Der Speicherboom bekommt am Montag einen kräftigen Dämpfer: Die Sandisk Aktie ist am Morgen einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 835,04 US-Dollar, 5,65 Prozent unter dem Freitagsschluss von 885,01 Dollar; die Top/Flop-Liste zeigte kurz darauf 831,24 Dollar und ein Minus von 6,08 Prozent. Sandisk wird an der Nasdaq unter dem Kürzel SNDK gehandelt, die ISIN lautet US80004C2008.
Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer: Speicher-Ausverkauf vier Tage vor dem Aktiensplit – kippt der KI-Superzyklus?
Die Sandisk Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit fällt sie um 5,65 Prozent auf 835,04 US-Dollar. Nach dem Nvidia-Beben und schwachen Speicherwerten in Asien trennen sich Anleger von Flash-Titeln – trotz Rekordzahlen und des bevorstehenden 8-für-1-Splits.
SNDKSNDK
Das Finanzportal 24/7 Wall St meldete am Morgen sogar ein Minus von sieben Prozent bei 826,99 Dollar. Der Nasdaq 100 gab bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte nach. Bereits am Freitag hatte Sandisk 5,59 Prozent verloren, nachdem der Halbleiterindex SOX um 3,43 Prozent eingebrochen war.
Die Frage des Tages
Warum fällt die Sandisk Aktie heute erneut?
Eine negative Nachricht von Sandisk selbst gibt es nicht. Der Kursrutsch ist Teil eines Ausverkaufs, der die gesamte Speicherbranche erfasst – von Seoul über Tokio bis New York.
Schwache Vorgaben aus Asien
Über Nacht brachen SK hynix in Seoul um 7,9 Prozent, Kioxia in Tokio um 8 Prozent und Samsung Electronics um 4,5 Prozent ein. Damit war der Ton für die US-Speicherwerte gesetzt.
Nvidia-Krise und KI-Investitionen
Die Führungskrise bei Nvidia vor den Zahlen am Dienstag schürt Zweifel an den Investitionsplänen für KI-Rechenzentren – dem wichtigsten Wachstumstreiber für Flash-Speicher. Micron, Western Digital und Seagate fielen am Morgen jeweils um rund sechs Prozent.
China als neues Risiko
Laut einem Reuters-Bericht erwägen die USA rund um das Treffen von Trump und Xi schärfere Exportauflagen für KI-Chips. Zudem gibt es Berichte, wonach der chinesische Hersteller CXMT in den NAND-Markt einsteigen könnte – bestätigt ist das nicht.
Fundamentaldaten
Wie stark ist das Geschäft hinter der Sandisk Aktie?
Operativ läuft es bei Sandisk glänzend. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, vorgelegt am 29. Oktober, stieg der Umsatz auf 11,03 Milliarden Dollar – fast das Fünffache des Vorjahres. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs gegenüber dem Vorquartal um 61 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar, die Bruttomarge lag bei rund 85 Prozent. Für das laufende Quartal peilt das Management einen Umsatz von 12,2 bis 12,6 Milliarden Dollar an. Dennoch fiel die Aktie am Tag nach den Zahlen um rund neun Prozent – ein Zeichen, wie hoch die Erwartungen bereits waren.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Sandisk
|835,04
|-5,65 %
|Micron Technology
|736,64
|-5,35 %
|Western Digital
|279,17
|rund -6 %
|Seagate
|497,66
|rund -6 %
Quelle: finanzen.at Realtimekurse (Sandisk, Micron, ca. 9:45 Uhr ET); 24/7 Wall St (Western Digital, Seagate, Morgenhandel)
Die Fallhöhe ist enorm: Am 25. Juni markierte die Aktie einen Rekordschluss von 2.335 Dollar, das 52-Wochen-Tief liegt bei 183 Dollar. Trotz des Absturzes von rund 41 Prozent binnen eines Monats steht seit Jahresbeginn noch ein Plus von rund 248 Prozent. Auf Basis der vergangenen Gewinne wurde Sandisk Anfang November mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 6,9 gehandelt.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Sandisk Aktie jetzt beachten?
In dieser Woche stehen zwei Termine im Kalender: Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die die Stimmung für die gesamte KI-Lieferkette prägen dürften. Und ab Freitag, dem 20. November, wird die Sandisk Aktie nach dem Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 gehandelt; die zusätzlichen Aktien werden nach Börsenschluss am 19. November eingebucht. Am Wert der Beteiligung ändert der Split nichts, der Kurs je Aktie sinkt entsprechend. Zudem hat Sandisk ein Rückkaufprogramm über 14 Milliarden Dollar aufgelegt.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum fällt die Sandisk Aktie heute? Eine eigene negative Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,65 Prozent im Minus, weil Speicherwerte nach Kursverlusten in Asien, der Nvidia-Führungskrise und Sorgen um Exportauflagen breit verkauft werden.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sandisk Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker SNDK, die ISIN lautet US80004C2008.
Wann findet der Aktiensplit bei Sandisk statt? Die neuen Aktien aus dem 8-für-1-Split werden nach Börsenschluss am 19. November eingebucht, ab dem 20. November notiert die Aktie splitbereinigt.
Wie hat sich die Sandisk Aktie 2026 entwickelt? Seit Jahresbeginn liegt sie rund 248 Prozent im Plus, hat aber binnen eines Monats rund 41 Prozent verloren. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis lag am 25. Juni bei 2.335 Dollar.
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