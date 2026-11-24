Der Stahlkonzern Salzgitter wird am Dienstag zum Opfer einer Beteiligung. Die Salzgitter Aktie notiert um 12:40 Uhr bei 42,92 Euro, ein Minus von 7,98 Prozent. Damit steht sie auf Platz drei der MDAX Verlierer, direkt hinter Aurubis und AIXTRON.
Salzgitter Aktie: MDAX Verlierer am Mittag – der Aurubis-Absturz trifft den Stahlkonzern
Die Salzgitter Aktie verliert am Dienstagmittag 7,98 Prozent auf 42,92 Euro und ist drittgrößter MDAX Verlierer. Der Grund liegt bei einer Beteiligung: Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis, deren Aktie einbricht.
Der Auslöser
Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Verlierer abrutscht
Eine eigene Schreckensnachricht gibt es bei Salzgitter nicht. Der Kurs folgt der Aktie von Aurubis, an der der Konzern rund ein Viertel hält. Weil dieses Paket nach den Agenturberichten etwa die Hälfte des eigenen Börsenwerts von 2,6 Milliarden Euro ausmacht, schlägt jeder Kursrutsch dort direkt auf die Salzgitter Aktie durch.
Aurubis bricht um mehr als 11 Prozent ein, weil der Kupferkonzern für 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro anpeilt, deutlich weniger als vom Markt erwartet. Die Aurubis Aktie (ISIN DE0006766504, WKN 676650, Kürzel NDA) fällt zeitweise bis auf 108 Euro.
Die Verflechtung
Wie stark hängt die Salzgitter Aktie an Aurubis
Die Beteiligung ist für Anleger der zweite Kursmotor neben dem Stahlgeschäft. Fällt der Wert des Pakets, sinkt rechnerisch auch der Wert von Salzgitter. Das erklärt, warum die Salzgitter Aktie am Dienstag deutlich schwächer ist als viele andere Industriewerte und zum MDAX Verlierer wird. Für die operative Lage im Stahlgeschäft sagt der Kursrutsch dagegen nichts.
Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie bewegt sich am Dienstag nicht wegen des eigenen Geschäfts, sondern wegen ihres Portfolios. Wer den Kurs verfolgt, sollte die Entwicklung bei Aurubis als eigenen Treiber im Blick behalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum fällt die Salzgitter Aktie heute?
Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis. Deren Aktie bricht nach einer enttäuschenden Prognose ein und zieht Salzgitter mit.
Ist die Salzgitter Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 7,98 Prozent am Mittag steht sie auf Platz drei der Verlierer im MDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?
ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.