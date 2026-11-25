Alarmstimmung beim amerikanischen Softwaregiganten Salesforce (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM)! Ausgerechnet die milliardenschwere Offensive im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte sich kurzfristig als unzureichende Antwort auf die nachlassende Wachstumsdynamik im traditionellen Softwaregeschäft erweisen. Die renommierte US-Investmentbank Citi sorgt mit einer überraschend skeptischen Aktienanalyse für Aufsehen. Analyst Tyler Radke senkt in seiner aktuellen Salesforce-Aktienanalyse vom 23.11.2026 das Kursziel drastisch von 263 auf 198 USD und bestätigt unverändert das Rating "neutral". Besonders besorgniserregend erscheinen die Hinweise auf eine schwächere Vertriebspipeline, zunehmenden Konkurrenzdruck und kürzere Vertragslaufzeiten. Gleichzeitig könnten die vielversprechenden KI-Produkte Agentforce und Data 360 noch nicht ausreichen, um die Wachstumsprobleme im Kerngeschäft vollständig auszugleichen. Dennoch legte die Salesforce-Aktie am Dienstag an der NYSE kräftig um 4,2 Prozent auf 193,26 USD zu. Ausgehend vom neuen Kursziel 198 USD sieht Citi allerdings nur noch ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 2,5 Prozent. Droht Salesforce zur nächsten großen Enttäuschung des KI-Booms zu werden?
Salesforce Aktie: Warum Citi plötzlich deutlich skeptischer wird
Kursziel nur noch 198 USD
Salesforce-Aktienanalyse: Citi senkt Kursziel um 24,7 Prozent und bestätigt Rating "neutral"
Tyler Radke von Citi verschärft seine zurückhaltende Einschätzung des amerikanischen Softwarekonzerns erheblich. In seiner Aktienanalyse vom 23. November 2026 reduziert der renommierte Softwareanalyst das bisherige Kursziel von 263 USD um satte 65 USD beziehungsweise 24,7 Prozent auf 198 USD. Gleichzeitig bestätigt Citi unverändert das Rating "neutral". Die massive Kurszielsenkung ist ein deutliches Warnsignal für die Aktionäre von Salesforce. Im Mittelpunkt der skeptischen Einschätzung stehen die nachlassende Dynamik des traditionellen Geschäfts mit Kundenmanagementsoftware und die Unsicherheit darüber, wie schnell die neuen KI-Angebote zu einem bedeutenden Umsatztreiber werden können. Die jüngsten Rückmeldungen von Vertriebspartnern zeichnen nach Einschätzung von Citi ein durchwachsenes Bild. Während innovative Produkte durchaus positive Impulse lieferten, gebe die Entwicklung des etablierten Softwaregeschäfts Anlass zur Vorsicht. Damit stellt die aktuelle Salesforce-Aktienanalyse von Tyler Radke eine zentrale Annahme vieler optimistischer Investoren infrage: dass künstliche Intelligenz bereits kurzfristig für eine nachhaltige Beschleunigung des Konzernwachstums sorgen könne.
Vertriebspipeline unter Druck: Citi registriert alarmierende Signale aus dem Kerngeschäft
Besonders kritisch erscheinen die Rückmeldungen aus dem Partnernetzwerk von Salesforce. Ein Vertriebspartner habe laut Citi von einer "deutlichen Verschlechterung der Vertriebspipeline" berichtet. Als Ursachen seien unter anderem erfolgreiche Vertragsabschlüsse von Wettbewerbern und kürzere Vertragslaufzeiten auf Kundenseite genannt worden. Diese Entwicklung verdient besondere Aufmerksamkeit, da die Vertriebspipeline eines Softwareunternehmens wichtige Hinweise auf die zukünftige Umsatzentwicklung liefern kann. Wenn potenzielle Großaufträge später abgeschlossen werden, kleiner ausfallen oder vollständig an Konkurrenten verloren gehen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristigen Wachstumsperspektiven haben. Für Salesforce kommt erschwerend hinzu, dass kürzere Vertragslaufzeiten die langfristige Planungssicherheit beeinträchtigen könnten. Tyler Radke von Citi sieht somit Anzeichen dafür, dass die Herausforderungen über eine vorübergehende Zurückhaltung einzelner Kunden hinausgehen könnten. Das gesenkte Kursziel 198 USD und das bestätigte Rating "neutral" spiegeln diese zunehmende Vorsicht wider.
