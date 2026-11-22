Drei Verlusttage in Folge, ein Minus von fast 20 Prozent in zwölf Monaten und eine Angst, die den ganzen Softwaresektor trifft: Könnten KI-Agenten klassische Softwarelizenzen überflüssig machen? Salesforce will mit eigenen Agenten dagegenhalten. Diese Salesforce Aktienanalyse ordnet ein, was vor den Zahlen am 2. Dezember bekannt ist.