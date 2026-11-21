Der Marktforscher TrendForce sieht die NAND-Preise laut Motley Fool rund 20 Prozent im Minus und erwartet, dass sie 2027 weiter fallen. Schon am 17. November hatte GF Securities seine NAND-Preisprognose gesenkt und vor einem Überangebot im Jahr 2027 gewarnt; Sandisk gilt dabei als der Speicherhersteller mit der reinsten NAND-Abhängigkeit. Auch Micron und SK Hynix gaben nach, aber weniger stark.