Agentforce und Data 360: KI-Hoffnungsträger entwickeln sich noch nicht zum erhofften Befreiungsschlag
Die große Hoffnung von Salesforce ruht auf der erfolgreichen Vermarktung seiner KI-Produkte Agentforce und Data 360. Mit Agentforce möchte der Softwarekonzern Unternehmen ermöglichen, intelligente digitale Agenten für unterschiedliche Geschäftsprozesse einzusetzen. Data 360 soll Unternehmensdaten zusammenführen und für Analysen sowie KI-Anwendungen nutzbar machen. Die Rückmeldungen zu diesen Produkten lassen nach Einschätzung von Citi durchaus Fortschritte erkennen. Allerdings sei die Bereitschaft zahlreicher Kunden, umfangreiche und langfristige finanzielle Verpflichtungen für KI-Anwendungen einzugehen, weiterhin begrenzt. Genau darin liegt eine entscheidende Herausforderung für Salesforce. Zwischen dem grundsätzlichen Interesse an künstlicher Intelligenz und dem Abschluss wirtschaftlich bedeutender Verträge besteht ein erheblicher Unterschied. Solange Unternehmen KI-Anwendungen überwiegend testen oder zunächst in begrenztem Umfang einsetzen, könnte der tatsächliche Umsatzbeitrag hinter den ambitionierten Erwartungen zurückbleiben. Die Salesforce-Aktienanalyse von Tyler Radke verdeutlicht damit, dass technologische Begeisterung allein noch keine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung garantiert.
Quartalszahlen im Fokus: Citi erwartet Gewinn unter den Markterwartungen
Mit besonderer Spannung blickt die Wall Street auf die bevorstehenden Geschäftszahlen von Salesforce. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Tyler Radke von Citi mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,38 USD bei einem Umsatz von rund 11,5 Milliarden USD. Während die Umsatzschätzung damit leicht über der Konsensprognose von 11,4 Milliarden USD liegt, bleibt die Gewinnerwartung unter der Marktschätzung von 3,45 USD je Aktie. Diese Kombination verdeutlicht, dass selbst eine solide Umsatzentwicklung nicht zwangsläufig ausreicht, um sämtliche Erwartungen der Investoren zu erfüllen. Darüber hinaus dürften die Aussagen des Managements zur weiteren Geschäftsentwicklung von entscheidender Bedeutung sein. Anleger möchten insbesondere wissen, ob die KI-Produkte inzwischen messbare zusätzliche Umsätze generieren und sich die Nachfrage nach traditionellen Cloud-Anwendungen stabilisiert. Sollte Salesforce die zurückhaltenden Erwartungen von Citi deutlich übertreffen, könnte dies der Aktie neue Impulse verleihen. Eine enttäuschende Ergebnisentwicklung könnte dagegen zusätzlichen Bewertungsdruck auslösen.
Citi erwartet verhaltenes Wachstum bei den kurzfristigen vertraglichen Leistungsverpflichtungen
Für das vierte Geschäftsquartal kalkuliert Citi mit einem Wachstum der kurzfristigen verbleibenden Leistungsverpflichtungen, auch als Current Remaining Performance Obligations oder cRPO bezeichnet, von ungefähr sechs bis sieben Prozent. Davon könnten etwa zwei Prozentpunkte auf positive Wechselkurseffekte entfallen. Diese Kennzahl ist für Anleger besonders relevant, da sie Hinweise auf vertraglich vereinbarte Umsätze liefert, deren Realisierung innerhalb der kommenden zwölf Monate erwartet wird. Ein lediglich moderates Wachstum könnte darauf hindeuten, dass die erhoffte Beschleunigung des Softwaregeschäfts noch auf sich warten lässt. Allerdings könnten einzelne Geschäftsabschlüsse im Zusammenhang mit der unternehmenseigenen Technologiekonferenz Dreamforce erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden. Für Tyler Radke von Citi bleibt damit die Frage entscheidend, ob die positiven Impulse aus dem KI-Geschäft schnell genug an Bedeutung gewinnen. Die vorsichtigen Erwartungen unterstreichen die Gründe für das unveränderte Rating "neutral" und das gesenkte Kursziel 198 USD.
