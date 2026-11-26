Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, fand sich nicht. Der Kurs folgte dem Markt: Der KOSPI gab am Nachmittag einen Tagesgewinn von mehr als 2 Prozent fast vollständig ab, nachdem die Bank of Korea den Leitzins auf 3,25 Prozent angehoben hatte. 441 Aktien fielen, 426 stiegen.

Bei der Samsung E&A Aktie fällt aber ein Muster auf. Schon am Montag war sie im Handelsverlauf um mehr als 10 Prozent abgesackt, ebenfalls ohne Nachricht und obwohl das Unternehmen zuvor starke Quartalszahlen und einen umfangreichen Rückkauf eigener Aktien gemeldet hatte. Der Handel am Donnerstag war mit rund der Hälfte des üblichen Volumens dünn. In einem solchen Umfeld genügen wenige Verkäufer für große Ausschläge.

Ein Thema dürfte Anleger zusätzlich beschäftigen. Samsung E&A erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts mit Anlagen im Nahen Osten. Am Mittwoch erklärte die Huthi-Miliz, sie habe Saudi-Arabiens größte Raffinerie und das Finanzviertel von Riad angegriffen. Bestätigt sind Schäden nicht, doch die Meldung erinnert an die Risiken der Region.