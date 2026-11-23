Samsung (ISIN: US7960508882, FSE: SSU, LSE: SMSN) hat in den vergangenen Quartalen das Rennen um die margenstärksten KI-Speicher gegen den heimischen Rivalen SK Hynix verloren. Nun deuten Branchenberichte darauf hin, dass der Konzern bei der HBM4-Massenproduktion früher als geplant den Golden Yield von fast 80% erreicht hat. Die Samsung Aktie Prognose profitiert zusätzlich von Rekordzahlen und einer Exportexplosion, doch der KOSPI stürzte am Freitag um 5,21% ab und gab am Montag zeitweise erneut mehr als 5% nach.
Samsung Aktie Prognose: HBM4-Aufholjagd und Rekord-Exporte - Dreht der Speicherriese das Blatt?
Samsung soll bei HBM4 fast 80% Ausbeute erreicht haben, Südkoreas Chip-Exporte steigen um 294,4%, und doch crasht der KOSPI. Was die Samsung Aktie Prognose jetzt bestimmt.
Samsung Electronics im Überblick
- Unternehmen
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Börsenplatz
- Korea Exchange (005930)
- Schlusskurs
- 190.300 Won
- Börsenwert
- rund 1.112 Billionen Won
- Dividende 3. Quartal 2026
- 4.601 Won je Aktie
- Investitionen 3. Quartal
- 29,0 Billionen Won
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Korea Exchange, 17.11.2026
Technologie
HBM4: Vom Nachzügler zum Herausforderer
Laut Seoul Economic Daily stieg die HBM4-Ausbeute bei Samsung auf nahezu 80%, nach unter 60% beim Produktionsstart im Februar. Ursprünglich lag das Ziel für das Jahresende bei 80%. Samsung selbst spricht in eigenen Mitteilungen nur von einer stabilen Ausbeute, die Prozentzahlen stammen aus Medienberichten. Für HBM4E soll die Zuverlässigkeitsausbeute über 70% liegen, ein von Samsung nicht bestätigter Wert.
Im dritten Quartal baute Samsung die HBM4-Verkäufe nach eigenen Angaben deutlich aus, zudem wuchsen die Umsätze der Foundry mit HBM-Basischips. Für die Samsung-Aktie ist das der entscheidende Hebel, denn beim Marktanteil ist noch Luft: TrendForce sah Samsungs HBM-Anteil 2026 bei 28%, nach 20% im Vorjahr, während SK Hynix mit rund 50% weiter vorne liegt.
Fundamentaldaten
Über 100 Billionen Won operativer Gewinn
|Einheit
|Umsatz
|Operativer Gewinn
|Konzern
|195,3 Bio. Won
|107,4 Bio. Won
|Device Solutions (DS)
|147,1 Bio. Won
|106,5 Bio. Won
|Samsung Display
|8,0 Bio. Won
|1,1 Bio. Won
|Device eXperience (DX)
|-
|-0,8 Bio. Won
DX: Geräte- und Haushaltssparte. Samsung Display (SDC) und weitere Einheiten ohne eigene Zeile.
Quelle: Samsung Electronics, Meldung vom 29.10.2026
Samsung ist damit der erste Technologiekonzern der Welt mit mehr als 100 Billionen Won operativem Quartalsgewinn. Rund 99% davon stammen aus dem Speichergeschäft. Dennoch fiel die Aktie am Ergebnistag um 4,1%, weil die Zahlen im Rahmen der Erwartungen lagen. Die Smartphone- und Haushaltssparte litt unter höheren Speicherpreisen und schrieb Verluste. Für das vierte Quartal stellt Samsung weiter steigende Verkäufe bei HBM, Server-DRAM und SSDs in Aussicht, und für 2027 rechnet das Management mit einer Nachfrage, die das Angebot deutlich übersteigt.
Mirae Asset Securities rechnet für das vierte Quartal mit einem operativen Gewinn von 139 Billionen Won, KB Securities erwartet für 2026 und 2027 zusammen mehr als 1.000 Billionen Won.
Exportdaten
Chip-Boom in Zahlen
Die heute veröffentlichten Daten der Zollbehörde unterstreichen, dass die physische Nachfrage nach Speicherchips nicht nachlässt. Ein Teil des Zuwachses geht auf kräftig gestiegene Preise zurück, Samsung selbst nennt höhere Marktpreise in allen Anwendungen. Kritische Beobachter warnen, dass ein Preisumschwung Südkorea umso härter treffen würde.
Kurs und Sentiment
Warum die Aktie trotzdem fällt
Der Samsung-Kurs lag am 17. November bei 190.300 Won, nach 232.000 Won Ende Oktober. Auf Monatssicht verlor die Aktie rund 20%. Am Freitag zog ein globaler Ausverkauf bei KI-Aktien den KOSPI um 5,21% nach unten, der S&P 500 gab laut Berichten 3,7% ab. Auslöser waren Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen, der Rücktritt von Nvidia-Chef Huang und Sorgen vor neuen US-Exportbeschränkungen. Am Montag schloss der KOSPI laut AJP bei 4.708,54 Punkten (-3,31%), nachdem er zeitweise über 5% im Minus lag. Die Regierung bereitet einen Stabilisierungsfonds von 10,76 Billionen Won vor und lockerte befristet die Rückkaufgrenzen.
Ausblick
Prognose für die Samsung-Aktie
Kurzfristig: Sentiment bleibt Taktgeber
Solange KI-Bewertungen und Nvidia im Fokus stehen, bewegt sich die Samsung-Aktie im Gleichschritt mit dem KOSPI. Tagesausschläge von über 5% sind derzeit normal.
Mittelfristig: HBM4 und Rubin
Gelingt es Samsung, die Ausbeute von fast 80% in Liefermengen für Nvidia und andere Kunden zu übersetzen, steigt der Anteil am margenstärksten Segment. Die Quartalszahlen im Januar zeigen, ob die Aufholjagd Gewinn bringt.
Langfristig: Hohe Basis, hoher Zyklusrisiko
Mit mehr als 100 Billionen Won Quartalsgewinn liegt die Latte hoch. Die Samsung Aktie Prognose hängt langfristig davon ab, ob Preise und Nachfrage nach 2027 stabil bleiben.
Bei den Analysten überwiegt weiter das positive Urteil: Nach Angaben von Investing.com stufen alle erfassten Analysten die Samsung-Aktie positiv ein, darunter KB Securities, Mirae Asset und Nomura.
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