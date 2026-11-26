SanDisk stellt Flash-Speicher für Rechenzentren, PCs und Smartphones her. Weil KI-Rechenzentren enorme Mengen Speicher brauchen, gehörten die Hersteller in diesem Jahr zu den größten Gewinnern an der Börse. Nun verkaufen Anleger genau diese Titel. Dahinter steht die Sorge, dass Cloud-Konzerne ihre Investitionen kürzen und die Speicherpreise im kommenden Jahr fallen.

Speicherpreise schwanken stark, und mit ihnen die Gewinne. Das hat die Aktie im Aufschwung getragen und macht sie im Abschwung anfällig.