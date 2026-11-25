Die aktuelle Salesforce-Aktienanalyse von Citi vom 23.11.2026 liefert ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel drastisch von 263 auf 198 USD und bestätigt unverändert das Rating "neutral". Schwächere Vertriebsperspektiven, zunehmender Konkurrenzdruck und die bislang begrenzte Bereitschaft vieler Kunden zu umfangreichen KI-Investitionen belasten die Wachstumserwartungen. Zwar eröffnen Agentforce und Data 360 weiterhin attraktive langfristige Möglichkeiten, doch Salesforce muss beweisen, dass diese Produkte die nachlassende Dynamik des traditionellen Softwaregeschäfts ausgleichen können. Mit einem NYSE-Schlusskurs von 193,26 USD und einem Kursplus von 4,2 Prozent hat sich die Aktie bereits erheblich an das neue Kursziel von Citi angenähert. Jetzt liegt es an Konzernchef Marc Benioff, die großen KI-Versprechen in nachhaltig steigende Umsätze und Gewinne zu verwandeln. Gelingt dieser Balanceakt, könnte sich der derzeitige Börsenpessimismus langfristig als übertrieben erweisen. Bis dahin dürfte die Salesforce-Aktie eine spannende, aber mit erheblichen Unsicherheiten verbundene Investmentstory bleiben.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Salesforce entwickelt intelligente KI-Agenten, die künftig zahlreiche Aufgaben übernehmen sollen. Doch bevor Sie einen KI-Agenten damit beauftragen, Ihren Freunden die Börse zu erklären, erledigen Sie das lieber selbst mit einem einzigen Klick. Kostenlos, ohne Softwarelizenz und garantiert ohne Kurszielsenkung durch Citi!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.