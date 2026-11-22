Drei Verlusttage in Folge, ein Minus von fast 20 Prozent in zwölf Monaten und eine Angst, die den ganzen Softwaresektor trifft: Könnten KI-Agenten klassische Softwarelizenzen überflüssig machen? Salesforce will mit eigenen Agenten dagegenhalten. Diese Salesforce Aktienanalyse ordnet ein, was vor den Zahlen am 2. Dezember bekannt ist.
Salesforce Aktienanalyse: Dritter Verlusttag in Folge vor den Zahlen am 2. Dezember – frisst die KI-Angst das Geschäftsmodell?
Die Salesforce Aktie liegt auf zwölf Monate fast 20 Prozent im Minus, die Sorge vor KI-Agenten drückt die Stimmung. Am 2. Dezember kommen die Zahlen. Die Aktienanalyse mit Kennzahlen, Vorjahreswerten und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- ISIN
- US79466L3024
- WKN
- A0B87V
- Handelssymbol
- FOO (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- CRM (NYSE)
- Branche
- Unternehmenssoftware und Cloud
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Tagesspanne 20.11.2026
- 179,92 $ bis 189,72 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Lage
Salesforce Aktienanalyse: Was vor den Zahlen bekannt ist
Salesforce veröffentlicht die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2027 am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach Börsenschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 17 Uhr Ostküstenzeit. Aktuelle Quartalszahlen liegen deshalb noch nicht vor. Als Vergleichsbasis dienen die Zahlen des Vorjahresquartals.
Umsatz Vorjahr
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Salesforce 10,3 Milliarden Dollar Umsatz, plus 9 Prozent.
Auftragsbestand
Der vertraglich gebundene Auftragsbestand (RPO) lag bei 59,5 Milliarden Dollar, plus 12 Prozent. Der kurzfristige Teil (cRPO) betrug 29,4 Milliarden Dollar, plus 11 Prozent.
Agentforce
Agentforce und Data 360 kamen zusammen auf rund 1,4 Milliarden Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz, plus 114 Prozent.
Kapitalrückgabe
Salesforce gab im Vorjahresquartal 4,2 Milliarden Dollar an Aktionäre zurück, davon 3,8 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe.
Salesforce: Kennzahlen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026
Mrd. $
Vorjahresquartal, zum Vergleich mit den Zahlen vom 02.12.2026.
Quelle: Salesforce, Mitteilung vom 03.12.2025
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 FY2026
|Umsatz
|10,3
|Betriebscashflow
|2,3
|Free Cashflow
|2,2
Bewertung
Was der Kurs von 180,62 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 16,53 und einer Dividendenrendite von 0,96 Prozent ist die Salesforce Aktie deutlich günstiger bewertet als viele Technologiewerte. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 135,5 Milliarden Euro. Am 19. November meldete aktiencheck.de den dritten Verlusttag in Folge, am 20. November gab die Aktie um weitere 1,47 Prozent nach.
Laut aktiencheck.de erwarten 75 Prozent der Salesforce-Partner schnelleres Wachstum, und Jefferies hält vor den Zahlen an einem Kursziel von 300 Dollar fest.
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