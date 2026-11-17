Sana Biotechnology entwickelt Zelltherapien, die vom Immunsystem nicht erkannt werden sollen. Im Mittelpunkt steht SC451, eine Therapie aus Stammzellen gewonnener Inselzellen gegen Typ-1-Diabetes.

Innerhalb von zwölf Monaten will Sana den Antrag auf klinische Prüfung stellen und eine Phase-1/2-Studie starten.