Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer: Flash-Preise steigen, der Kurs fällt – wer behält recht?

Bemerkenswert ist der Widerspruch zwischen Kurs und Preisumfeld. Das Marktforschungshaus TrendForce erwartete Ende September für das vierte Quartal 2026 einen Anstieg der NAND-Flash-Vertragspreise um 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Einzig bei Enterprise-SSDs für Rechenzentren sollte sich der Preisauftrieb laut TrendForce sogar beschleunigen – genau dort, wo Sandisk zuletzt am stärksten wuchs.

Der Markt blickt jedoch über das laufende Quartal hinaus. Steigende Preise heute helfen wenig, wenn Investoren fürchten, dass die Rechenzentrumsbudgets ab 2027 langsamer wachsen. Hinzu kommt: Sandisk ist ein reiner NAND-Anbieter. Laut 24/7 Wall St fiel die Aktie am Morgen stärker als die breiter aufgestellten Konkurrenten, weil sie in diesem Jahr deutlich mehr gestiegen ist und nur von einer Speicherart abhängt.