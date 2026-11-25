Wie stark wuchs Sandisk zuletzt?

Der Quartalsumsatz stieg um rund 378 Prozent auf 11,03 Milliarden Dollar.

Was hat es mit dem Aktiensplit auf sich?

Sandisk hat einen Split im Verhältnis acht zu eins angekündigt; am Unternehmenswert ändert das nichts.

Warum schwankt die Aktie so stark?

Weil Anleger fürchten, dass die hohen Speicherpreise nicht von Dauer sind.