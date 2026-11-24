Minus der Sandisk-Aktie im frühen US-Handel, einer der größten S&P 500 Verlierer -9,67 %

Kurs laut Indikation, nach rechnerisch rund 87,7 Dollar am Montag 79,23 $

Kursplus der Sandisk-Aktie am Montag nach der Huang-Rückkehr +11 %