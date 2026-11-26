Der Einbruch am Mittwoch folgte dem Ausverkauf bei KI- und Speicherwerten in den USA und Warnungen vor einer schwächeren Nachfrage nach Speicherchips. Ausländische Investoren verkauften nach Berichten allein Samsung-Aktien für rund 1,01 Billionen Won. Privatanleger hielten dagegen und kauften.

Am Donnerstag drehte die Stimmung in ganz Asien. Die Bank of Korea erhöhte zwar den Leitzins auf 3,25 Prozent, hob aber auch die Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent an und verwies auf den Boom bei Chipexporten.