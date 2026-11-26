Sandisk stellt Flash-Speicher her, wie sie in Rechenzentren, Smartphones und Laptops stecken. Als die Nachfrage nach KI-Servern explodierte, stiegen die Speicherpreise und mit ihnen die Aktie. Nun dreht sich die Rechnung um. Anleger fürchten, dass die großen Cloudkonzerne ihre Ausgaben kürzen und die Speicherpreise fallen.

Allein in den vergangenen vier Wochen hat sich der Kurs mehr als halbiert. Am Dienstag verlor die Sandisk Aktie 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar. Am Mittwoch rutschte sie im Tagesverlauf noch deutlich tiefer, bevor sie einen Teil der Verluste aufholte. Auslöser der jüngsten Verkaufswelle war die Unruhe um Nvidia: Die Ratingagentur S&P Global prüft eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Chipkonzerns und verweist auf Risiken in der Unternehmensführung.