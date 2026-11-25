Schon acht Minuten nach Handelsbeginn zog die Börse in Seoul die Notbremse: Ein sogenannter Sidecar setzte den Programmhandel auf der Verkaufsseite für fünf Minuten aus. Geholfen hat das wenig. Ausländische Investoren verkauften bis zum Mittag Aktien für rund 1,6 Billionen Won, nachdem sie am Dienstag noch für gut 1 Billion Won gekauft hatten. Privatanleger stemmten sich mit Käufen von rund 1,38 Billionen Won dagegen. Zeitweise fiel der KOSPI bis auf 4.687 Punkte.