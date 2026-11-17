Die Salesforce Aktie (Ticker CRM, ISIN US79466L3024) gerät am Dienstag in einen Ausverkauf bei Softwarewerten: Gegen 9:47 Uhr New Yorker Zeit (15:47 Uhr MEZ) kostete das Papier an der New York Stock Exchange 203,45 US-Dollar, 5,30 Prozent weniger als am Vorabend – das ist der letzte Platz im Dow Jones. Die Salesforce Aktienprognose der Analysten fällt deutlich höher aus: Im Schnitt sehen 56 von stockanalysis.com und MarketScreener erfasste Experten den Wert bei 287,08 Dollar, gut 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Hierzulande notierte die Aktie bei Lang & Schwarz bereits um 14 Uhr MEZ, vor dem US-Handelsstart, bei 191,43 Euro.
Salesforce Aktie Prognose: Software-Ausverkauf drückt den Kurs, Analysten sehen im Schnitt 287 Dollar – was bringen die Zahlen am 2. Dezember?
Die Salesforce Aktie ist mit gut 5 Prozent Minus größter Verlierer im Dow Jones und fällt Richtung 200-Tage-Linie. Die Salesforce Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 287 US-Dollar, die Spanne reicht von 165 bis 475 Dollar. Was Unternehmensprognose, Konsens für 2027, Kursziele, Bewertung und Szenarien vor den Q3-Zahlen am 2. Dezember für die Salesforce Aktie bedeuten.
Für die Salesforce Aktie Prognose steht damit eine Frage im Raum, die die ganze Branche umtreibt: Verdrängen KI-Agenten das klassische Geschäft mit Softwarelizenzen – oder wird Salesforce selbst zum Gewinner? Die nächste Antwort liefern die Zahlen zum dritten Quartal am 2. Dezember.
Branchenbewegung statt Firmennachricht
Eine Unternehmensmeldung oder Abstufung gibt es nicht. Salesforce fällt im Gleichschritt mit Workday und Intuit, zwei Tage vor dem Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic.
Prognose angehoben
Für das Geschäftsjahr 2027 (bis Ende Januar) erwartet Salesforce 46,1 bis 46,4 Mrd. Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.
Analysten überwiegend positiv
40 von 56 Analysten raten zum Kauf. JPMorgan bestätigte heute „Overweight“ mit Kursziel 265 Dollar, Stifel am Vortag „Buy“ mit 300 Dollar.
Bewertung unter der Konkurrenz
Mit einem KGV um 12 auf Basis der Konsensschätzung ist die Salesforce Aktie günstiger bewertet als ServiceNow, Microsoft oder SAP.
Der Auslöser
Warum fällt die Salesforce Aktie heute so stark?
Für den Kursrutsch gibt es keine eigene Unternehmensnachricht. Salesforce rutscht vielmehr mit anderen Anbietern von Unternehmenssoftware ab. Das Finanzportal TradingKey nennt als Gründe die strenge Prüfung von IT-Budgets, Ungeduld mit KI-Agenten-Pilotprojekten, die noch kaum zusätzlichen wiederkehrenden Umsatz bringen, sowie langsamer wachsende Lizenzen pro Nutzer. Hinzu kommt eine Umschichtung in Halbleiter- und Infrastrukturwerte. Am Donnerstag soll Anthropic an die Nasdaq gehen: Laut Marktbeobachter Lance Roberts geht es um bis zu 64 Milliarden Dollar Emissionsvolumen bei einer Bewertung von rund 1,3 Billionen Dollar – Kapital, das Anleger womöglich aus etablierten Softwaretiteln abziehen.
Der Druck ist nicht neu. Ende Oktober hatte ein vorsichtiger Ausblick von ServiceNow die Aktie des Konkurrenten um 19 Prozent einbrechen lassen, Salesforce verlor damals 6 Prozent. Anfang November senkte die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von Salesforce von A+ auf A und verwies auf Zukäufe und Ausschüttungen an die Aktionäre. Für Unruhe sorgt dabei vor allem der Aktienrückkauf über 25 Milliarden Dollar, der überwiegend mit Schulden finanziert wurde.
