Eine Zelltherapie, die ohne Unterdrückung des Immunsystems auskommen soll: Citi-Analystin Samantha Semenkow bleibt bei „Buy“ für die Sana-Biotechnology-Aktie und senkt das Kursziel von 12 auf 11 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 1,88 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von rund 485 Prozent.
Sana-Biotechnology-Aktie: Zellen gegen Typ-1-Diabetes – Citi sieht fast das Sechsfache trotz knapper Kasse
Sana Biotechnology will mit Inselzellen ohne Immunsuppression Typ-1-Diabetes behandeln. Citi-Analystin Samantha Semenkow bleibt bei „Buy“ für die Sana-Biotechnology-Aktie, senkt aber das Kursziel leicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sana Biotechnology, Inc.
- Handelssymbol
- SANA (Nasdaq)
- Analystin
- Samantha Semenkow
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 11 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Citi zur Sana-Biotechnology-Aktie
Diabetes im Fokus – Semenkow bleibt beim Kauf
Samantha Semenkow nimmt das Kursziel leicht zurück. Ihre Kaufempfehlung behält sie.
Sana Biotechnology entwickelt Zelltherapien, die vom Immunsystem nicht erkannt werden sollen. Im Mittelpunkt steht SC451, eine Therapie aus Stammzellen gewonnener Inselzellen gegen Typ-1-Diabetes.
Innerhalb von zwölf Monaten will Sana den Antrag auf klinische Prüfung stellen und eine Phase-1/2-Studie starten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analystin Samantha Semenkow zu lesen ist:
Ermutigende Vorarbeit
Eine Studie mit transplantierten Inselzellen ohne Immunsuppression lieferte zuvor positive Ergebnisse.
Zweites Standbein
Die CAR-T-Therapie SG293 im Körper soll frühestens 2027 in klinische Tests gehen.
Klinischer Partner
Sana arbeitet bei SC451 mit der Mayo Clinic zusammen.
Barmittel
Ende September verfügte Sana über 121,7 Millionen US-Dollar.
Das Geld reicht nicht lange
Die Barmittel sanken von 160,5 Millionen US-Dollar Ende Juni auf 121,7 Millionen US-Dollar. Beim aktuellen Verbrauch reicht das nur noch für wenige Quartale.
Die Mayo Clinic ließ im August eine Option auf den Kauf weiterer Aktien verfallen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analystin Samantha Semenkow. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 11 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sana Biotechnology, Inc. (SANA): Kaufen, Kursziel 11,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Samantha Semenkow, Aktienanalystin, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Samantha Semenkow, Aktienanalystin, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.