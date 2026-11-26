Sieben Handelstage in Folge ging es abwärts. Am Mittwochabend kam die Gegenbewegung: Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, Nasdaq-Symbol: SNDK) stieg im nachbörslichen US-Handel um 4,17 Prozent auf 76,68 Dollar, ein Plus von 3,07 Dollar. Damit gehört Sandisk zu den nachbörslichen Gewinnern des Abends. Auffällig ist der Umsatz: Mit 3,95 Millionen Aktien wurde in der Sandisk Aktie nachbörslich mehr gehandelt als in jedem anderen Wert auf der Gewinnerliste.
Sandisk Aktie: Nachbörslicher Gewinner mit dem höchsten Umsatz des Abends – endet der Ausverkauf?
Die Sandisk Aktie steigt nachbörslich um 4,17 Prozent auf 76,68 Dollar. Fast 4 Millionen Aktien wechseln den Besitzer, mehr als bei jedem anderen nachbörslichen Gewinner. Nach sieben Verlusttagen und einem Kurssturz von mehr als 50 Prozent in einem Monat suchen Anleger den Boden. Was den Speicherhersteller belastet und was für eine Erholung spricht.
Der Absturz
Vom Börsenstar zum Sorgenkind
Im Juni war Sandisk einer der gefeierten Werte des KI-Booms. Seitdem hat die Aktie rund drei Viertel ihres Werts verloren.
Sandisk stellt Flash-Speicher her, wie sie in Rechenzentren, Smartphones und Laptops stecken. Als die Nachfrage nach KI-Servern explodierte, stiegen die Speicherpreise und mit ihnen die Aktie. Nun dreht sich die Rechnung um. Anleger fürchten, dass die großen Cloudkonzerne ihre Ausgaben kürzen und die Speicherpreise fallen.
Allein in den vergangenen vier Wochen hat sich der Kurs mehr als halbiert. Am Dienstag verlor die Sandisk Aktie 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar. Am Mittwoch rutschte sie im Tagesverlauf noch deutlich tiefer, bevor sie einen Teil der Verluste aufholte. Auslöser der jüngsten Verkaufswelle war die Unruhe um Nvidia: Die Ratingagentur S&P Global prüft eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Chipkonzerns und verweist auf Risiken in der Unternehmensführung.
Der Abend
Warum Käufer jetzt zugreifen
Nach Börsenschluss hellte sich die Stimmung auf. Nvidia und der Speicherkonkurrent Micron legten im späten Handel zu, die großen Indexfonds drehten ins Plus. Die Sandisk Aktie zog mit.
Der hohe Umsatz spricht dafür, dass hier nicht nur einzelne Orders den Kurs bewegt haben. Nach einem Kurssturz dieser Größe greifen häufig Anleger zu, die auf eine technische Gegenbewegung setzen. Ob daraus mehr wird, ist offen. Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
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