Die Beteiligung ist für Anleger der zweite Kursmotor neben dem Stahlgeschäft. Fällt der Wert des Pakets, sinkt rechnerisch auch der Wert von Salzgitter. Das erklärt, warum die Salzgitter Aktie am Dienstag deutlich schwächer ist als viele andere Industriewerte und zum MDAX Verlierer wird. Für die operative Lage im Stahlgeschäft sagt der Kursrutsch dagegen nichts.