Die Salesforce Aktie (Ticker CRM, NYSE) hat am Dienstag den größten Tagesverlust seit Langem erlitten: Der Schlusskurs von 194,52 Dollar am 17. November bedeutete ein Minus von 9,45 Prozent, am Mittwoch um 15:56 Uhr MEZ stand die Aktie bei 195,14 Dollar. Die Salesforce Aktienprognose der Wall Street bleibt dennoch erstaunlich zuversichtlich: Im Schnitt sehen Analysten laut TipRanks ein Kursziel von 281,44 Dollar, das entspräche gut 44 Prozent Luft nach oben. Wie passt der Absturz zu dieser Zuversicht, und was sagt die Salesforce Aktie Prognose von Unternehmen und Analysten vor den Zahlen am 2. Dezember?
Salesforce Aktie Prognose: Minus 9 Prozent an einem Tag, Analysten sehen im Schnitt 281 Dollar – überzeichnet der Markt die KI-Angst?
Die Salesforce Aktie ist nach dem Kurssturz vom 17. November tief im überverkauften Bereich. Die Salesforce Aktienprognose von Analysten und Unternehmen im Überblick: Konsens-Kursziel, Spanne, Unternehmensziele, Szenarien und die Risiken vor den Zahlen am 2. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- Ticker
- CRM (NYSE)
- Branche
- Unternehmenssoftware, Cloud, KI-Agenten
- Analystenlager
- 30 Kaufen, 9 Halten (TipRanks, 3 Monate)
- Spanne der Konsens-Ziele
- rund 279 bis 287 $ je nach Datenanbieter
- Nächster Termin
- 2. Dezember 2026, Zahlen zum 3. Quartal Geschäftsjahr 2027
Stand: 18.11.2026, Kurs: 18.11.2026 15:56 Uhr MEZ (Blockchain.News); Schlusskurs 17.11.2026
Rekordverlust ohne Firmennachricht
Laut TipRanks fiel die Aktie am 17. November um 9,2 Prozent – „trotz fehlender Nachrichten“ des Unternehmens. Blockchain.News nennt als Auslöser neue Zweifel an der Monetarisierung von KI.
Technisch überverkauft
Der RSI liegt bei 22,8, die Aktie notiert unter allen wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien.
Analysten bleiben bei Kaufen
30 Kaufen und 9 Halten in den vergangenen drei Monaten, Durchschnittsziel rund 281 Dollar.
Unternehmensziel angehoben
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Salesforce laut Pressebericht 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz an.
Der Auslöser
Warum ist die Salesforce Aktie so stark gefallen?
Der Kurssturz kam ohne Ad-hoc-Meldung – dafür mit einem Bündel aus Sorgen, die den gesamten Softwaresektor belasten.
Nach Angaben von TipRanks fiel die Salesforce Aktie am Dienstag um 9,2 Prozent und verlängerte damit einen Jahresverlust, der dort mit 18,9 Prozent beziffert wird. Als mögliche Gründe nennt TipRanks den Börsengang des KI-Konzerns Anthropic, der am Mittwochabend bepreist wird und ab Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt werden soll, sowie einen Datenvorfall bei einem Optimizely-bezogenen Dienstleister, bei dem auch Salesforce genannt wurde. Blockchain.News führt den Rückgang auf erneute Zweifel an der KI-Monetarisierung zurück und verweist auf Investing.com. Die Gewichtung der Gründe bleibt damit offen: Eine einzelne belastbare Ursache gibt es nicht, der Markt preist offenbar die Sorge ein, dass neue KI-Anbieter klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. Am Mittwoch stabilisierte sich der Kurs bei rund 195 Dollar; nachbörslich am Vortag waren 195,72 Dollar notiert.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Salesforce sein Geld?
