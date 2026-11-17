Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Mai bis Juli 2026) stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, davon steuerte Informatica 456 Millionen bei. Der vertraglich gesicherte Umsatz der nächsten zwölf Monate (cRPO) wuchs um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 34,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 5,90 Dollar – allerdings inklusive Gewinnen aus Beteiligungen. Agentforce erreichte einen Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar, zusammen mit der Datenplattform Data 360 waren es rund 3,9 Milliarden Dollar.

Für das dritte Quartal stellt das Management 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,42 bis 3,44 Dollar in Aussicht, der cRPO soll um rund 14 Prozent wachsen. Für das Gesamtjahr erwartet Salesforce 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz, eine bereinigte operative Marge von 34,3 Prozent und 16,67 bis 16,71 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Der freie Cashflow soll dagegen nur um 4 bis 5 Prozent zulegen. Auf der Hausmesse Dreamforce im September setzte Salesforce das Ziel, im Geschäftsjahr 2030 mehr als 63 Milliarden Dollar umzusetzen.