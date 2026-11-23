Die Salzgitter Aktie (ISIN: DE0006202005, FSE: SZG) startet mit Schwung in die neue Woche. Auf Xetra klettert das Papier des niedersächsischen Stahlkonzerns am Vormittag auf 44,60 Euro, ein Plus von 1,30 Euro oder 3,00 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 43,30 Euro. Damit gehört die Salzgitter Aktie zu den stärksten Werten im MDAX.
Salzgitter Aktie: Gewinn verdreifacht, Kurs im Keller - Stahl-Comeback?
Die Salzgitter Aktie zieht zum Wochenstart im MDAX an. Der Stahlkonzern hat seinen operativen Gewinn fast verdreifacht und die Prognose angehoben, trotzdem notiert die Aktie rund 28 Prozent unter dem Septemberhoch. Analysten sehen im Schnitt mehr als 50 Prozent Luft nach oben.
Die Gründe für den Kursanstieg
Starke Zahlen treffen auf Tiefkurse
Die Salzgitter Aktie hat einen bemerkenswerten Absturz hinter sich: Im September notierte sie noch bei rund 62 Euro, heute sind es knapp 45 Euro – ein Minus von rund 28 Prozent (eigene Rechnung). Dabei hat der Konzern operativ geliefert. Zum Wochenstart greifen Anleger deshalb wieder zu, zumal sich der deutsche Markt nach dem globalen Tech-Ausverkauf vom Freitag als widerstandsfähig erweist und zyklische Industriewerte gefragt sind.
Die Neunmonatszahlen fielen stark aus. Der Außenumsatz stieg auf 7,33 Milliarden Euro nach 6,87 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA VX kletterte von 224,0 auf 659,1 Millionen Euro, je Aktie verdiente Salzgitter 3,09 Euro nach einem Verlust von 0,93 Euro im Vorjahr. Die Stahlproduktion wuchs um 11,2 Prozent auf 4,9 Millionen Tonnen. Für 2026 hat der Vorstand die Prognose erneut angehoben: Erwartet werden nun rund 10 Milliarden Euro Umsatz, ein EBITDA VX von 800 bis 875 Millionen Euro und ein EBT VX von 400 bis 475 Millionen Euro.
Politik und Analysten
Stahlgipfel und Strompreis als Schlüssel
Rückenwind kommt auch aus der Politik. Am 16. November berieten Politik, Unternehmen und Gewerkschaften im Salzgitter-Werk über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Im Zentrum stehen ein wettbewerbsfähiger Industriestrompreis und verlässliche Rahmenbedingungen für grünen Stahl. Salzgitter selbst hat sich gegen kurzfristige Schwankungen am Strommarkt weitgehend abgesichert – über Lieferverträge und Termingeschäfte für den Rest von 2026 und den Großteil von 2027. Ab dem ersten Halbjahr 2027 soll im Rahmen des Programms SALCOS am Standort Salzgitter CO2-reduzierter Rohstahl produziert werden.
Die Analysten sind klar optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel von zehn Analysten liegt bei 68,50 Euro und damit rund 54 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Bank of America stuft die Salzgitter Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 71 Euro ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist derzeit eine der größten Diskrepanzen im MDAX: Ein Konzern, der seine Prognose zweimal angehoben hat, notiert deutlich unter dem Niveau vom Spätsommer. Die Skepsis des Marktes gilt weniger dem laufenden Jahr als der Frage, wie teuer der Umbau zu grünem Stahl wird und ob die Politik beim Strompreis liefert. Gelingt beides, hat die Salzgitter Aktie erhebliches Aufholpotenzial – bleibt die Politik vage, dürfte die Erholung zäh bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?
Die Salzgitter Aktie erholt sich nach dem starken Rückgang seit September. Starke Neunmonatszahlen, die angehobene Prognose und die Debatte um einen Industriestrompreis stützen den Kurs.
Was erwartet Salzgitter für 2026?
Rund 10 Milliarden Euro Umsatz, ein EBITDA VX von 800 bis 875 Millionen Euro und ein EBT VX von 400 bis 475 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Salzgitter Aktie?
ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Handelssymbol: SZG (Xetra), US-Handelssymbol: SZGPF (OTC).
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