Salesforce ist der Marktführer für Kundenmanagement-Software (CRM) aus der Cloud. Das Geschäft besteht überwiegend aus Abonnements für Vertriebs-, Service-, Marketing- und Datenplattformen, ergänzt um die Datenintegration Informatica und die Kommunikationsplattform Slack. Neuer Wachstumshoffnungsträger ist „Agentforce“: KI-Agenten, die Aufgaben in Vertrieb und Kundenservice selbstständig erledigen. Genau dieses Segment steht im Mittelpunkt der Debatte, ob KI für Salesforce Rückenwind oder Konkurrenz bedeutet.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Salesforce für das Geschäftsjahr 2027 ab?
|Kennzahl
|Zuletzt (2. Quartal GJ 2027)
|Entwicklung
|Ziel Gesamtjahr GJ 2027
|Umsatz
|11,3 Mrd. $
|+11 % (inkl. 456 Mio. $ Informatica)
|46,1–46,4 Mrd. $ (+11 bis 12 %)
|Abo- und Supportumsatz
|10,8 Mrd. $
|+12 %
|–
|Auftragsbestand (cRPO)
|33,5 Mrd. $
|+14 % währungsbereinigt
|–
|Operative Marge (non-GAAP)
|34,1 %
|GAAP: 20,5 %
|–
|Freier Cashflow
|1,1 Mrd. $
|+81 %
|–
|Agentforce und Data 360 (ARR)
|knapp 3,9 Mrd. $
|über +210 %
|–
Zahlen laut Pressebericht (CXO Digital Pulse, 27.08.2026) zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Quartal bis 31. Juli); Salesforce-Originalmitteilung konnte nicht geladen werden. EPS-Werte und Ziele für Gewinn je Aktie nicht belegt.
Quelle: CXO Digital Pulse (27.08.2026); Salesforce Investor Relations (Terminankündigung 10.11.2026)
Die Anhebung der Jahresprognose um 200 Millionen Dollar begründet der Pressebericht mit rund 100 Millionen Dollar organischem Wachstum und 200 Millionen Dollar aus den angekündigten Zukäufen Contentful und Fin, abzüglich 100 Millionen Dollar Währungsbelastung. Der Umsatz wächst damit zweistellig, aber deutlich langsamer als die KI-Kennzahlen. Der Teil mit KI-Agenten wächst dreistellig – bei Agentforce allein nennt die Quelle über 1,5 Milliarden Dollar ARR und über 240 Prozent Zuwachs, wobei die Definition der Kennzahl in diesem Quartal erweitert wurde. Konsensschätzungen für Gewinn je Aktie und Umsatz 2027 sowie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen aus belegten Quellen nicht vor.
Die Analysten
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Die Datenanbieter zeichnen ein ähnliches Bild mit leicht abweichenden Zahlen. TipRanks zählt in den vergangenen drei Monaten 30 Kaufen- und 9 Halten-Einstufungen bei einem Durchschnittsziel von 281,44 Dollar. Laut MarketBeat gilt die Mehrheit von 51 Analysten als „Moderate Buy“ bei einem Durchschnittsziel von 278,98 Dollar, StockAnalysis nennt 56 Analysten und 287,08 Dollar (beide Angaben über Blockchain.News, 18.11.2026). Der Peer-Vergleich von finanzen.net führt Salesforce mit durchschnittlich 263,67 Dollar. Die Spanne zwischen höchstem und niedrigstem Kursziel ist aus den Quellen nicht belegt.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (TipRanks)
|30 Kaufen / 9 Halten
|281,44 $
|rund +44 %
|17.11.2026
|Konsens (MarketBeat)
|Moderate Buy, 51 Analysten
|278,98 $
|rund +43 %
|18.11.2026
|Konsens (StockAnalysis)
|Kaufen, 56 Analysten
|287,08 $
|rund +47 %
|18.11.2026
|Stifel
|Buy (bestätigt)
|300 $
|rund +54 %
|16.11.2026
|J.P. Morgan
|Buy (bestätigt)
|nicht genannt
|–
|17.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 195,14 $ (18.11.2026, 15:56 Uhr MEZ).
Quelle: TipRanks (17.11.2026), Blockchain.News (18.11.2026), finanzen.net
Namentlich bestätigte Stifel laut Blockchain.News am 16. November das Rating „Buy“ mit 300 Dollar, J.P. Morgan hielt laut TipRanks am 17. November an „Buy“ fest. Das Bild ist also nicht von einer Abstufungswelle geprägt, sondern von bestätigten Kaufempfehlungen nach dem Kursrutsch – eine Konstellation, die bei einem Kursverfall ohne Firmennachricht typisch ist, aber keine Garantie für eine Erholung bietet.
