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|KUV
|EV/EBITDA
|Sandisk
|3,6
|4,4
|5,6
|Micron
|4,4
|6,6
|7,5
|Seagate
|9,8
|7,7
|18,3
|Western Digital
|12,3
|9,2
|21,1
Stichtage: Sandisk 13.11., Micron 14.11., Seagate 08.11., Western Digital 27.10.2026 (älter).
Quelle: StockAnalysis
Analysten
Was sagen Analysten zur Sandisk Aktie?
Die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch, haben ihre Ziele aber deutlich gesenkt. Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand 30. Oktober) stufen 21 von 25 Analysten die Sandisk Aktie mit Kaufen oder Starkem Kaufen ein, 3 mit Halten und einer mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.029 Dollar, die Spanne reicht von 870 bis 3.000 Dollar. Investing.com kommt auf ein Ø-Ziel von 2.144 Dollar. Nach dem Split teilen sich alle Ziele durch acht – das Ø-Ziel von StockAnalysis entspräche dann rund 254 Dollar. Nach den Zahlen Ende Oktober hatten zahlreiche Häuser ihre Ziele mit Verweis auf die Bewertung und die späte Zyklusphase gekappt, mindestens ein Haus stufte auf ein neutrales Votum ab.
|Quelle
|Einstufung
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|StockAnalysis
|Buy
|21 / 3 / 1
|2.029 USD
|Investing.com
|Buy
|21 / 3 / 1
|2.144 USD
Quelle: StockAnalysis (S&P Global, 30.10.2026), Investing.com (Ende Oktober 2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Sandisk Aktie?
Charttechnisch hat die Aktie den Aufwärtstrend klar verlassen. Laut StockAnalysis lag die 50-Tage-Linie am 14. November bei 1.441 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 1.282 Dollar – der aktuelle Kurs liegt damit rund 40 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt. Der RSI stand bereits am 14. November bei 34, also nahe dem überverkauften Bereich. Mit dem heutigen Rutsch wurde die Unterstützungszone um 799 bis 804 Dollar unterschritten, die von den Tagestiefs am 5. und 16. November gebildet wurde. Widerstände liegen nun bei 848,50 Dollar (Tagestief vom 13. November) und im Bereich 937 bis 978 Dollar, den Schlusskursen vom 11. und 12. November.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Sandisk Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Sandisk Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Positiv: Die Knappheit bei NAND hält länger an als befürchtet – Evercore verweist laut Tikr darauf, dass Preiserhöhungen in diesem Zyklus mit rund sechs Quartalen deutlich länger tragen als die üblichen zwei. Starke Nvidia-Zahlen könnten zudem die Nachfragesorgen dämpfen. Neutral: Die Sandisk Aktie stabilisiert sich nach dem Split auf niedrigem Niveau, bis die Zahlen zum zweiten Quartal Ende Januar oder Anfang Februar Klarheit über Preise und Margen bringen. Negativ: Bestätigen weitere Häuser die Sicht von GF Securities, könnte der Markt die Gewinne für 2027 weiter abwerten; ein Kursziel von 870 Dollar markiert schon jetzt das untere Ende der Analystenspanne. Für die Sandisk Aktienprognose bleibt die Preisentwicklung bei NAND die zentrale Variable.
Termine
Was sollten Anleger bei der Sandisk Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum fällt die Sandisk Aktie heute? Vor allem wegen der Warnung von GF Securities vor sinkenden NAND-Preisen und einem möglichen Überangebot ab 2027. Dazu kommen der Duquesne-Ausstieg laut 13F und die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen.
Wann wird die Sandisk Aktie gesplittet? Der 8:1-Split wird nach Börsenschluss am 19. November wirksam, ab dem 20. November notiert die Aktie zu gesplitteten Kursen. Am Wert einer Position ändert der Split nichts.
Was sagt die Sandisk Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem erwarteten KGV von rund 3,6 ist die Aktie optisch sehr günstig. Der Markt bezweifelt aber, dass die Rekordgewinne über 2027 hinaus Bestand haben.
Wie sieht die Sandisk Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Buy“, das Ø-Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 2.029 Dollar vor Split (Stand 30.10.), nach dem Split entspräche das rund 254 Dollar.
Zahlt Sandisk eine Dividende? Nein. Sandisk setzt auf Aktienrückkäufe mit einem Gesamtrahmen von 15,5 Mrd. Dollar.
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