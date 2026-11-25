Eine Aktie, die weniger als das Fünffache ihres Jahresgewinns kostet, gilt gemeinhin als billig. Bei der Sandisk Aktie ist diese Kennzahl gerade eine Warnung. Der Flash-Speicher-Hersteller schloss am Mittwoch 5,57 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar. Seit Anfang November hat sich der Kurs etwa halbiert. Während der Nasdaq 100 sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent auf 0,65 Prozent eindämmte, blieb Sandisk klar im roten Bereich.
Sandisk Aktie: In einem Monat halbiert – warum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 5 kein Schnäppchen sein muss
Die Sandisk Aktie schließt am Mittwoch 5,57 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar und hat seit Anfang November rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Die zweite Preiswarnung binnen fünf Tagen trifft den reinen Flash-Hersteller besonders hart. Der Tagesabschluss.
Der Auslöser
Die zweite Warnung binnen fünf Tagen
Schon in der vergangenen Woche hatte der Marktforscher TrendForce vor einem Überangebot bei Flash-Speicher im Jahr 2027 gewarnt. Am Mittwoch legte das Haus nach: Die Nachfrage aus China sei schwächer als gedacht. Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach ihre Bestellungen für Speicherlaufwerke in Rechenzentren, weil die Lager voll sind und Grafikprozessoren fehlen.
Für das erste Quartal 2027 erwartet TrendForce bei den Vertragspreisen bestenfalls Stillstand, schlimmstenfalls ein Minus von 5 Prozent. Am Spotmarkt, wo kurzfristig gehandelt wird, sind die Preise bereits um mehr als 20 Prozent gefallen.
Die Bewertung
Der Markt handelt die Gewinne von 2027
Sandisk hat kein zweites Geschäft, das fallende Flash-Preise ausgleichen könnte. Das unterscheidet den Konzern von Micron, dessen wichtigstes Produkt Arbeitsspeicher ist und dessen Aktie sich am Mittwoch deutlich stärker erholte. Sinkende Preise treffen bei Sandisk Umsatz und Marge unmittelbar.
Genau das erklärt die niedrige Bewertung. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 5 bedeutet nicht, dass Anleger ein Geschenk übersehen. Es bedeutet, dass sie mit deutlich sinkenden Gewinnen rechnen. Ob sie damit recht behalten, entscheidet sich an den Preisen der kommenden Quartale. Für Speicher in Rechenzentren erwartet TrendForce vorerst stabilere Konditionen als im Massenmarkt.
Die Sandisk Aktie ist nur dann günstig, wenn die Gewinne von heute auch die Gewinne von morgen sind. Daran zweifelt der Markt, und er hat dafür eine Preisprognose als Argument.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Wie hat die Sandisk Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 73,61 Dollar, ein Minus von 5,57 Prozent.
Warum fällt die Sandisk Aktie?
Der Marktforscher TrendForce hat seine Preisprognose für Flash-Speicher erneut gesenkt und verweist auf schwächere Nachfrage aus China.
Wie stark ist die Sandisk Aktie im November gefallen?
Seit Monatsbeginn hat sich der Kurs etwa halbiert.
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