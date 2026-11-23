Fundamental steht das Thema Speicher weiter im Zentrum des KI-Booms. Rechenzentren brauchen enorme Mengen an DRAM und NAND-Flash, die Preise sind in diesem Jahr kräftig gestiegen. Sandisk und Micron zählen zu den größten Gewinnern des Jahres 2026 und sichern sich die hohen Margen zunehmend über langfristige Lieferverträge mit Großkunden. Zuletzt hatten allerdings leicht nachgebende Spotpreise die Sorge geschürt, dass der Höhepunkt des Speicherzyklus erreicht sein könnte.