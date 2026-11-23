Der Samsung-Kurs lag am 17. November bei 190.300 Won, nach 232.000 Won Ende Oktober. Auf Monatssicht verlor die Aktie rund 20%. Am Freitag zog ein globaler Ausverkauf bei KI-Aktien den KOSPI um 5,21% nach unten, der S&P 500 gab laut Berichten 3,7% ab. Auslöser waren Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen, der Rücktritt von Nvidia-Chef Huang und Sorgen vor neuen US-Exportbeschränkungen. Am Montag schloss der KOSPI laut AJP bei 4.708,54 Punkten (-3,31%), nachdem er zeitweise über 5% im Minus lag. Die Regierung bereitet einen Stabilisierungsfonds von 10,76 Billionen Won vor und lockerte befristet die Rückkaufgrenzen.