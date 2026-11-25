Der Einbruch begann am 17. November 2026: An diesem Tag fiel der Dow Jones um rund 850 Punkte, Salesforce verlor 9,4 Prozent und schloss bei 194,62 US-Dollar – die schwächste Sitzung seit Mai 2024. Auch ServiceNow (-6,5 Prozent), Atlassian, Adobe und Microsoft gaben nach; der Branchen-ETF IGV verlor 3,2 Prozent. Der Markt fürchtet, dass autonome KI-Agenten die Zahl der bezahlten Nutzerlizenzen in Unternehmen drücken, das klassische Geschäftsmodell der Softwarehäuser also. Am 20. November schloss die Aktie bei 180,62 Dollar, bis zum 23. November erholte sie sich auf rund 185,50 Dollar (Marktwert rund 153 Milliarden Dollar). Am 25. November lag sie nach Berichten über den Handelstag bei etwa 195 Dollar.

Zusätzlich dämpfte Citi die Stimmung: Das Haus senkte das Kursziel am 23. November 2026 von 263 auf 198 Dollar und bleibt bei „Neutral“. Auch TD Cowen kürzte, von 300 auf 275 Dollar (Buy). Gegenwind kommt außerdem aus dem Gesamtmarkt: Die Nasdaq 100 hat seit Oktober rund 20 Prozent verloren, und die Anleger rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.