Geschäftsmodell
Womit verdient Salesforce sein Geld?
Salesforce ist der weltgrößte Anbieter von Software für Kundenbeziehungen (CRM). Unternehmen mieten die Programme für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Onlinehandel im Abonnement aus der Cloud, abgerechnet meist pro Nutzer. Dazu kommen die Analysesoftware Tableau, der Bürochat Slack und Datenangebote, die mit dem Kauf von Informatica gewachsen sind. Die KI-Plattform Agentforce soll Arbeitsschritte im Service und Vertrieb automatisieren. Genau hier liegt der Kern der Debatte: Ersetzen KI-Agenten menschliche Nutzer, schrumpft das Geschäft mit Lizenzen pro Kopf – es sei denn, Salesforce rechnet die Agenten selbst ab.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose des Unternehmens?
Operativ hat Salesforce zuletzt geliefert und die Prognose angehoben – die Aktie hat seit Anfang Oktober dennoch deutlich nachgegeben.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Mai bis Juli 2026) stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, davon steuerte Informatica 456 Millionen bei. Der vertraglich gesicherte Umsatz der nächsten zwölf Monate (cRPO) wuchs um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 34,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 5,90 Dollar – allerdings inklusive Gewinnen aus Beteiligungen. Agentforce erreichte einen Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar, zusammen mit der Datenplattform Data 360 waren es rund 3,9 Milliarden Dollar.
Für das dritte Quartal stellt das Management 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,42 bis 3,44 Dollar in Aussicht, der cRPO soll um rund 14 Prozent wachsen. Für das Gesamtjahr erwartet Salesforce 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz, eine bereinigte operative Marge von 34,3 Prozent und 16,67 bis 16,71 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Der freie Cashflow soll dagegen nur um 4 bis 5 Prozent zulegen. Auf der Hausmesse Dreamforce im September setzte Salesforce das Ziel, im Geschäftsjahr 2030 mehr als 63 Milliarden Dollar umzusetzen.
|Kennzahl
|Prognose Salesforce GJ 2027
|Konsens GJ 2027e
|Konsens GJ 2028e
|Konsens GJ 2029e
|Umsatz
|46,1–46,4 Mrd. $
|46,3 Mrd. $
|50,8 Mrd. $
|55,7 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|16,67–16,71 $
|16,76 $
|16,02 $
|–
|KGV
|–
|rund 12,1
|rund 12,7
|–
|Freier Cashflow
|+4–5 %
|15,0 Mrd. $
|16,5 Mrd. $
|18,4 Mrd. $
Geschäftsjahr endet am 31. Januar; GJ 2027 = Feb. 2026 bis Jan. 2027. EPS bereinigt (Yahoo-Konsens). Das bereinigte EPS 2027 enthält rund 2,43 USD Beteiligungsgewinne, daher der Rückgang 2028. KGV eigene Rechnung mit 203,45 USD (NYSE, 17.11.2026, 9:47 Uhr ET). FCF laut MarketScreener.
Quelle: Salesforce (Mitteilung 26.08.2026), Yahoo Finance, MarketScreener
Für das laufende dritte Quartal rechnen 40 Analysten im Schnitt mit 11,46 Milliarden Dollar Umsatz, 42 Analysten mit 3,45 Dollar Gewinn je Aktie – also knapp oberhalb der Mitte der Firmenprognose. Auffällig: Der Konsens für das Geschäftsjahr 2029 liegt mit 55,7 Milliarden Dollar noch ein gutes Stück unter dem Weg zu den 63 Milliarden, die das Management für 2030 anpeilt.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Salesforce Aktie zu?
