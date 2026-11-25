Der Auslöser kommt vom Marktforscher TrendForce. Das Haus senkte am Mittwoch seinen Ausblick für den Speichermarkt. Für Arbeitsspeicher erwartet es langsamer steigende Preise. Für Flash-Speicher, in der Branche NAND genannt, fällt das Urteil härter aus: Dort rechnet TrendForce für 2027 mit fallenden Preisen.

Sandisk stellt ausschließlich Flash-Speicher her. Anders als der größere Konkurrent Micron hat das Unternehmen kein zweites Standbein. Sinken die Preise, trifft das den gesamten Umsatz. Dazu kommen die Belastungen, die am Mittwoch alle Chipwerte drücken: höhere Inflation, neue Zollpläne der US-Regierung und die Flucht aus KI-Aktien.