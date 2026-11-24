Warum fällt die Sandisk Aktie heute?

Speicher- und KI-Werte geben die Gewinne vom Montag wieder ab. Dazu belastet die Erwartung, dass die Preise für NAND-Flash Anfang 2027 fallen.

Ist die Sandisk Aktie S&P 500 Verlierer?

Ja. Mit minus 11,13 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Verlierern im S&P 500.

Was ist NAND-Flash?

NAND-Flash ist der Speichertyp in SSD-Laufwerken, Smartphones und Speicherkarten. Sandisk erzielt damit den Großteil seiner Erlöse.