Salesforce und künstliche Intelligenz: Wachstumsmotor oder Gefahr für das traditionelle Geschäftsmodell?
Die zunehmende Verbreitung autonomer KI-Agenten könnte für Salesforce sowohl eine außergewöhnliche Wachstumschance als auch eine erhebliche strategische Herausforderung darstellen. Einerseits eröffnen intelligente Softwareagenten die Möglichkeit, Kundenservice, Vertrieb, Marketing und administrative Prozesse weitgehend zu automatisieren. Andererseits könnte die zunehmende Automatisierung langfristig den Bedarf an klassischen nutzerbezogenen Softwarelizenzen reduzieren. Wenn Unternehmen bestimmte Aufgaben künftig mit weniger Mitarbeitern erledigen können, benötigen sie möglicherweise auch weniger herkömmliche Softwarezugänge. Salesforce muss deshalb beweisen, dass zusätzliche Erlöse aus KI-Anwendungen mögliche Belastungen anderer Geschäftsbereiche mehr als ausgleichen können. Der Übergang zu stärker nutzungsabhängigen Abrechnungsmodellen könnte langfristig attraktive Möglichkeiten bieten, allerdings auch die kurzfristige Vorhersehbarkeit der Umsätze verändern. Diese strukturelle Herausforderung bildet aus redaktioneller Sicht einen wichtigen Hintergrund für die zurückhaltende Bewertung von Citi.
Microsoft, Oracle und ServiceNow: Der Wettbewerb um die KI-Milliarden verschärft sich
Salesforce ist keineswegs das einzige Unternehmen, das vom weltweiten Boom intelligenter Unternehmenssoftware profitieren möchte. Auch Microsoft, Oracle, SAP, ServiceNow und zahlreiche spezialisierte Technologieanbieter investieren erhebliche finanzielle Ressourcen in KI-gestützte Geschäftsanwendungen. Besonders gefährlich könnte für Salesforce werden, dass konkurrierende Anbieter ihre KI-Produkte zunehmend mit bereits etablierten Softwarelösungen verbinden. Für Unternehmenskunden entstehen dadurch attraktive Alternativen, die möglicherweise mit geringeren zusätzlichen Integrationskosten verbunden sind. Gleichzeitig könnten aggressive Preisstrategien den Margendruck innerhalb der Branche erhöhen. Salesforce verfügt zwar über eine etablierte Kundenbasis, umfangreiche Erfahrung im Kundenmanagement und ein breites Softwareökosystem. Dennoch muss der Konzern seine technologische Position kontinuierlich verteidigen. Die von Citi beobachteten Wettbewerbserfolge anderer Anbieter verdienen vor diesem Hintergrund besondere Aufmerksamkeit.
Salesforce-Aktie: Diese Chancen sprechen weiterhin für den Softwaregiganten
Trotz der skeptischen Salesforce-Aktienanalyse von Citi verfügt das Unternehmen über bedeutende langfristige Wettbewerbsvorteile. Salesforce besitzt eine umfangreiche internationale Kundenbasis und ist bei zahlreichen Unternehmen tief in geschäftskritische Prozesse integriert. Ein Wechsel des Softwareanbieters kann mit erheblichen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden sein. Darüber hinaus eröffnen Agentforce, Data 360 und die Integration unterschiedlicher Unternehmensanwendungen attraktive Möglichkeiten zur zusätzlichen Monetarisierung bestehender Kundenbeziehungen. Sollte es Salesforce gelingen, seine KI-Produkte erfolgreich aus der Testphase in den großflächigen kommerziellen Einsatz zu überführen, könnte sich die Wachstumsdynamik wieder beschleunigen. Auch das abonnementbasierte Geschäftsmodell und die Möglichkeiten zur Verbesserung der operativen Effizienz bilden wichtige positive Faktoren. Die derzeitigen Herausforderungen müssen deshalb nicht zwangsläufig das Ende der langfristigen Wachstumsgeschichte von Salesforce bedeuten.
