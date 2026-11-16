Der Ausverkauf bei den Speicherwerten hält bis in den Mittag an: Die Sandisk Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier 827,52 US-Dollar, 6,50 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 885,01 Dollar. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht; Auslöser sind neue Zweifel am Tempo der KI-Investitionen. Sandisk wird an der Nasdaq unter dem Kürzel SNDK gehandelt, die ISIN lautet US80004C2008.
Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer: Flash-Preise steigen, der Kurs fällt – wer behält recht?
Die Sandisk Aktie bleibt am Montagmittag einer der größten Nasdaq100 Verlierer: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit notiert sie bei 827,52 US-Dollar und damit 6,50 Prozent im Minus. Neue Zweifel an den KI-Investitionen drücken den Speicherwert – obwohl die NAND-Preise weiter anziehen und der 8-für-1-Split am Freitag ansteht.
Tagesverlauf
Warum fällt die Sandisk Aktie heute bis zum Mittag weiter?
Der Montag verlief für Sandisk-Aktionäre in drei Akten: schwacher Start, Tiefpunkt am Vormittag, leichte Gegenbewegung zur Mittagszeit. Eine Entwarnung ist das nicht.
Schon gegen 9:45 Uhr Ortszeit lag die Aktie fast sechs Prozent im Minus. Um 10:41 Uhr New Yorker Zeit meldete TokenPost einen Kurs von 813,29 Dollar – ein Abschlag von 71,80 Dollar oder etwa acht Prozent. Bis zum Mittag konnte sich das Papier etwas fangen, der Abstand zum Freitagsschluss blieb mit 6,50 Prozent aber groß. Der Nasdaq 100 verlor parallel 1,68 Prozent auf 27.474,59 Punkte, sein Tagestief lag bei 27.256,84 Punkten.
Prognosekürzung für KI-Investitionen
Das Analysehaus SemiAnalysis hat laut Invezz am Wochenende seine Schätzung der weltweiten Ausgaben für KI-Beschleuniger für 2028 von 1,054 Billionen auf 758 Milliarden Dollar gesenkt. Genannt werden schwächere Nachfragedynamik, schwierigere Finanzierung und politischer Gegenwind für Rechenzentren. Für einen Zulieferer von Rechenzentrums-SSDs wiegt das schwer.
Nvidia ohne Huang vor den Zahlen
Nach dem angekündigten Rücktritt von Jensen Huang führt Colette Kress Nvidia übergangsweise. Laut TradingKey fragen sich Anleger, ob das Modell, mit dem Nvidia den Ausbau der KI-Infrastruktur mitfinanziert, tragfähig bleibt.
Breiter Rückzug aus Tech und Chips
Zinssorgen, ein schwacher Empire-State-Index (7,8 Punkte statt erwarteter 16,7) und die Debatte um KI-Regulierung nach den Midterms drücken den gesamten Sektor. Auch Lumentum, Arm und Intel stehen unter den größten Verlierern im Index.
Branche
Steigen die NAND-Preise noch – und warum hilft das der Sandisk Aktie nicht?
Bemerkenswert ist der Widerspruch zwischen Kurs und Preisumfeld. Das Marktforschungshaus TrendForce erwartete Ende September für das vierte Quartal 2026 einen Anstieg der NAND-Flash-Vertragspreise um 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Einzig bei Enterprise-SSDs für Rechenzentren sollte sich der Preisauftrieb laut TrendForce sogar beschleunigen – genau dort, wo Sandisk zuletzt am stärksten wuchs.
Der Markt blickt jedoch über das laufende Quartal hinaus. Steigende Preise heute helfen wenig, wenn Investoren fürchten, dass die Rechenzentrumsbudgets ab 2027 langsamer wachsen. Hinzu kommt: Sandisk ist ein reiner NAND-Anbieter. Laut 24/7 Wall St fiel die Aktie am Morgen stärker als die breiter aufgestellten Konkurrenten, weil sie in diesem Jahr deutlich mehr gestiegen ist und nur von einer Speicherart abhängt.
|Aktie
|Geschäft
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Sandisk
|NAND-Flash, SSDs
|827,52
|-6,50 %
|Micron Technology
|DRAM, HBM, NAND
|731,04
|rund -6 %
|Western Digital
|Festplatten
|279,17
|rund -6 %
|Seagate
|Festplatten
|497,66
|rund -6 %
Sandisk: Stand 11:59 Uhr ET. Micron, Western Digital, Seagate: Morgenhandel laut 24/7 Wall St, Mittagskurse lagen nicht belegt vor.
Quelle: finanzen.at (Stand 17:59 Uhr MEZ); 24/7 Wall St, 16.11.2026
Auffällig: Micron gilt mit einem von FactSet geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,43 für 2027 als günstigster Wert im Nasdaq 100 – und wird trotzdem verkauft. Der Markt preist bei Speicheraktien offenbar den Höhepunkt des Zyklus ein, nicht die aktuellen Gewinne.
Chartbild
Wie weit ist die Sandisk Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Die Fallhöhe ist beträchtlich. Vom Rekordschluss bei 2.335 Dollar am 25. Juni ist die Aktie inzwischen rund 65 Prozent entfernt. Die 50-Tage-Linie lag laut StockAnalysis zum Freitagsschluss bei 1.441 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 1.282 Dollar. Der Kurs notiert damit gut 40 beziehungsweise rund 35 Prozent unter beiden Durchschnitten – ein klar intakter Abwärtstrend. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Plus von rund 248 Prozent, binnen eines Monats steht ein Minus von rund 41 Prozent.
Termine
Was bedeutet der Aktiensplit für Sandisk-Aktionäre?
Laut Sandisk-Mitteilung vom 29. Oktober erhalten alle Aktionäre, die am 9. November nach Börsenschluss im Register standen, je Aktie sieben zusätzliche Papiere. Die Einbuchung erfolgt nach Handelsschluss am 19. November, ab Freitag, dem 20. November, notiert die Aktie splitbereinigt. Rechnerisch entspräche der heutige Mittagskurs dann rund 103 Dollar je Aktie. Am Wert einer Beteiligung ändert der Split nichts.
Wichtiger für die Kursrichtung dürfte der Dienstag werden: Nvidia legt am 17. November nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor, am Morgen kommen zudem die US-Einzelhandelsumsätze. Die Analysten von Evercore ISI bekräftigten am Montag laut 24/7 Wall St ihre positive Einschätzung und verwiesen auf langfristige Lieferverträge – den Ausverkauf stoppte das nicht.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum fällt die Sandisk Aktie heute? Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Gegen 11:59 Uhr ET lag die Aktie 6,50 Prozent im Minus, weil gesenkte Prognosen für KI-Investitionen, die Unsicherheit bei Nvidia und ein breiter Rückzug aus Chipwerten auf die Speicherbranche drücken.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sandisk Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker SNDK, die ISIN lautet US80004C2008.
Ab wann notiert die Sandisk Aktie nach dem Split? Ab dem 20. November im Verhältnis 8 zu 1; die neuen Aktien werden nach Börsenschluss am 19. November eingebucht. Stichtag war der 9. November.
Wie entwickeln sich die NAND-Preise? TrendForce rechnete Ende September für das vierte Quartal 2026 mit 15 bis 20 Prozent höheren Vertragspreisen gegenüber dem Vorquartal.
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