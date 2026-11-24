Man kann an einem Tag fast 13 Prozent verlieren, ohne selbst etwas falsch gemacht zu haben. Die Salzgitter Aktie schließt den Dienstag bei 40,60 Euro, ein Minus von 12,95 Prozent. Am Mittag waren es knapp 8 Prozent. Der Stahlkonzern ist am Abend drittgrößter MDAX Verlierer, und die Ursache steht in Hamburg, nicht in Niedersachsen.
Salzgitter Aktie: Fast 13 Prozent Minus ohne eigene Nachricht – der MDAX Verlierer hängt am Tropf von Aurubis
Die Salzgitter Aktie verliert am Dienstag 12,95 Prozent auf 40,60 Euro und ist drittgrößter MDAX Verlierer. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Stahlkonzern hält rund ein Viertel an Aurubis, deren Aktie nach einer schwachen Prognose einbricht.
Der Auslöser
Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Verlierer so tief fällt
Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis. Nach Agenturberichten machte dieses Paket zuletzt etwa die Hälfte des eigenen Börsenwerts von 2,6 Milliarden Euro aus. Wenn Aurubis an einem Tag fast 15 Prozent verliert, schrumpft also der wertvollste Einzelposten von Salzgitter. Der Kurs der Salzgitter Aktie vollzieht das nach.
Aurubis (ISIN DE0006766504, WKN 676650, Kürzel NDA) hatte am Vormittag für 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Erwartet worden waren rund 575 Millionen Euro. Das US-Recyclingwerk Richmond läuft später hoch als geplant. Die Aurubis Aktie fiel daraufhin auf 107,90 Euro.
Die Rechnung
Der Stahlkonzern fällt fast so stark wie seine Beteiligung
Auffällig ist das Ausmaß. Macht das Aurubis-Paket etwa die Hälfte des Börsenwerts aus, würde ein Minus von 15 Prozent bei Aurubis rechnerisch rund 7 bis 8 Prozent bei Salzgitter erklären (Überschlag der Redaktion). Die Salzgitter Aktie verliert aber fast 13 Prozent. Der Rest dürfte auf das Umfeld entfallen: Der MDAX schloss 1,72 Prozent tiefer, zyklische Werte standen breit unter Druck.
Über das Stahlgeschäft selbst sagt der Kursrutsch nichts. Eine Unternehmensmeldung von Salzgitter gab es am Dienstag nicht. Wer die Salzgitter Aktie hält, besitzt aber faktisch zwei Dinge: einen Stahlhersteller und eine große Kupferwette. An Tagen wie diesem bestimmt die zweite den Kurs.
Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist an diesem Dienstag ein Derivat auf Aurubis. Das ist kein Urteil über den Stahlkonzern, aber ein Hinweis auf ein Klumpenrisiko, das im Alltag gern übersehen wird. Wer den Kurs verstehen will, muss beide Unternehmen verfolgen.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum fällt die Salzgitter Aktie heute?
Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis. Deren Aktie bricht nach einer Prognose unter den Markterwartungen um fast 15 Prozent ein.
Ist die Salzgitter Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 12,95 Prozent liegt sie am Abend auf Platz drei der MDAX Verlierer.
Gab es eine Nachricht von Salzgitter selbst?
Nein. Am Dienstag lag keine Unternehmensmeldung von Salzgitter vor.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?
ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. US-Handelssymbol im außerbörslichen Handel: SZGPF.
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