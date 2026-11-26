Kaum eine Aktie zeigt den Stimmungsumschwung bei KI-Werten so deutlich wie diese. Die SanDisk Aktie verlor am Mittwoch 5,6 Prozent auf 73,61 Dollar. Am Mittag hatte sie bei 70,43 Dollar fast 10 Prozent im Minus gelegen. Auf Sicht eines Monats hat sich der Kurs etwa halbiert. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Am Donnerstag kommt aus Asien ein Gegenimpuls: Der japanische Wettbewerber Kioxia sprang um rund 12 Prozent, SK hynix in Seoul gewann rund 5 Prozent.
SanDisk Aktie: In einem Monat halbiert – bringt die Speicher-Rally aus Asien die Wende?
Die SanDisk Aktie schloss am Mittwoch 5,6 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar, auf Monatssicht hat sie rund die Hälfte verloren. Am Donnerstag springen Speicherwerte in Tokio und Seoul kräftig an. Die US-Börse bleibt wegen Thanksgiving geschlossen.
Der Absturz
Vom Liebling zum Problemfall
SanDisk stellt Flash-Speicher für Rechenzentren, PCs und Smartphones her. Weil KI-Rechenzentren enorme Mengen Speicher brauchen, gehörten die Hersteller in diesem Jahr zu den größten Gewinnern an der Börse. Nun verkaufen Anleger genau diese Titel. Dahinter steht die Sorge, dass Cloud-Konzerne ihre Investitionen kürzen und die Speicherpreise im kommenden Jahr fallen.
Speicherpreise schwanken stark, und mit ihnen die Gewinne. Das hat die Aktie im Aufschwung getragen und macht sie im Abschwung anfällig.
Der Gegenimpuls
Asien kauft Speicher zurück
Am Donnerstag erholten sich die asiatischen Speicherwerte nach schweren Verlusten vom Vortag. Kioxia, ein enger Partner von SanDisk in der Fertigung, hatte am Mittwoch noch 14 Prozent verloren. Auch Samsung Electronics legte in Seoul zu. Solche Gegenbewegungen sind nach einem Ausverkauf üblich und sagen noch wenig darüber, ob der Abwärtstrend beendet ist.
Für die SanDisk Aktie gibt es heute keinen US-Kurs. An deutschen Handelsplätzen wird sie gehandelt, die Umsätze sind an US-Feiertagen aber dünn.
Die SanDisk Aktie ist ein Hebel auf die Speicherpreise. Wer sie beobachtet, sollte weniger auf den Tageskurs schauen als auf die Preise für Flash-Chips.
Häufige Fragen zur SanDisk Aktie
Wie schloss die SanDisk Aktie am 25. November 2026?
Bei 73,61 Dollar, ein Minus von 5,6 Prozent.
Gab es eine Unternehmensmeldung?
Nein. Die Aktie fiel mit dem gesamten Speichersektor.
Was passierte am Donnerstag in Asien?
Speicherwerte erholten sich: Kioxia gewann rund 12 Prozent, SK hynix rund 5 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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