Bewertung
Wie teuer ist die Salesforce Aktie nach dem Kursrutsch?
Ein belastbares aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich aus den geprüften Quellen nicht ableiten, ebenso wenig ein EV-EBITDA-Vergleich mit Wettbewerbern wie Microsoft, Oracle oder ServiceNow. Nachvollziehbar ist die Richtung: Bei knapp 195 Dollar liegt die Aktie rund 31 Prozent unter dem Durchschnittsziel der Analysten (rechnerisch: 281,44 gegenüber 195,14 Dollar). Das ist ein Maß dafür, wie weit Markt und Analysten derzeit auseinanderliegen – und warum die Zahlen am 2. Dezember als Prüfstein gelten.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Salesforce Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|20-Tage-Linie (SMA)
|217,07 $
|Kurs deutlich darunter
|50-Tage-Linie (SMA)
|229,01 $
|Kurs deutlich darunter
|Unterstützung
|187,89 $ / 180,65 $
|zuletzt Tagestief 193,60 $
|Widerstand
|208,09 $ / 221,05 $
|Pivot 200,85 $
|RSI (14 Tage)
|22,8
|überverkauft (unter 30)
Technische Werte laut Blockchain.News (18.11.2026); keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Blockchain.News
Der Markt beschreibt den Chart als „überverkauft, aber im gebrochenen Trend“: Die Aktie hat sich vom Tageshoch bei 213,80 Dollar innerhalb von 24 Stunden bis auf 193,60 Dollar entfernt. Ob der überverkaufte RSI eine Gegenbewegung auslöst, ist offen – technische Signale ersetzen keine Fundamentalanalyse.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Salesforce Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Stifel: 300 $ (Buy)
|Agentforce und Data 360 wachsen dreistellig, Prognose angehoben, überverkaufter Kurs
|Base-Case
|Konsens rund 279–287 $
|11–12 % Umsatzwachstum, hohe Marge, Zahlen am 2. Dezember bestätigen den Kurs
|Bear-Case
|Unterstützung 187,89 / 180,65 $ als technische Marken
|KI-Anbieter verdrängen Software, Datenvorfall, Abwärtstrend unter den Durchschnittslinien
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zahlen sind Zielmarken bzw. Einordnungen Dritter.
Quelle: TipRanks, Blockchain.News, CXO Digital Pulse
Termine
Was Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt beobachten sollten
Mittwochabend, 18. November: Preisfestsetzung des Anthropic-Börsengangs, erster Handel am Donnerstag
Donnerstag, 19. November: Zahlen von Walmart als Gradmesser für den US-Konsum
2. Dezember 2026 (nach US-Börsenschluss): Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, Webcast 17 Uhr Ostküstenzeit
Laufend: Analystenkommentare nach dem Kursrutsch und neue Meldungen zum Datenvorfall
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie Prognose
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose des Unternehmens?
Salesforce hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 laut Pressebericht auf 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar angehoben (plus 11 bis 12 Prozent).
Welches Kursziel nennen Analysten für die Salesforce Aktie?
Je nach Datenanbieter liegt das Durchschnittsziel bei rund 279 bis 287 Dollar. Stifel nannte am 16. November 300 Dollar.
Warum ist die Salesforce Aktie so stark gefallen?
Am 17. November verlor die Aktie 9,45 Prozent ohne Firmennachricht; genannt werden KI-Sorgen, der Anthropic-Börsengang und ein Datenvorfall bei einem Dienstleister.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Was bedeutet das für die Salesforce Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind die Frage, ob KI-Agenten das Wachstum beschleunigen, und die Zahlen am 2. Dezember.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Stifel (Buy, 300 Dollar, 16.11.2026) und J.P. Morgan (Buy, 17.11.2026) werden als Information Dritter weitergegeben (Quellen: Blockchain.News, TipRanks). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Stifel, J.P. Morgan. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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