Eine konkrete Nachricht zu Salzgitter gab es nicht. Nach den Berichten zum Xetra-Schluss belasteten negative Vorgaben des Rohrherstellers Vallourec und fallende Rohstoffpreise die Stahlwerte. Vallourec hatte am Freitag Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt: Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 956 Millionen US-Dollar, das EBITDA lag bei 181 Millionen Dollar, und für das vierte Quartal stellte das Unternehmen ein EBITDA von 170 bis 210 Millionen Dollar in Aussicht. Als Gründe nannte das Management höhere Frachtkosten und einen schwächeren Produktmix. Salzgitter hat mit Röhren zu tun, ein direkter Zusammenhang ist aber nicht belegt; er ist eine Interpretation.

Hinzu kommt das Marktumfeld: Der Nasdaq 100 verlor 5,6 Prozent, in Europa dominierte die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. Auch thyssenkrupp (rund −8 Prozent) und Aurubis (−4 Prozent) gaben nach.