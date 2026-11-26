Raffinerien, Gasanlagen, Chemiewerke: Samsung E&A baut Großanlagen in aller Welt. An der Börse wurde am Donnerstag eher abgerissen. Die Samsung E&A Aktie fiel um 4,38 Prozent auf 56.800 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Im frühen Handel hatte das Papier noch 60.100 Won gekostet. Vom Tageshoch bis zum Schluss ging es damit um mehr als 5 Prozent abwärts.
Samsung E&A Aktie: KOSPI 100 Verlierer – mehr als 5 Prozent vom Tageshoch abgerutscht, die Nervosität bleibt
Die Samsung E&A Aktie verliert 4,38 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Am Morgen stand der Anlagenbauer noch über 60.000 Won, dann kippte der Kurs ohne Unternehmensnachricht. Schon am Montag war die Aktie zeitweise zweistellig eingebrochen.
Die Gründe
Kein Auslöser, aber ein Muster
Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, fand sich nicht. Der Kurs folgte dem Markt: Der KOSPI gab am Nachmittag einen Tagesgewinn von mehr als 2 Prozent fast vollständig ab, nachdem die Bank of Korea den Leitzins auf 3,25 Prozent angehoben hatte. 441 Aktien fielen, 426 stiegen.
Bei der Samsung E&A Aktie fällt aber ein Muster auf. Schon am Montag war sie im Handelsverlauf um mehr als 10 Prozent abgesackt, ebenfalls ohne Nachricht und obwohl das Unternehmen zuvor starke Quartalszahlen und einen umfangreichen Rückkauf eigener Aktien gemeldet hatte. Der Handel am Donnerstag war mit rund der Hälfte des üblichen Volumens dünn. In einem solchen Umfeld genügen wenige Verkäufer für große Ausschläge.
Ein Thema dürfte Anleger zusätzlich beschäftigen. Samsung E&A erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts mit Anlagen im Nahen Osten. Am Mittwoch erklärte die Huthi-Miliz, sie habe Saudi-Arabiens größte Raffinerie und das Finanzviertel von Riad angegriffen. Bestätigt sind Schäden nicht, doch die Meldung erinnert an die Risiken der Region.
Die Einordnung
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Der KOSPI 100 Verlierer ist kein Sanierungsfall. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 und einem Gewinnwachstum von knapp 35 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten sehen die Kennzahlen ordentlich aus. Die Samsung E&A Aktie leidet eher unter der Lage in Seoul: Seit dem Rekord im Juni hat der KOSPI rund die Hälfte verloren, und Anleger trennen sich auch von Titeln, die ihnen bislang Gewinne gebracht haben.
Dünner Handel
Das Volumen lag bei rund der Hälfte des Üblichen, das verstärkt Ausschläge.
Nahost-Risiko
Angriffe auf saudische Anlagen treffen eine Kernregion des Konzerns.
Marktlage
Der KOSPI schwankt seit Tagen um mehrere Prozent pro Tag.
Die Samsung E&A Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten. Bis 2024 hieß das Unternehmen Samsung Engineering.
Häufige Fragen zur Samsung E&A Aktie
Warum ist die Samsung E&A Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Der Kurs gab mit dem Gesamtmarkt nach und verlor bei dünnem Handel 4,38 Prozent auf 56.800 Won.
Was macht Samsung E&A?
Das Unternehmen plant und baut Industrieanlagen, etwa Raffinerien, Gas- und Chemieanlagen, viele davon im Nahen Osten.
Wie teuer ist die Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate lag laut Kursübersicht bei rund 15.
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