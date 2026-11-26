Die Salzgitter Aktie macht einen Teil ihres Absturzes wett. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 42,36 Euro, ein Plus von 1,54 Euro oder 3,77 Prozent. Damit gehört Salzgitter zu den größten MDAX Gewinnern am Morgen.
Salzgitter Aktie: Erholung nach dem Aurubis-Schock – der Stahlkonzern zählt zu den MDAX Gewinnern, die Beteiligung zieht wieder an
Die Salzgitter Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,77 Prozent auf 42,36 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Am Dienstag hatte der Kurssturz der Beteiligung Aurubis den Stahlkonzern um fast 13 Prozent nach unten gerissen. Nun erholt sich auch Aurubis.
Der Auslöser
Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt
Der Schlüssel liegt bei einer Beteiligung. Salzgitter hält rund ein Viertel an dem Kupferkonzern Aurubis. Als Aurubis am Dienstag nach einer gesenkten Prognose um fast 15 Prozent einbrach, verlor die Salzgitter Aktie ohne eigene Nachricht 12,95 Prozent. Am Donnerstag erholt sich Aurubis im MDAX um 2,71 Prozent, und Salzgitter zieht mit.
Hinzu kommt der freundliche Gesamtmarkt. Laut dpa-AFX stieg der MDAX zum Handelsstart um 1,9 Prozent auf 29.129 Punkte, nachdem sich die US-Börsen am Vorabend von ihren Tagestiefs erholt hatten.
Die Fundamentaldaten
Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt
Operativ läuft es bei Salzgitter besser als der Kurs vermuten lässt. Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat der Konzern auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Die Aktie war am Dienstag dennoch auf ein Sechs-Monats-Tief gefallen. Das 52-Wochen-Hoch vom Juni lag bei 67,60 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Aurubis-Beteiligung durchatmet. Der Kurs bleibt an diesen Anteil gekoppelt, solange der Markt das Stahlgeschäft so niedrig bewertet.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?
Die Beteiligung Aurubis erholt sich, und der Gesamtmarkt ist freundlich.
Warum war die Salzgitter Aktie am Dienstag eingebrochen?
Aurubis hatte eine schwache Prognose veröffentlicht und fast 15 Prozent verloren. Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?
ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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