Die Sandisk-Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: SNDK an der Nasdaq, deutsches Kürzel: BW9) beendet den Mittwoch mit einem Minus von 5,6 Prozent bei 73,61 US-Dollar. Die Sandisk Aktie ist damit der zweitgrößte S&P 500 Verlierer des Tages. Am Mittag hatte der Kurs bei 70,43 Dollar gelegen, ein Minus von fast 10 Prozent. Bis zum Handelsschluss holte die Aktie einen Teil davon auf. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Sandisk-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 5,6 Prozent zum Handelsschluss – Speicherwerte finden keinen Halt
Die Sandisk-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,6 Prozent bei 73,61 US-Dollar und ist der zweitgrößte S&P 500 Verlierer. Am Mittag hatte der Speicherhersteller noch fast 10 Prozent verloren. Der Ausverkauf bei KI- und Chipaktien hält an, eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Die Gründe für den Kursverlust
Speicher im Zentrum des Ausverkaufs
KI-Ausverkauf trifft Speicher
Speicherchips waren die größten Gewinner des KI-Booms. Nun verkaufen Anleger genau diese Titel. Mehrere Speicher- und Ausrüsterwerte stehen am Mittwoch auf der Verliererliste.
Inflation und Fed
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt am Markt als fast sicher.
Zölle
Geplante US-Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China und weiteren Ländern verunsichern die Elektronikbranche.
Einordnung
Hoher Hebel in beide Richtungen
Sandisk stellt Flash-Speicher für Rechenzentren, PCs und Smartphones her. Die Preise für diese Chips schwanken stark, und mit ihnen der Gewinn. Das hat die Aktie im Aufschwung getragen und macht sie im Abschwung anfällig. Dass der Kurs sich am Nachmittag vom Tief löste, passt zur Erholung des Gesamtmarkts: Der S&P 500 machte ein Minus von 3,2 Prozent fast vollständig wett.
Häufige Fragen zur Sandisk-Aktie
Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Speicherwerte stehen im Zentrum des Ausverkaufs bei KI- und Chipaktien, dazu kommen Inflations- und Zollsorgen.
Wie stark ist die Sandisk Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,57 Prozent bei 73,61 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk-Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
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