Laut stockanalysis.com, das sich auf Daten von S&P Global stützt, stufen 34 Analysten die Salesforce Aktie mit „Strong Buy“ ein, 6 mit „Buy“, 15 mit „Hold“ und einer mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 287,08 Dollar, MarketScreener weist denselben Wert aus. Andere Datenanbieter rechnen vorsichtiger: Finanzen.net nennt 263,67 Dollar.
Am Dienstagmorgen meldete sich JPMorgan zu Wort: Analyst Samik Chatterjee bestätigte laut dpa-AFX die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 265 Dollar. Umfragen unter Partnern und Kunden zeigten, dass die Nachfrage nach den KI-Angeboten real sei; die Monetarisierung dürfte aber langsamer vorankommen, als das Kundeninteresse vermuten lasse. Bereits am Montag hatte Stifel-Analyst J. Parker Lane „Buy“ mit 300 Dollar bekräftigt und eine Beschleunigung des organischen Wachstums bis ins Geschäftsjahr 2028 in Aussicht gestellt. Skeptischer bleibt RBC: Rishi Jaluria beließ es vor dem Wochenende bei „Sector Perform“ und 250 Dollar – die KI-Monetarisierung stehe noch am Anfang, dazu kämen Integrationsrisiken aus mehreren Zukäufen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Samik Chatterjee)
|Overweight
|265 (unverändert)
|16.11.2026
|dpa-AFX
|Stifel (J. Parker Lane)
|Buy
|300 (bestätigt)
|16.11.2026
|Investing.com
|Citi (Tyler Radke)
|Neutral
|204 (Stand Aug. 2026)
|16.11.2026
|Ratingübersicht
|RBC (Rishi Jaluria)
|Sector Perform
|250 (unverändert)
|13.11.2026
|boerse-express
|Oppenheimer (Brian Schwartz)
|Outperform
|275
|22.10.2026
|stockanalysis.com
|Cantor Fitzgerald (Matthew VanVliet)
|Overweight
|300
|21.10.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Equal-weight
|235
|21.10.2026
|stockanalysis.com
|UBS (Karl Keirstead)
|Neutral
|260
|20.10.2026
|finanzen.net
|BofA (Tal Liani)
|Buy
|160 → 285
|12.10.2026
|GuruFocus/TradingView
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Citi nannte in der Ratingübersicht vom 16.11. kein Kursziel; 204 USD ist der zuletzt bekannte Wert vom August 2026.
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online, Investing.com/ad-hoc-news, boerse-express, finanzen.net, stockanalysis.com, GuruFocus/TradingView, aktiencheck.de
Bewertung
Ist die Salesforce Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis des Konsens-EPS von 16,76 Dollar kommt die Salesforce Aktie nach dem Rücksetzer auf ein KGV von rund 12 für das laufende Geschäftsjahr. Rechnet man die Beteiligungsgewinne von rund 2,43 Dollar heraus, sind es gut 14. Der Börsenwert liegt bei rund 167 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Nach dem Rückkaufprogramm stehen laut stockanalysis.com Finanzschulden von 42,4 Milliarden Dollar 11,4 Milliarden Dollar an Barmitteln gegenüber. Die Dividende von 1,76 Dollar je Jahr entspricht einer Rendite von knapp 0,9 Prozent.
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Stand
|KGV erwartet
|Ø-Kursziel (USD)
|Börsenwert
|Salesforce
|217,84
|13.11.2026
|14,9
|287,08
|179 Mrd. $
|Oracle
|125,35
|13.11.2026
|14,7
|236,18
|391 Mrd. $
|Workday
|208,50
|26.10.2026
|17,3
|209,25
|50 Mrd. $
|ServiceNow
|102,25
|13.11.2026
|22,5
|155,82
|106 Mrd. $
|Microsoft
|523,88
|13.11.2026
|25,2
|636,12
|3,89 Bio. $
|SAP (ADR)
|235,02
|30.10.2026
|26,3
|280,83
|272 Mrd. $
Erwartetes KGV (Forward P/E) und Ø-Kursziel laut stockanalysis.com auf Basis der genannten Schlusskurse, nicht des heutigen Kursrutschs. SAP als US-Hinterlegungsschein (ADR) in Dollar.