Salesforce-Aktie: Die größten Risiken für Anleger
Auf der Risikoseite stehen insbesondere eine weitere Verlangsamung des traditionellen Softwaregeschäfts, zunehmender Konkurrenzdruck und möglicherweise enttäuschende Umsätze mit KI-Produkten. Hinzu kommen die Kosten für Forschung, Vertrieb und die technische Infrastruktur neuer Anwendungen. Sollte die Monetarisierung künstlicher Intelligenz langsamer voranschreiten als erwartet, könnten die zusätzlichen Aufwendungen die Profitabilität belasten. Auch kürzere Vertragslaufzeiten und zurückhaltende Investitionsentscheidungen von Unternehmenskunden könnten die Planungssicherheit beeinträchtigen. Besonders problematisch wäre eine gleichzeitige Abschwächung des Kerngeschäfts und eine verzögerte kommerzielle Durchsetzung neuer KI-Produkte. Die deutliche Kurszielsenkung von Tyler Radke und Citi zeigt, wie empfindlich die fundamentale Bewertung von Salesforce auf solche Entwicklungen reagieren kann.
Salesforce-Aktienanalyse: Kursziel 198 USD lässt kaum noch Kurspotenzial
Mit dem unveränderten Rating "neutral" und dem deutlich gesenkten Kursziel 198 USD positioniert sich Citi ausgesprochen zurückhaltend. Ausgehend vom letzten NYSE-Schlusskurs von 193,26 USD ergibt sich eine rechnerische Kurschance von lediglich 4,74 USD je Aktie beziehungsweise rund 2,5 Prozent. Damit fällt der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem geschätzten Zielwert von Tyler Radke äußerst gering aus. Der jüngste Kursanstieg um 4,2 Prozent hat die Salesforce-Aktie bereits deutlich näher an das neue Kursziel von Citi herangeführt. Für eine nachhaltige Neubewertung wären aus fundamentaler Sicht überzeugende Belege für eine Stabilisierung des Kerngeschäfts und eine profitable Monetarisierung der KI-Produkte besonders wichtig. Weitere operative Enttäuschungen könnten dagegen zusätzliche Kurszielsenkungen zur Folge haben.
Fazit: Citi schlägt Alarm – Salesforce muss den wirtschaftlichen Erfolg seiner KI-Offensive beweisen!
Die aktuelle Salesforce-Aktienanalyse von Citi vom 23.11.2026 liefert ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel drastisch von 263 auf 198 USD und bestätigt unverändert das Rating "neutral". Schwächere Vertriebsperspektiven, zunehmender Konkurrenzdruck und die bislang begrenzte Bereitschaft vieler Kunden zu umfangreichen KI-Investitionen belasten die Wachstumserwartungen. Zwar eröffnen Agentforce und Data 360 weiterhin attraktive langfristige Möglichkeiten, doch Salesforce muss beweisen, dass diese Produkte die nachlassende Dynamik des traditionellen Softwaregeschäfts ausgleichen können. Mit einem NYSE-Schlusskurs von 193,26 USD und einem Kursplus von 4,2 Prozent hat sich die Aktie bereits erheblich an das neue Kursziel von Citi angenähert. Jetzt liegt es an Konzernchef Marc Benioff, die großen KI-Versprechen in nachhaltig steigende Umsätze und Gewinne zu verwandeln. Gelingt dieser Balanceakt, könnte sich der derzeitige Börsenpessimismus langfristig als übertrieben erweisen. Bis dahin dürfte die Salesforce-Aktie eine spannende, aber mit erheblichen Unsicherheiten verbundene Investmentstory bleiben.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
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