Man kann an einem Tag fast 13 Prozent verlieren, ohne selbst etwas falsch gemacht zu haben. Die Salzgitter Aktie schließt den Dienstag bei 40,60 Euro, ein Minus von 12,95 Prozent. Am Mittag waren es knapp 8 Prozent. Der Stahlkonzern ist am Abend drittgrößter MDAX Verlierer, und die Ursache steht in Hamburg, nicht in Niedersachsen.