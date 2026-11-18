Wie lautet die Salesforce Aktienprognose des Unternehmens?

Salesforce hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 laut Pressebericht auf 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar angehoben (plus 11 bis 12 Prozent).

Welches Kursziel nennen Analysten für die Salesforce Aktie?

Je nach Datenanbieter liegt das Durchschnittsziel bei rund 279 bis 287 Dollar. Stifel nannte am 16. November 300 Dollar.

Warum ist die Salesforce Aktie so stark gefallen?

Am 17. November verlor die Aktie 9,45 Prozent ohne Firmennachricht; genannt werden KI-Sorgen, der Anthropic-Börsengang und ein Datenvorfall bei einem Dienstleister.

Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?

Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Was bedeutet das für die Salesforce Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind die Frage, ob KI-Agenten das Wachstum beschleunigen, und die Zahlen am 2. Dezember.