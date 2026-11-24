Die Sandisk-Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: SNDK an der Nasdaq, deutsches Kürzel: BW9) gibt am Dienstag den größten Teil des Montagssprungs wieder ab. Im frühen US-Handel verliert die Sandisk Aktie rund 9,7 Prozent auf etwa 79,23 US-Dollar und gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Am Montag war der Flash-Speicherhersteller um knapp 11 Prozent gestiegen, nachdem Jensen Huang als Nvidia-Chef zurückgekehrt war. Schon im vorbörslichen Handel fiel die Aktie um rund 6 Prozent.
Sandisk-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent nach dem Höhenflug – Speicherwerte geben die Montagsgewinne ab
Die Sandisk-Aktie verliert am 24. November 2026 im frühen US-Handel rund 9,7 Prozent auf 79,23 US-Dollar und ist einer der größten S&P 500 Verlierer des Tages. Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger bei Speicher- und Chipwerten Gewinne mit. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und die Risiken der Aktie.
Die Gründe für den Kursverlust
Speicher ist der Schnellste Rückwärtsgang
Speicherwerte sind die empfindlichsten Profiteure des KI-Booms: Sie steigen schneller als der Rest, wenn die Stimmung gut ist, und fallen auch schneller. Genau das passiert heute.
Gewinnmitnahmen nach dem Rekordtag
Der Halbleiterindex SOX stieg am Montag um 14 Prozent. Heute fällt der Chip-ETF von iShares um rund 4,6 Prozent. Micron verliert mehr als 8 Prozent, der Speicher-ETF Roundhill Memory rund 5 Prozent.
Wilde Wochen im Speichersektor
Sandisk hatte in den vergangenen Wochen binnen eines Monats rund 44 Prozent verloren und in einer Woche rund 21 Prozent abgegeben. Die Aktie schwankt entsprechend stark.
Sorge um die KI-Investitionen
Seit Wochen debattiert der Markt, ob Rechenzentren auf Dauer so viel Speicher kaufen wie bisher. Jede Schwäche bei Nvidia, Dell oder HPE trifft deshalb Speicherhersteller besonders.
Zinserhöhung im Dezember
Die Märkte rechnen laut Yahoo Finance mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Zinsschritt der Fed. Das belastet hoch bewertete Wachstumsaktien.
Einordnung
Knappheit ist kein Kurstreiber mehr
Dass die Aktie trotz guter Nachrichten aus der Branche fällt, ist bemerkenswert. Hewlett Packard Enterprise warnte erst gestern vor Speicherknappheit bis ins Jahr 2028, und SK Hynix meldet seine Produktion von DRAM- und HBM-Speicher bis 2029 praktisch ausverkauft. Knappheit stützt eigentlich die Preise der Hersteller. Heute interessiert den Markt aber eher, wie viel davon schon im Kurs steckt. Sandisk stellt Flash-Speicher her, der in Rechenzentren immer stärker gefragt ist, und ist deshalb stark vom Tempo des KI-Ausbaus abhängig.
Häufige Fragen zur Sandisk-Aktie
Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Montag und dem Rekordtag der Chipwerte nehmen Anleger bei Speicher- und Halbleiteraktien Gewinne mit. Dazu kommt die Unsicherheit über den KI-Ausbau.
Wie stark fällt die Sandisk Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 9,7 Prozent auf etwa 79,23 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk-Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter dem Kürzel SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
Gab es schlechte Nachrichten von Sandisk?
Nein. Der Konzern hat keine eigene Nachricht gemeldet. Der Kursrückgang folgt dem Speicher- und Chipsektor.
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