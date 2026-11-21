Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol Frankfurt: BW9, US-Handelssymbol: SNDK, Nasdaq) kostete am Donnerstag noch mehrere hundert Dollar, am Freitag stand plötzlich eine 79 vor dem Komma. Der größte Teil davon ist Kosmetik – der Rest ist ein echtes Problem.
Sandisk Aktie: Erster Handelstag nach dem Split 8:1 endet mit 16 Prozent Minus – jetzt kippen die NAND-Preise
Die Sandisk Aktie ist optisch billiger geworden, real aber auch: TrendForce warnt vor fallenden Speicherpreisen bis 2027. Was der Aktiensplit ändert und was nicht.
Der Split
Was sich für Besitzer der Sandisk Aktie wirklich geändert hat
Der Verwaltungsrat hatte den Split am 29. Oktober beschlossen. Für jede alte Sandisk Aktie gab es sieben zusätzliche, seit Freitag wird splitbereinigt gehandelt. Am Börsenwert und am Anteil jedes Aktionärs ändert das nichts – der Kurs wird schlicht durch acht geteilt.
Entscheidend ist daher der Vergleich mit dem bereinigten Vortageskurs von 94,40 Dollar. Gemessen daran verlor die Sandisk Aktie laut Yahoo Finance am ersten Split-Tag 16,05 Prozent. Motley Fool rechnet vor: Ohne Split hätte das Papier am Freitagvormittag bei rund 650 statt 750 Dollar gestanden.
Der Auslöser
Warum der Markt die Sandisk Aktie so hart abstraft
Der Marktforscher TrendForce sieht die NAND-Preise laut Motley Fool rund 20 Prozent im Minus und erwartet, dass sie 2027 weiter fallen. Schon am 17. November hatte GF Securities seine NAND-Preisprognose gesenkt und vor einem Überangebot im Jahr 2027 gewarnt; Sandisk gilt dabei als der Speicherhersteller mit der reinsten NAND-Abhängigkeit. Auch Micron und SK Hynix gaben nach, aber weniger stark.
Kursziele und Preisprognosen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Wichtig für alle Vergleiche: Vor dem 20. November veröffentlichte Kursziele müssen durch acht geteilt werden.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Sandisk Aktie
Hat der Aktiensplit die Sandisk Aktie billiger gemacht?
Nur optisch. Die Zahl der Aktien hat sich verachtfacht, der Wert der Beteiligung blieb durch den Split allein gleich.
Warum fiel die Sandisk Aktie nach dem Split trotzdem?
Wegen der Warnung vor fallenden NAND-Preisen und des breiten Ausverkaufs bei Chipwerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk Aktie?
ISIN US80004C2008, WKN A411ZM, deutsches Kürzel BW9, US-Handelssymbol SNDK an der Nasdaq.
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