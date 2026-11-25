Schon in der vergangenen Woche hatte der Marktforscher TrendForce vor einem Überangebot bei Flash-Speicher im Jahr 2027 gewarnt. Am Mittwoch legte das Haus nach: Die Nachfrage aus China sei schwächer als gedacht. Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach ihre Bestellungen für Speicherlaufwerke in Rechenzentren, weil die Lager voll sind und Grafikprozessoren fehlen.

Für das erste Quartal 2027 erwartet TrendForce bei den Vertragspreisen bestenfalls Stillstand, schlimmstenfalls ein Minus von 5 Prozent. Am Spotmarkt, wo kurzfristig gehandelt wird, sind die Preise bereits um mehr als 20 Prozent gefallen.