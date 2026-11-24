Salzgitter Aktie: Vom Gewinner zum Verlierer – nach der Rally nehmen Anleger Gewinne mit

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:48 2 Min.

Die Salzgitter Aktie fällt zum Handelsstart am Dienstag um 2,36 Prozent auf 45,54 Euro und ist nach AIXTRON der schwächste Wert im MDAX. Am Montag stand der Stahlkonzern noch auf der Gewinnerseite. Die angehobene Prognose und zwei Kaufempfehlungen ändern daran am Morgen nichts.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons (gemeinfrei, Medium 3155)

Gestern oben, heute unten: Die Salzgitter Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 45,54 Euro, ein Minus von 1,10 Euro oder 2,36 Prozent. Im MDAX verliert nur AIXTRON mehr. Am Montag hatte der Stahlkonzern noch zu den Gewinnern gehört. Eine neue Meldung aus dem Unternehmen liegt nicht vor. Kurs der Salzgitter Aktie 45,54 EUR Tagesverlust, zweitschwächster MDAX-Wert −2,36 % EBITDA nach neun Monaten 659,1 Mio. EUR angehobene EBITDA-Prognose für 2026 800 bis 875 Mio. EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr; Neunmonatsbericht; Jefferies; BofA Die Bewegung Auch die Beteiligung Aurubis gibt nach Am Montag war die Aktie im Verlauf um rund drei Prozent gestiegen. Unsere Lesart für den Dienstag: Anleger nehmen diesen Gewinn mit. Dazu passt, dass mit Aurubis auch der Kupferkonzern nachgibt, an dem Salzgitter beteiligt ist. Beide Aktien stehen in der Verliererliste direkt untereinander. Eine konkrete Nachricht, die den Rückgang erklärt, haben wir nicht gefunden. Die Substanz Die Zahlen sprechen eine andere Sprache Operativ hat Salzgitter geliefert. Nach neun Monaten stand ein EBITDA von 659,1 Millionen Euro in den Büchern, im Vorjahr waren es 224,0 Millionen. Allein die Aurubis-Beteiligung trug 252 Millionen Euro bei. Der Vorstand hob die Prognose für 2026 auf 800 bis 875 Millionen Euro an. Jefferies rät zum Kauf und nennt 66 Euro, die Bank of America 71 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Im September hatte die Aktie noch bei rund 62 Euro notiert. Was für die Salzgitter Aktie spricht EBITDA nach neun Monaten fast verdreifacht

Prognose für 2026 angehoben

Kaufempfehlungen von Jefferies und BofA

Kein neuer Belastungsfaktor bekannt Was Anleger bedenken sollten Ergebnis stark von Aurubis abhängig

Kurs weit unter dem Niveau vom September

Stahlgeschäft bleibt konjunkturabhängig

Schwankungen von Tag zu Tag hoch Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie zeigt am Dienstag ein bekanntes Muster: starke Zahlen, nervöser Kurs. Ein großer Teil des Ergebnissprungs stammt aus der Aurubis-Beteiligung und damit aus dem Kupfermarkt, nicht aus dem Stahl. Wer die Aktie beurteilt, sollte beide Teile getrennt ansehen. FAQ Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Warum fällt die Salzgitter Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach dem Anstieg vom Montag Gewinne mit. Wie lautet die Prognose von Salzgitter?

Der Konzern erwartet für 2026 ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?

ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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