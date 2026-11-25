Die Samsung Aktie erlebt in Seoul einen schwarzen Mittwoch. Bis zum Mittag verlor das Papier des weltgrößten Speicherchipherstellers rund 9 Prozent und fiel zeitweise auf 172.000 Won. Der Leitindex KOSPI rutschte um mehr als 5,5 Prozent auf rund 4.726 Punkte ab. Damit ist der Kurssprung vom Dienstag, als der Index um 6,32 Prozent auf 5.006 Punkte gestiegen war, fast vollständig wieder weg.
Samsung Aktie: Minus 9 Prozent in wenigen Stunden – Seoul gibt die komplette Huang-Rally wieder ab
Am Dienstag noch der größte Tagesgewinn seit Monaten, am Mittwoch der Absturz: Die Samsung Aktie bricht in Seoul um rund 9 Prozent ein, der KOSPI fällt unter 4.730 Punkte. Ausländische Anleger ziehen 1,6 Billionen Won ab. Die Analyse: was hinter dem Ausverkauf steckt, warum der Zollstreit mit Washington mitschwingt und worauf es jetzt ankommt.
Der Absturz
Von der Euphorie direkt in den Ausverkauf
Schon acht Minuten nach Handelsbeginn zog die Börse in Seoul die Notbremse: Ein sogenannter Sidecar setzte den Programmhandel auf der Verkaufsseite für fünf Minuten aus. Geholfen hat das wenig. Ausländische Investoren verkauften bis zum Mittag Aktien für rund 1,6 Billionen Won, nachdem sie am Dienstag noch für gut 1 Billion Won gekauft hatten. Privatanleger stemmten sich mit Käufen von rund 1,38 Billionen Won dagegen. Zeitweise fiel der KOSPI bis auf 4.687 Punkte.
Für den Index ist die Samsung Aktie dabei der entscheidende Hebel. Samsung Electronics und SK hynix stehen zusammen für rund 45 Prozent des Börsenwerts im KOSPI. Wenn die beiden Speicherriesen fallen, fällt der ganze Markt.
Die Ursachen
Wall Street, Gewinnmitnahmen und der Zollstreit
Den Anstoß gab die Wall Street. Am Dienstag stürzte der Halbleiterindex SOX um 7,9 Prozent ab, Micron verlor 11 Prozent, Nvidia knapp 6 Prozent. Han Ji-young von Kiwoom Securities sieht in Seoul vor allem Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag. Die Erholung sei eher ein frühes Stadium im Abbau übertriebener Skepsis als eine echte Trendwende. Die Unsicherheit rund um die KI-Investitionen wiege für die Kurse schwerer als der Zollstreit.
Doch auch Washington spielt mit. Die US-Regierung steht kurz davor, die Ergebnisse ihrer Untersuchung wegen Überkapazitäten gegen 16 Volkswirtschaften vorzulegen, darunter Südkorea. Laut Berichten von Reuters und dem Wall Street Journal könnten neue Zölle folgen, für Südkorea mit einer Obergrenze von 15 Prozent. Für einen Exportkonzern wie Samsung ist das ein zusätzliches Risiko.
Ein Tag plus 6 Prozent, der nächste minus 5 Prozent: In Seoul wird nicht mehr investiert, sondern gezittert.
Die Fallhöhe
Was von der Speicher-Rally übrig ist
Wie groß die Fallhöhe inzwischen ist, zeigt ein Blick zurück. Im August notierte die Samsung Aktie noch bei 281.500 Won. Vom Mittagskurs aus gerechnet sind das fast 40 Prozent weniger. Zusätzlich belastet eine Studie von BNP Paribas, die den US-Rivalen Micron abgestuft hat. Die Bank verweist auf unsichere Investitionspläne der Cloud-Konzerne für 2028, einen geringeren Bedarf an HBM-Speicher für künftige Nvidia-Chips und wachsende Wafer-Kapazitäten. Am Donnerstag entscheidet zudem die Bank of Korea über den Leitzins.
Hinweis zu den Stammdaten: Samsung Electronics und SK hynix sind in Seoul notiert; in Deutschland und den USA werden vor allem Hinterlegungsscheine gehandelt.
Häufige Fragen zur Samsung Aktie
Warum fällt die Samsung Aktie heute?
Nach dem Absturz der US-Chipwerte am Dienstag nahmen Anleger in Seoul Gewinne mit. Ausländische Investoren verkauften netto rund 1,6 Billionen Won, dazu kommt Sorge vor neuen US-Zöllen.
Wie stark hängt der KOSPI an Samsung?
Samsung Electronics und SK hynix machen zusammen rund 45 Prozent des Börsenwerts im KOSPI aus.
Was belastet die Speicherchip-Branche?
Zweifel an den KI-Investitionen der Cloud-Konzerne ab 2028, ein möglicherweise geringerer HBM-Bedarf und wachsende Produktionskapazitäten.
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