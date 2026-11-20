Nach Berichten über die neue Regel des Bureau of Industry and Security (BIS) braucht es für Kunden, die nicht auf der Liste autorisierter Abnehmer stehen, nun eine US-Exportlizenz. Laut "Financial Times", wiedergegeben von Seoul Economic Daily, sind bei Samsung die KI-Rechenzentrumssparte Kunlun des Suchmaschinenkonzerns Baidu sowie ByteDance betroffen. Auch TSMC hat demnach Lieferungen gestoppt. Eine offizielle Stellungnahme von Samsung oder dem BIS lag den ausgewerteten Berichten nicht vor, Umsatzeffekte nennt keine Quelle.

Laut den Berichten rechnet die Branche damit, dass Lizenzen zumindest für einen Teil der Geschäfte erteilt werden. Für die Samsung-Aktie ist deshalb weniger der Lieferstopp selbst entscheidend als seine Dauer. Jede Woche ohne Lizenz bedeutet aufgeschobenen Umsatz, jede erteilte Lizenz wäre ein kurzfristiger Kurstreiber. Parallel hat das BIS laut Al Jazeera neue Lizenzpflichten angekündigt, die chinesischen KI-Entwicklern den Fernzugriff auf Rechenleistung in Drittländern, vor allem in Südostasien, erschweren sollen.