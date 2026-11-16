Die Sandisk Aktie zählt zum Handelsschluss zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Die Papiere des Flash-Speicher-Herstellers (Ticker: SNDK, Nasdaq; ISIN: US80004C2008) gingen mit einem Minus von 8,58 Prozent bei 809,11 US-Dollar aus dem Handel – Platz zwei der Verliererliste hinter Astera Labs. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 885,01 US-Dollar geschlossen. Belastet wurde Sandisk vom breiten Ausverkauf bei Speicher- und Chipwerten, der den Nasdaq 100 um 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte drückte.