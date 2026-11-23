Rückenwind kommt auch aus der Politik. Am 16. November berieten Politik, Unternehmen und Gewerkschaften im Salzgitter-Werk über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Im Zentrum stehen ein wettbewerbsfähiger Industriestrompreis und verlässliche Rahmenbedingungen für grünen Stahl. Salzgitter selbst hat sich gegen kurzfristige Schwankungen am Strommarkt weitgehend abgesichert – über Lieferverträge und Termingeschäfte für den Rest von 2026 und den Großteil von 2027. Ab dem ersten Halbjahr 2027 soll im Rahmen des Programms SALCOS am Standort Salzgitter CO2-reduzierter Rohstahl produziert werden.