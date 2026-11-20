Die Salzgitter Aktie (ISIN DE0006202005, Ticker SZG) ist am Freitag, 20. November 2026, um 7,4 Prozent auf 43,30 Euro gefallen (Xetra-Schluss) und hat damit binnen einer Woche gut 12 Prozent verloren. Dabei hatte der Stahlkonzern am 12. November für die ersten neun Monate das EBITDA mehr als verdoppelt und die Jahresprognose angehoben. Der DAX schloss am selben Tag 2,6 Prozent im Minus bei 24.803 Punkten; Rohstoff- und Industriewerte gehörten zu den Verlierern.
Salzgitter Aktienanalyse: Minus 7,4 Prozent auf 43,30 Euro, EBITDA verdoppelt, Prognose angehoben – ist der Absturz nur Branchenangst?
Die Salzgitter Aktie verliert zum Wochenschluss 7,4 Prozent und liegt klar unter der 200-Tage-Linie, obwohl der Stahlkonzern gerade die Prognose angehoben hat. Die Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Aktienprognose-Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salzgitter AG, Salzgitter
- ISIN
- DE0006202005
- Ticker
- SZG (Xetra)
- 52-Wochen-Hoch
- 67,60 € (4. Juni 2026)
- Nächster Termin
- Jahreszahlen voraussichtlich März 2027
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schluss
Der Kurs liegt nun rund 12 bis 15 Prozent unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage. Diese Salzgitter Aktienanalyse fragt, ob der Kurssturz Panik oder Warnsignal ist, wie robust die Zahlen sind und was die Salzgitter Aktienprognose der Analysten erwartet. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Auslöser
Was ist bei der Salzgitter Aktie am Freitag passiert?
Eine konkrete Nachricht zu Salzgitter gab es nicht. Nach den Berichten zum Xetra-Schluss belasteten negative Vorgaben des Rohrherstellers Vallourec und fallende Rohstoffpreise die Stahlwerte. Vallourec hatte am Freitag Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt: Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 956 Millionen US-Dollar, das EBITDA lag bei 181 Millionen Dollar, und für das vierte Quartal stellte das Unternehmen ein EBITDA von 170 bis 210 Millionen Dollar in Aussicht. Als Gründe nannte das Management höhere Frachtkosten und einen schwächeren Produktmix. Salzgitter hat mit Röhren zu tun, ein direkter Zusammenhang ist aber nicht belegt; er ist eine Interpretation.
Hinzu kommt das Marktumfeld: Der Nasdaq 100 verlor 5,6 Prozent, in Europa dominierte die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. Auch thyssenkrupp (rund −8 Prozent) und Aurubis (−4 Prozent) gaben nach.
Das Geschäft
Wie verdient Salzgitter sein Geld?
Der Konzern gliedert sich in die Segmente Stahlerzeugung (Flachstahl, Träger), Stahlverarbeitung (Grobblech, Rohre), Handel und Technologie. Hinzu kommt die Beteiligung an Aurubis. Größter Aktionär ist das Land Niedersachsen. Die Strategie heißt SALCOS: Der Umbau auf wasserstofffähige Direktreduktion und Elektrolichtbogenöfen soll rund 2 Millionen Tonnen CO₂-armen Rohstahl im Jahr ermöglichen; erste Stahlangebote sind für die zweite Hälfte 2027 geplant. Bund und Land haben Förderungen von 1,3 Milliarden Euro zugesagt, davon sind bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro ausgezahlt.
Seit Juli hält Salzgitter zudem 100 Prozent an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg, nachdem 70 Prozent von thyssenkrupp zu einem symbolischen Preis übernommen wurden. Dort sollen rund 500 Stellen im Herbst und weitere 1.150 bis Ende 2028 wegfallen; ein neuer Elektrolichtbogenofen mit bis zu 2,5 Millionen Tonnen Kapazität soll bis 2029 entstehen und wird mit 200 Millionen Euro gefördert.
Zahlen
Wie steht es um Umsatz, Gewinn und Bewertung der Salzgitter Aktie?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Außenumsatz auf 7,33 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,87 Milliarden). Das EBITDA lag bei 534,9 Millionen Euro nach 224,0 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern bei 229,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 72,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzerngewinn betrug 177,2 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie 3,09 Euro. Im dritten Quartal allein stieg das EBITDA auf 257,3 Millionen Euro (Vorjahr: 107,2). Bereinigt um die Bewertung der Umtauschanleihe auf Aurubis ergibt sich allerdings ein schwächeres drittes Quartal: Das EBITDA VX lag dann bei 200,1 Millionen Euro nach 659,1 Millionen Euro in den neun Monaten.
|Segment
|Außenumsatz
|EBITDA
|Stahlerzeugung
|3.006 Mio. € (2.592)
|271 Mio. € (121)
|Stahlverarbeitung
|848 Mio. € (788)
|−34 Mio. € (−53)
|Handel
|2.018 Mio. € (2.062)
|73 Mio. € (41)
|Technologie
|1.307 Mio. € (1.287)
|117 Mio. € (97)
|Konzern
|7.330 Mio. € (6.865)
|535 Mio. € (224)
EBITDA unbereinigt; Vorjahreswerte in Klammern.
