Die Talfahrt geht weiter. Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: BW9, US-Handelssymbol: SNDK) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 8,77 Prozent auf 71,12 Dollar und steht damit wieder auf der Liste der Nasdaq100 Verlierer. Vom Hoch im Juni bei 294,30 Dollar ist das Papier rund 76 Prozent entfernt.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 9 Prozent – jetzt droht der Preiszyklus zu kippen
Die Sandisk Aktie gehört zum Handelsstart erneut zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Flash-Speicher-Spezialist fällt um 8,77 Prozent auf 71,12 Dollar. Marktforscher erwarten für 2027 sinkende Preise bei genau dem Produkt, von dem Sandisk lebt. Die Analyse zeigt, warum das schwerer wiegt als der Ausverkauf im Sektor.
Die Gründe für den Kursverlust
Die Warnung trifft das Kernprodukt
Der Auslöser kommt vom Marktforscher TrendForce. Das Haus senkte am Mittwoch seinen Ausblick für den Speichermarkt. Für Arbeitsspeicher erwartet es langsamer steigende Preise. Für Flash-Speicher, in der Branche NAND genannt, fällt das Urteil härter aus: Dort rechnet TrendForce für 2027 mit fallenden Preisen.
Sandisk stellt ausschließlich Flash-Speicher her. Anders als der größere Konkurrent Micron hat das Unternehmen kein zweites Standbein. Sinken die Preise, trifft das den gesamten Umsatz. Dazu kommen die Belastungen, die am Mittwoch alle Chipwerte drücken: höhere Inflation, neue Zollpläne der US-Regierung und die Flucht aus KI-Aktien.
Preisprognose für Flash-Speicher
TrendForce erwartet für 2027 einen Abwärtszyklus. Das stellt die Rekordmargen infrage.
Weniger Bestellungen aus China
Chinesische Cloud-Anbieter haben ihre Speicherorders für 2027 laut TrendForce gekürzt.
Zölle und Zinsen
Neue Abgaben und die Aussicht auf eine Zinserhöhung im Dezember belasten die gesamte Branche.
Einordnung
Rekordumsatz ohne Vertrauen
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen das Gegenteil einer Krise. Im ersten Geschäftsquartal bis Anfang Oktober erzielte Sandisk 11 Milliarden Dollar Umsatz, 378 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Management sprach von einer strukturell höheren Nachfrage durch künstliche Intelligenz. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate kostet die Aktie nur noch etwa das Fünffache.
Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis ist im Speichergeschäft selten ein Geschenk. Es zeigt, dass der Markt den heutigen Gewinnen nicht traut. Der Nasdaq100 Verlierer hat binnen eines Monats mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Die Sandisk Aktie bildet damit ab, was Anleger für 2027 befürchten: dass der Preisboom bei Flash-Speicher vorbei ist.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Marktforscher TrendForce erwartet für 2027 fallende Preise bei Flash-Speicher. Dazu kommen Zollpläne, höhere Inflation und die Abkehr von KI-Aktien. Die Sandisk Aktie fällt am 25. November 2026 zum Handelsstart um 8,77 Prozent.
Wie weit ist die Sandisk Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch lag bei 294,30 Dollar. Bei 71,12 Dollar beträgt der Abstand rund 76 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.