Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: BW9, US-Handelssymbol: SNDK) kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstag verlor der Hersteller von Flash-Speichern 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar und landete auf Platz fünf der Nasdaq100 Verlierer. Der Kurssprung vom Montag ist damit mehr als aufgezehrt. Vom Hoch im Juni ist das Papier rund 70 Prozent entfernt.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 11 Prozent – die Angst vor fallenden Speicherpreisen ist zurück
Die Sandisk Aktie zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages: Der Speicherspezialist verliert 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar und liegt rund 70 Prozent unter dem Hoch vom Juni. Die Analyse zeigt, was hinter dem Ausverkauf steckt und warum Sandisk härter getroffen wird als andere Chipwerte.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Belastungen an einem Tag
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia Speicher- und KI-Aktien kräftig steigen lassen. Am Dienstag machten Anleger Kasse. Bei Sandisk kam mehr zusammen als bei anderen Chipwerten.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Kurssprung vom Montag verkauften kurzfristig orientierte Anleger. Die Stimmung für Halbleiter drehte wieder ins Negative.
Sorge um die Preise
Der Marktforscher TrendForce hatte gewarnt, die Vertragspreise für NAND-Speicher könnten Anfang 2027 sinken. Sandisk stellt ausschließlich diese Speicherart her.
Vorsichtigere Analysten
Ein Analyst von Evercore ISI hält an seiner positiven Einstufung fest, äußerte sich aber zurückhaltender zum Speichersektor.
Möglicher Insiderverkauf
Eine am Dienstag eingereichte Pflichtmitteilung zeigt laut Berichten, dass ein Insider Aktien verkaufen könnte.
Einordnung
Billig bewertet, aber aus gutem Grund?
Der Absturz des Nasdaq100 Verlierers hat ein enormes Ausmaß erreicht. Binnen eines Monats hat die Sandisk Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Gleichzeitig liegt sie seit Jahresbeginn noch immer um mehr als 150 Prozent im Plus, so steil war der Anstieg im ersten Halbjahr. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wirkt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 5 sehr günstig.
Genau darin liegt die Streitfrage. Das Speichergeschäft verläuft in Zyklen. In guten Zeiten explodieren die Gewinne, in schlechten brechen sie zusammen. Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis kann deshalb bedeuten, dass der Markt den Höhepunkt für überschritten hält. Auch Micron verlor am Dienstag rund 11 Prozent.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Anleger nahmen nach der Rally vom Montag Gewinne mit. Dazu kommen die Sorge vor fallenden Speicherpreisen und vorsichtigere Analystenstimmen. Die Aktie fiel am 24. November 2026 um 11,13 Prozent.
Warum kostet die Sandisk Aktie plötzlich unter 100 Dollar?
Sandisk hat vergangene Woche einen Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 vollzogen. Aus einer Aktie wurden acht, der Kurs sank rechnerisch auf ein Achtel.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
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