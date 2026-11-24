Die Erholung hielt genau einen Tag. Die Sandisk Aktie verliert am Dienstag 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar und gehört zu den fünf größten S&P 500 Verlierern. Der Hersteller von Flash-Speichern steht damit erneut im Zentrum eines Ausverkaufs, der die Branche seit dem Sommer immer wieder erfasst.
Sandisk Aktie: S&P 500 Verlierer am Abend – minus 11 Prozent, die Angst vor fallenden Speicherpreisen ist sofort wieder da
Die Sandisk Aktie verliert am Dienstag 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar und ist S&P 500 Verlierer. Speicherwerte geben die Gewinne vom Montag wieder ab. Im Hintergrund steht die Prognose, dass die Preise für Flash-Speicher 2027 fallen.
Der Auslöser
Warum die Sandisk Aktie als S&P 500 Verlierer einbricht
Eine eigene Nachricht von Sandisk gibt es am Dienstag nicht. Die Aktie fällt mit der gesamten Speicherbranche. Am Montag hatten Chipwerte kräftig zugelegt, nachdem Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) seinen Chef Jensen Huang zurückgeholt hatte. Am Dienstag zogen sich Anleger aus KI-Werten wieder zurück. Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Symbol: MU), der größte US-Speicherhersteller, verlor rund 11 Prozent.
Bei Sandisk kommt eine besondere Sorge hinzu. Das Unternehmen lebt fast vollständig von NAND-Flash, dem Speicher für SSD-Laufwerke und Smartphones. Die Marktforscher von TrendForce erwarten, dass die Vertragspreise für NAND im ersten Quartal 2027 fallen. Diese Prognose hatte die Sandisk Aktie schon in der Vorwoche um 28,4 Prozent abstürzen lassen, allein am Freitag um rund 15 Prozent. Jeder schwache Tag für Chipwerte holt die Preisfrage zurück.
Der Hintergrund
Starke Zahlen, Rückkäufe, Aktiensplit: und der Kurs fällt trotzdem
Das Paradoxe: Operativ läuft es glänzend. Sandisk hat nach einem Bericht von 24/7 Wall St. zuletzt ein sehr starkes Quartal vorgelegt, einen großen Aktienrückkauf angekündigt und einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins beschlossen. Die Nachfrage aus Rechenzentren treibt das Geschäft. Seit Jahresbeginn liegt die Sandisk Aktie laut Motley Fool noch rund 209 Prozent im Plus. Vom Hoch im Juni ist sie aber etwa 70 Prozent entfernt.
Dahinter steht die alte Logik des Speichergeschäfts. Die Gewinne der Hersteller hängen weniger an der verkauften Menge als am Preis je Gigabyte. Steigen die Preise, explodieren die Margen. Fallen sie, schmelzen die Gewinne ebenso schnell. Anleger handeln deshalb nicht die Zahlen von gestern, sondern die Preise von morgen. Solange die Prognosen für 2027 nach unten zeigen, bleibt der S&P 500 Verlierer des Tages anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum fällt die Sandisk Aktie heute?
Speicher- und KI-Werte geben die Gewinne vom Montag wieder ab. Dazu belastet die Erwartung, dass die Preise für NAND-Flash Anfang 2027 fallen.
Ist die Sandisk Aktie S&P 500 Verlierer?
Ja. Mit minus 11,13 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Verlierern im S&P 500.
Was ist NAND-Flash?
NAND-Flash ist der Speichertyp in SSD-Laufwerken, Smartphones und Speicherkarten. Sandisk erzielt damit den Großteil seiner Erlöse.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
US-Handelssymbol SNDK (Nasdaq). ISIN und WKN werden nachgetragen.
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