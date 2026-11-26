Salzgitter Aktie: Erholung nach dem Aurubis-Schock – der Stahlkonzern zählt zu den MDAX Gewinnern, die Beteiligung zieht wieder an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Salzgitter Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,77 Prozent auf 42,36 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Am Dienstag hatte der Kurssturz der Beteiligung Aurubis den Stahlkonzern um fast 13 Prozent nach unten gerissen. Nun erholt sich auch Aurubis.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons

Die Salzgitter Aktie macht einen Teil ihres Absturzes wett. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 42,36 Euro, ein Plus von 1,54 Euro oder 3,77 Prozent. Damit gehört Salzgitter zu den größten MDAX Gewinnern am Morgen. Kurs der Salzgitter Aktie am Morgen 42,36 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,77 % Anteil von Salzgitter an Aurubis rund 25 % angehobene EBITDA-Prognose 2026 800 bis 875 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; aktiencheck.de; Salzgitter Der Auslöser Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt Der Schlüssel liegt bei einer Beteiligung. Salzgitter hält rund ein Viertel an dem Kupferkonzern Aurubis. Als Aurubis am Dienstag nach einer gesenkten Prognose um fast 15 Prozent einbrach, verlor die Salzgitter Aktie ohne eigene Nachricht 12,95 Prozent. Am Donnerstag erholt sich Aurubis im MDAX um 2,71 Prozent, und Salzgitter zieht mit. Hinzu kommt der freundliche Gesamtmarkt. Laut dpa-AFX stieg der MDAX zum Handelsstart um 1,9 Prozent auf 29.129 Punkte, nachdem sich die US-Börsen am Vorabend von ihren Tagestiefs erholt hatten. Die Fundamentaldaten Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt Operativ läuft es bei Salzgitter besser als der Kurs vermuten lässt. Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat der Konzern auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Die Aktie war am Dienstag dennoch auf ein Sechs-Monats-Tief gefallen. Das 52-Wochen-Hoch vom Juni lag bei 67,60 Euro. Was für die Salzgitter Aktie sprechen könnte EBITDA-Prognose angehoben

Aurubis-Beteiligung erholt sich

Deutlicher Abstand zum Jahreshoch Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Aurubis-Kurs

Charttechnisch angeschlagen

Stahlmarkt bleibt zyklisch Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Aurubis-Beteiligung durchatmet. Der Kurs bleibt an diesen Anteil gekoppelt, solange der Markt das Stahlgeschäft so niedrig bewertet. FAQ Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?

Die Beteiligung Aurubis erholt sich, und der Gesamtmarkt ist freundlich. Warum war die Salzgitter Aktie am Dienstag eingebrochen?

Aurubis hatte eine schwache Prognose veröffentlicht und fast 15 Prozent verloren. Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?

ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie ist am Morgen einer der größten MDAX Gewinner. Nach dem Aurubis-Schock vom Dienstag setzt eine erste Erholung ein.

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