Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Speicherwerte stehen im Zentrum des Ausverkaufs bei KI- und Chipaktien, dazu kommen Inflations- und Zollsorgen.

Wie stark ist die Sandisk Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,57 Prozent bei 73,61 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk-Aktie?

Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.