Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer: Speicher-Ausverkauf vier Tage vor dem Aktiensplit – kippt der KI-Superzyklus?

Warum fällt die Sandisk Aktie heute? Eine eigene negative Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,65 Prozent im Minus, weil Speicherwerte nach Kursverlusten in Asien, der Nvidia-Führungskrise und Sorgen um Exportauflagen breit verkauft werden.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sandisk Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker SNDK, die ISIN lautet US80004C2008.

Wann findet der Aktiensplit bei Sandisk statt? Die neuen Aktien aus dem 8-für-1-Split werden nach Börsenschluss am 19. November eingebucht, ab dem 20. November notiert die Aktie splitbereinigt.

Wie hat sich die Sandisk Aktie 2026 entwickelt? Seit Jahresbeginn liegt sie rund 248 Prozent im Plus, hat aber binnen eines Monats rund 41 Prozent verloren. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis lag am 25. Juni bei 2.335 Dollar.