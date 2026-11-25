Die Sandisk Aktie ist das Fieberthermometer des Speicher-Booms. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte der Flash-Spezialist einen Umsatz von 11,03 Milliarden Dollar – ein Plus von rund 378 Prozent zum Vorjahr. Rechenzentren steuern bereits 43,5 Prozent der Erlöse bei. Zudem kündigte Sandisk einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins an.
Sandisk Aktie: Umsatz plus 378 Prozent, Aktiensplit 8 zu 1 – und trotzdem minus 11 Prozent an einem Tag. Platzt der Speicher-Boom?
KI-Rechenzentren reißen Sandisk die Flash-Speicher aus den Händen, der Umsatz hat sich fast verfünffacht. Doch die Angst vor fallenden Preisen ist zurück. Was die Sandisk Aktie jetzt bewegt.
Der Boom
KI frisst Speicher
Treiber ist der Ausbau der KI-Rechenzentren: Der NAND-Umsatz mit dieser Kundengruppe stieg nach Unternehmensangaben um 1.700 Prozent. Große Cloud-Anbieter sichern sich Kapazitäten über Jahre – Kunden leisteten bereits Anzahlungen für Lieferungen in den Jahren 2029 bis 2031. Als langfristiges Ziel nannte Sandisk eine Bruttomarge von 80 Prozent.
Die Angst
Was, wenn die Preise fallen?
Trotz der Rekordzahlen ist die Sandisk Aktie zum Spielball der Nerven geworden. Ein vorsichtiger Ausblick des Wettbewerbers Kioxia auf die NAND-Preise löste einen Ausverkauf aus, und am 24. November verlor die Aktie erneut rund 11 Prozent. Die Sorge: Ein großer Teil des Gewinnsprungs stammt aus höheren Preisen – und Speicher war schon immer ein zyklisches Geschäft.
Die Sandisk Aktie zeigt, wie groß der Speicherhunger der KI ist. Ob aus dem Boom ein Dauerzustand wird, hängt an den langfristigen Lieferverträgen – sie sollen die berüchtigten Zyklen der Branche glätten.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Wie stark wuchs Sandisk zuletzt?
Der Quartalsumsatz stieg um rund 378 Prozent auf 11,03 Milliarden Dollar.
Was hat es mit dem Aktiensplit auf sich?
Sandisk hat einen Split im Verhältnis acht zu eins angekündigt; am Unternehmenswert ändert das nichts.
Warum schwankt die Aktie so stark?
Weil Anleger fürchten, dass die hohen Speicherpreise nicht von Dauer sind.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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