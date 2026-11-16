Die Sandisk Aktie zählt zum Handelsschluss zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Die Papiere des Flash-Speicher-Herstellers (Ticker: SNDK, Nasdaq; ISIN: US80004C2008) gingen mit einem Minus von 8,58 Prozent bei 809,11 US-Dollar aus dem Handel – Platz zwei der Verliererliste hinter Astera Labs. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 885,01 US-Dollar geschlossen. Belastet wurde Sandisk vom breiten Ausverkauf bei Speicher- und Chipwerten, der den Nasdaq 100 um 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte drückte.
Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer: Schluss bei 809 Dollar, 40 Prozent unter dem Monatsstart – was bleibt vom Speicherboom vor dem Aktiensplit?
Die Sandisk Aktie verliert bis zum Handelsschluss 8,58 Prozent auf 809,11 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist zweitgrößter Nasdaq100 Verlierer. Der Ausverkauf bei Speicher- und Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen trifft den Flash-Spezialisten wenige Tage vor dem 8:1-Split.
Tagesverlauf
Warum fällt die Sandisk Aktie heute erneut so deutlich?
Der Druck hielt den ganzen Tag an. Bereits am Vormittag stand ein Minus von rund acht Prozent bei 813,29 US-Dollar, bis zum Schluss rutschte die Aktie noch etwas tiefer. Laut dpa-AFX verloren Sandisk, Arm, Micron und Marvell zum Handelsende jeweils zwischen 7,3 und 8,6 Prozent – Sandisk lag damit am unteren Ende dieser Spanne.
Speicherwerte im Sog
Micron und Western Digital fielen ebenfalls deutlich. Speicherchips gelten als besonders zyklisch – wenn Zweifel an den KI-Investitionen aufkommen, trifft es sie zuerst.
Warten auf Nvidia
Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die ersten nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Viele Anleger reduzieren vorher ihr Risiko.
Zinsen und Anthropic
Laut dpa-AFX belasteten zudem Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang.
Fundament
Wie passt der Kursrutsch der Sandisk Aktie zu den Rekordzahlen?
Die Diskrepanz ist bemerkenswert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Zahlen vom 29. Oktober) vervielfachte Sandisk den Umsatz um 378 Prozent auf 11,03 Milliarden US-Dollar, davon 4,8 Milliarden US-Dollar im Rechenzentrumsgeschäft. Für das zweite Quartal stellt das Management 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der Markt preist offenbar weniger die aktuelle Lage als die Sorge ein, dass der Preiszyklus bei Flash-Speichern kippen könnte, sobald die Investitionen in KI-Rechenzentren abflachen.
Hinzu kommt die Konkurrenz aus China: Der Speicherhersteller CXMT treibt eigene NAND-Pläne voran, worüber Reuters im September berichtet hatte. Ob dies am Montag eine Rolle spielte, ist nicht belegt.
|Rang
|Verlierer
|Veränderung
|Gewinner
|Veränderung
|1
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|2
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|3
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|4
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|5
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Aktiensplit
Was bedeutet der Aktiensplit für Sandisk-Aktionäre?
Sandisk teilt jede Aktie im Verhältnis 8:1. Stichtag war der 9. November, die neuen Aktien werden nach Handelsschluss am 19. November ausgegeben, ab dem 20. November wird bereinigt gehandelt. Auf Basis des heutigen Schlusskurses entspräche das rund 101 US-Dollar je Aktie. Am Wert der Beteiligung ändert ein Split nichts, er macht die Aktie aber für Privatanleger zugänglicher.
Chartbild
Wie tief ist die Sandisk Aktie schon gefallen?
Die Spanne der vergangenen zwölf Monate ist enorm: von 183,00 bis 2.354,39 US-Dollar. Vom Hoch ist die Aktie inzwischen rund 66 Prozent entfernt, auf Monatssicht lag das Minus bereits vor dem heutigen Tag bei rund 40 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs trotz allem mehr als verdreifacht.
FAQ zur Sandisk Aktie
Warum fällt die Sandisk Aktie heute? Sandisk litt unter dem Ausverkauf bei Speicher- und Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen sowie unter Zins- und Inflationssorgen. Schluss: 809,11 US-Dollar, minus 8,58 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker SNDK an der Nasdaq, ISIN US80004C2008.
Wann wird die Sandisk Aktie gesplittet? Im Verhältnis 8:1; bereinigt gehandelt wird ab dem 20. November 2026.
Welche Umsatzprognose gibt Sandisk ab? 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar für das zweite Geschäftsquartal.
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