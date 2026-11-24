Der Absturz des Nasdaq100 Verlierers hat ein enormes Ausmaß erreicht. Binnen eines Monats hat die Sandisk Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Gleichzeitig liegt sie seit Jahresbeginn noch immer um mehr als 150 Prozent im Plus, so steil war der Anstieg im ersten Halbjahr. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wirkt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 5 sehr günstig.

Genau darin liegt die Streitfrage. Das Speichergeschäft verläuft in Zyklen. In guten Zeiten explodieren die Gewinne, in schlechten brechen sie zusammen. Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis kann deshalb bedeuten, dass der Markt den Höhepunkt für überschritten hält. Auch Micron verlor am Dienstag rund 11 Prozent.