Quelle: stockanalysis.com
Salesforce wird damit ähnlich niedrig bewertet wie Oracle und deutlich niedriger als ServiceNow, Microsoft oder SAP. Der Abschlag spiegelt die Zweifel am Wachstum ohne Zukäufe: Laut 24/7 Wall St. tragen Übernahmen wie Informatica in diesem Jahr gut 3 Prozentpunkte zum Umsatzplus bei.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Salesforce Aktie Prognose?
Mit dem Minus vom Dienstag hat die Aktie die von Trefis genannte Unterstützung bei 206,95 Dollar unterschritten. Charttechnisch rückt nun die 200-Tage-Linie in den Blick, die laut stockanalysis.com zuletzt bei rund 198 Dollar verlief. Die 50-Tage-Linie bei gut 235 Dollar liegt bereits deutlich über dem Kurs – ein Zeichen für den kurzfristigen Abwärtstrend seit Anfang Oktober. Als nächste Unterstützung nennt Trefis 178,16 Dollar. Das 52-Wochen-Tief vom Juni liegt bei 146,32 Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 269,11 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Salesforce Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|300 $ (Stifel, Cantor Fitzgerald), Höchstziel 475 $
|Organisches Wachstum beschleunigt sich bis GJ 2028 (Stifel); KI bindet Konzerne enger an Plattformen (BofA)
|Base-Case
|265 $ (JPMorgan) bis 287 $ (Ø von 56 Analysten)
|KI-Nachfrage real, Monetarisierung aber schrittweise (JPMorgan); Jahresprognose wird erfüllt
|Bear-Case
|204–250 $ (Citi, Morgan Stanley, RBC), Tiefstziel 165 $
|Organische Beschleunigung unsicher, KI-Erlöse am Anfang, Integrationsrisiken (RBC); KI-Firmen ziehen Budgets ab (Citi)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Das Höchst- und Tiefstziel ist ohne Hausnamen ausgewiesen.
Quelle: stockanalysis.com, dpa-AFX, Investing.com, boerse-express, GuruFocus, aktiencheck.de
Termine
Was Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für KI- und Techwerte.
19. November: Geplanter Handelsstart von Anthropic an der Nasdaq.
2. Dezember, nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, Telefonkonferenz um 17 Uhr New Yorker Zeit (23 Uhr MEZ).
Im Fokus: cRPO-Wachstum ohne Zukäufe, Agentforce-Umsatz und ein erster Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktienprognose
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Laut stockanalysis.com und MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 56 Analysten bei 287,08 Dollar, die Spanne reicht von 165 bis 475 Dollar (Stand 13.11.2026).
Warum fällt die Salesforce Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie fällt mit anderen Softwarewerten; im Hintergrund stehen Sorgen, dass KI-Agenten klassische Software verdrängen, und der Börsengang von Anthropic.
Was erwarten Analysten für die Salesforce Aktie 2027?
Für das Geschäftsjahr 2028, das im Januar 2028 endet und weitgehend das Kalenderjahr 2027 abdeckt, rechnet der Konsens mit 50,8 Milliarden Dollar Umsatz und 16,02 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Salesforce selbst erwartet 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz.
Ändert der Kursrutsch die Kursziele?
Bisher nicht erkennbar: JPMorgan bestätigte am Dienstag 265 Dollar, Stifel am Montag 300 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 265 US-Dollar von J.P. Morgan (Analyst Samik Chatterjee), erstellt am 16.11.2026 und erstmals weitergegeben am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: JPMorgan, Stifel, RBC Capital Markets, Citi, Oppenheimer, Cantor Fitzgerald, Morgan Stanley, UBS. Für BofA lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Salesforce, Inc. (CRM): Kaufen, Kursziel 265,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Samik Chatterjee) vom 17.11.2026, 03:27 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:31 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Samik Chatterjee).
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