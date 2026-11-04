Salzgitter Aktie: Kursziel auf 60 Euro gekürzt – was Anleger jetzt wissen müssen

Ein niedrigeres Kursziel, eine unverändert positive Einstufung und ein steigender Aktienkurs: Bei Salzgitter lohnt sich der genaue Blick. Die Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker: SZG) steigt laut dem angegebenen Schlusskurs vom 4. November 2026 um 0,60 Euro beziehungsweise 1,22% auf 49,68 Euro. Morgan Stanley hat unterdessen in der Salzgitter-Aktienanalyse vom 3. November das Kursziel von EUR 65 auf EUR 60 reduziert. Das Rating "overweight" bleibt bestehen.