Quelle: Quartalsmitteilung 9M 2026 der Salzgitter AG
Für 2026 erwartet Salzgitter einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA (EBITDA VX) von 800 bis 875 Millionen Euro (2025: 406 Millionen) und ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern von 400 bis 475 Millionen Euro. Daraus ergibt sich rechnerisch für das vierte Quartal ein EBITDA VX von 141 bis 216 Millionen Euro. Die Bilanz: Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 709 Millionen Euro (Vorjahr: 811 Millionen), die Eigenkapitalquote bei 44,3 Prozent. Der operative Cashflow war mit 104,9 Millionen Euro in neun Monaten schwach (Vorjahr: 314,6 Millionen), im dritten Quartal sogar leicht negativ. Die Dividende für 2025 betrug 0,20 Euro je Aktie, das entspricht bei 43,30 Euro rund 0,5 Prozent.
Bei der Bewertung ergibt sich auf Basis einer Gewinnschätzung von rund 5,10 Euro je Aktie für 2026 ein KGV von rund 8,5 – eine reine Rechnung der Redaktion. Zu beachten: Ein Teil des Gewinns stammt aus der Aurubis-Beteiligung.
|Unternehmen
|Aktuelle Zahlen
|Kursreaktion 20.11.
|Salzgitter
|535 Mio. € (9M, Vorjahr 224)
|−7,4 %
|thyssenkrupp
|591 Mio. € (9M, +62 %)
|rund −8 %
|ArcelorMittal
|2,02 Mrd. US-Dollar (Q3, +34 %)
|nicht erhoben
thyssenkrupp: bereinigtes EBIT; Salzgitter: EBITDA unbereinigt; ArcelorMittal: EBITDA Q3.
Quelle: Unternehmensmitteilungen; Börsenhandel Xetra
Analysten
Was sagen Analysten zur Salzgitter Aktienprognose?
Das Bild ist klar positiv, aber dünn: Nach der letzten Zusammenstellung vom 20. November kommen vier Kauf- und eine Halten-Empfehlung auf ein durchschnittliches Kursziel von 68 Euro. Alle Ziele stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz; nach dem 20. November lag der Redaktion noch keine neue Einschätzung vor.
|Haus
|Datum
|Urteil
|Kursziel
|UBS
|09.10.2026
|Buy
|71,00 €
|Deutsche Bank Research
|27.10.2026
|Buy
|70,00 €
|Jefferies
|12.11.2026
|Buy
|66,00 €
|J.P. Morgan
|13.11.2026
|Overweight
|65,00 €
|DZ Bank
|30.10.2026
|Halten
|kein Ziel genannt
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Angaben vor dem Kursrutsch vom 20.11.2026.
Hinweis zur Weitergabe: Bei den genannten Einschätzungen handelt es sich um Analysen Dritter. Die Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser finden Sie hier: UBS, Deutsche Bank Research, Jefferies, J.P. Morgan und DZ Bank. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Chart
Wie sieht der Chart der Salzgitter Aktie aus?
Stand 19. November lag die 20-Tage-Linie bei rund 48,1 Euro, die 50-Tage-Linie bei 49,5 Euro, die 200-Tage-Linie bei 50,7 Euro. Der Kurs von 43,30 Euro am Freitag liegt damit deutlich darunter. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 4. Juni bei rund 67,60 Euro, vom Rekord ist sie also gut ein Drittel entfernt. Ältere Tagesniveaus um 43,8 Euro im Oktober dienten zuletzt als Orientierung. Belastbare Unterstützungsmarken oder den Relative-Stärke-Index konnte die Redaktion nicht belegen.
Szenarien
Wie geht es mit der Salzgitter Aktienprognose weiter?
Optimisten verweisen darauf, dass das Unternehmen die Prognose angehoben hat, die EU die Importe begrenzt und der Industriestrompreis genehmigt ist; Anträge sind rückwirkend ab Anfang 2027 möglich. Skeptiker sehen in dem schwachen Cashflow, den Bewertungseffekten und der unklaren Preisentwicklung für Stahl Risiken. Zwischen den Lagern steht die Frage, wie schnell SALCOS Erträge liefert. Dies sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de formuliert keine eigene Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Salzgitter Aktie jetzt?
Dazu kommen die Zahlen zum Industriestrompreis, die EU-Schutzmaßnahmen (halbierte Importquoten seit Juli, 50 Prozent Zoll darüber) und die Frage, ob die Branche nach dem Stahlgipfel vom 16. November konkrete Zusagen erhält. Berichte nannten bislang keine neuen Beschlüsse.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie und Aktienanalyse
Warum fällt die Salzgitter Aktie? Nach Marktberichten belasteten schwache Vorgaben von Vallourec, Rohstoffpreise und der breite Ausverkauf. Eine eigene Nachricht gab es nicht.
Wann gibt es neue Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich im März 2027 vorgelegt.
Wie bewerten Analysten die Salzgitter Aktie? Vier Kauf-Urteile und ein Halten, Ziele zwischen 65 und 71 Euro, alle vor dem Kursrutsch.
Zahlt Salzgitter eine Dividende? Ja, zuletzt 0,20 Euro je Aktie für 2025.
Gibt aktiencheck.de eine Salzgitter Aktienprognose ab? Nein, es werden nur Einschätzungen Dritter mit Quelle wiedergegeben.
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