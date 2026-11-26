Am Mittwoch verlor die Samsung Electronics Aktie in Seoul 9,87 Prozent auf 170.700 Won. Der Börsenwert rutschte dadurch unter die Marke von 1.000 Billionen Won. Am Donnerstag kam die Gegenbewegung: Am Vormittag notierte das Papier zwischen 1,9 und 3,2 Prozent höher, zeitweise bei 176.100 Won. Der Leitindex Kospi, der am Mittwoch 6,16 Prozent verloren hatte, erholte sich ebenfalls.
Samsung Aktie: Unter 1.000 Billionen Won gerutscht, jetzt die Gegenbewegung – was der Elektronikriese aus dem KI-Ausverkauf mitnimmt
Die Samsung Electronics Aktie steigt am Donnerstag in Seoul um rund 2 bis 3 Prozent. Am Mittwoch war sie um fast 10 Prozent eingebrochen, der Börsenwert fiel unter 1.000 Billionen Won. Ausländische Anleger verkauften in großem Stil.
Der Ausverkauf
Ausländische Anleger ziehen eine Billion Won ab
Der Einbruch am Mittwoch folgte dem Ausverkauf bei KI- und Speicherwerten in den USA und Warnungen vor einer schwächeren Nachfrage nach Speicherchips. Ausländische Investoren verkauften nach Berichten allein Samsung-Aktien für rund 1,01 Billionen Won. Privatanleger hielten dagegen und kauften.
Am Donnerstag drehte die Stimmung in ganz Asien. Die Bank of Korea erhöhte zwar den Leitzins auf 3,25 Prozent, hob aber auch die Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent an und verwies auf den Boom bei Chipexporten.
Die Einordnung
Breiter aufgestellt, aber im selben Sog
Samsung ist breiter aufgestellt als reine Speicherhersteller und verkauft auch Smartphones, Bildschirme und Haushaltsgeräte. Trotzdem bewegt sich die Samsung Aktie derzeit vor allem mit der Stimmung im Speichermarkt. Der Kursrückgang vom Mittwoch zeigt, wie eng das Papier inzwischen an der KI-Fantasie hängt.
Auffällig war am Donnerstag die Stärke der Konzerntochter Samsung Electro-Mechanics, die zeitweise um 7,7 Prozent zulegte. Für die Richtung der Samsung Aktie werden die Preise für Arbeitsspeicher und das Geschäft mit Hochleistungsspeicher für KI-Chips entscheidend bleiben.
Die Samsung Aktie ist das Schwergewicht des koreanischen Marktes. Wenn ausländische Fonds in einer Sitzung eine Billion Won abziehen, ist das weniger ein Urteil über Samsung als über den KI-Handel insgesamt.
Häufige Fragen zur Samsung Aktie
Warum steigt die Samsung Aktie am 26. November 2026?
Chipwerte in Asien erholten sich nach dem Ausverkauf vom Mittwoch.
Wie stark fiel die Aktie am Mittwoch?
Um 9,87 Prozent auf 170.700 Won. Der Börsenwert fiel unter 1.000 Billionen Won.
Was hat die Notenbank beschlossen?
Die Bank of Korea erhöhte den Leitzins auf 3,25 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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