Am 17. November verlor die Salesforce Aktie (Ticker CRM, ISIN US79466L3024) an einem einzigen Tag 9,4 Prozent, am Ende der Woche stand ein Minus von rund 16 Prozent – nun, eine Woche später, notiert sie bei etwa 195 US-Dollar und wartet auf die Quartalszahlen am 2. Dezember. Die Salesforce Aktienprognose der Analysten ist dabei so weit gespreizt wie lange nicht: Citi senkte das Kursziel am 23. November von 263 auf 198 Dollar, der Konsens von 39 Analysten liegt dagegen bei rund 277 Dollar.
Salesforce Aktie Prognose: Citi kappt das Kursziel auf 198 Dollar, der Konsens liegt bei 277 – wer hat vor den Zahlen am 2. Dezember recht?
Die Salesforce Aktie steht nach dem Software-Ausverkauf bei rund 195 Dollar, die Analysten sind uneins: Citi senkt auf 198 Dollar, Jefferies und Stifel bleiben bei 300 Dollar. Die Salesforce Aktienprognose vor den Quartalszahlen am 2. Dezember 2026 – Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Konsens deutlich über dem Kurs
30 von 39 Analysten empfehlen laut Konsens den Kauf, niemand rät zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie liegt rund 40 Prozent über dem Kurs.
Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027
Salesforce erwartet einen Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 16,67 bis 16,71 Dollar je Aktie.
Citi wird skeptischer
Die Analysten sehen laut Citi „zähe“ Rückmeldungen vor den Zahlen, ein schwaches Kerngeschäft und bislang wenige produktive KI-Einsätze.
Der Auslöser: KI-Angst
Sorgen, KI-Agenten könnten bezahlte Software-Lizenzen ersetzen, haben den gesamten Softwaresektor erfasst.
Was ist passiert?
Warum steht die Salesforce Aktie so unter Druck?
Der Einbruch begann am 17. November 2026: An diesem Tag fiel der Dow Jones um rund 850 Punkte, Salesforce verlor 9,4 Prozent und schloss bei 194,62 US-Dollar – die schwächste Sitzung seit Mai 2024. Auch ServiceNow (-6,5 Prozent), Atlassian, Adobe und Microsoft gaben nach; der Branchen-ETF IGV verlor 3,2 Prozent. Der Markt fürchtet, dass autonome KI-Agenten die Zahl der bezahlten Nutzerlizenzen in Unternehmen drücken, das klassische Geschäftsmodell der Softwarehäuser also. Am 20. November schloss die Aktie bei 180,62 Dollar, bis zum 23. November erholte sie sich auf rund 185,50 Dollar (Marktwert rund 153 Milliarden Dollar). Am 25. November lag sie nach Berichten über den Handelstag bei etwa 195 Dollar.
Zusätzlich dämpfte Citi die Stimmung: Das Haus senkte das Kursziel am 23. November 2026 von 263 auf 198 Dollar und bleibt bei „Neutral“. Auch TD Cowen kürzte, von 300 auf 275 Dollar (Buy). Gegenwind kommt außerdem aus dem Gesamtmarkt: Die Nasdaq 100 hat seit Oktober rund 20 Prozent verloren, und die Anleger rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Das Geschäftsmodell der Salesforce Aktie in Kürze
Salesforce ist der weltgrößte Anbieter von Kundenmanagement-Software (CRM) in der Cloud. Das Unternehmen verdient vor allem mit Abonnements für Vertrieb, Service, Marketing, Handel und Daten, die Mehrheit der Erlöse sind wiederkehrende Umsätze. Mit der Übernahme von Informatica hat Salesforce sein Datengeschäft ausgebaut, mit „Agentforce“ vermarktet der Konzern KI-Agenten für Unternehmenskunden. Die Strategie: die Abonnentenbasis nutzen, um KI-Produkte zusätzlich zu verkaufen, und gleichzeitig den Gewinn durch Aktienrückkäufe je Aktie zu steigern.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Juli 2026, berichtet am 26. August 2026) steigerte Salesforce den Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, darin sind 456 Millionen Dollar von Informatica enthalten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 5,90 Dollar, die bereinigte operative Marge bei 34,1 Prozent. Der Auftragsbestand (RPO) stieg auf 66,3 Milliarden Dollar (+11 Prozent), der kurzfristige Teil (cRPO) um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow kletterte um 81 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Das KI-Geschäft wächst: Der jährlich wiederkehrende Umsatz von Agentforce lag über 1,5 Milliarden Dollar (+240 Prozent), zusammen mit dem Datengeschäft nahe 3,9 Milliarden Dollar.
Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027 (bis 31. Januar 2027): Umsatz 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar (+11 bis +12 Prozent, um 200 Millionen Dollar angehoben), bereinigte operative Marge von 34,3 Prozent und bereinigter Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar. Für das dritte Quartal peilt das Unternehmen einen Umsatz von 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,42 bis 3,44 Dollar je Aktie an. Seit Jahresbeginn hat Salesforce zudem rund 27,3 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aufgewendet, davon 25 Milliarden Dollar über ein beschleunigtes Rückkaufprogramm.
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|KGV
|2027e (bis 01/2027)
|ca. 46,3 Mrd. USD
|16,75 USD
|ca. 11,6
|2028e
|–
|16,02 USD
|ca. 12,2
|2029e
|–
|18,46 USD
|ca. 10,6
Konsens für die Geschäftsjahre bis 31. Januar. KGV eigene Berechnung auf Basis von rund 195 US-Dollar. Das Geschäftsjahr 2028 enthält laut Marktberichten keine Sonderergebnisse aus Beteiligungen mehr. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 24.11.2026; Unternehmensangaben vom 26.08.2026
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig positiv: 30 von 39 Analysten empfehlen den Kauf, 9 das Halten, kein Haus rät zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie liegt bei etwa 277 US-Dollar. Breiter gefasste Auswertungen kommen auf Ziele zwischen 165 und 475 Dollar. Die jüngsten Änderungen zeigen aber eine klare Richtung nach unten:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Citi
|Neutral
|198 USD (zuvor 263)
|23.11.2026
|TD Cowen (Derrick Wood)
|Buy
|275 USD (zuvor 300)
|23.11.2026
|Oppenheimer (Brian Schwartz)
|Outperform
|275 USD
|20.11.2026
|BTIG
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|300 USD
|19.11.2026
|JPMorgan (Samik Chatterjee)
|Overweight
|265 USD
|17.11.2026
|Piper Sandler
|Buy
|280 USD
|bestätigt 17.11.2026
|Stifel (J. Parker Lane)
|Buy
|300 USD
|16.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Altes Ziel nur, wenn der Meldung zu entnehmen.
Quelle: Studien und Meldungen der genannten Analystenhäuser, Stand 25.11.2026
Die Begründungen gehen auseinander: JPMorgan sieht laut Studie vom 17. November in Partner- und Kundenumfragen echte KI-Nachfrage, die Monetarisierung gehe aber langsamer voran als erwartet. Citi hingegen verweist auf schwache Auftragsprüfungen im Kerngeschäft. Ein RBC-Analyst hatte zudem öffentlich gewarnt, KI-Anbieter könnten klassische Softwarehäuser „komplett zerstören“ – eine Außenseitermeinung, die aber zeigt, wie groß die Verunsicherung ist.
Welches Kursziel trauen Analysten der Salesforce Aktie zu – und wie hoch ist die Bewertung?
Auf Basis des Konsens-Gewinns für das Geschäftsjahr 2027 kostet die Salesforce Aktie rund das 11,6-Fache; ein Analysthaus nennt für die Aktie ein erwartetes KGV von rund 12,5 bei einem Fünfjahresschnitt von etwa 27. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis des Umsatzkonsens bei etwa 3,5 (eigene Näherung). Die Bewertung ist also historisch niedrig – aber das Wachstum auch: Während Salesforce um rund 11 Prozent wächst, kommt ServiceNow auf 20,5 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet der Konsens zudem mit einem leicht sinkenden Gewinn je Aktie auf 16,02 Dollar, weil Sondergewinne aus Beteiligungen entfallen sollen. Auch die Verschuldung ist durch das Rückkaufprogramm gestiegen.
Was sagt die Charttechnik zur Salesforce Aktie?
Technisch liegt die Aktie deutlich unter der 50-Tage-Linie, die um den 18. November bei etwa 229 Dollar lag. Als Unterstützungen werden Marken um 188 und 181 Dollar genannt, als Widerstände Zonen bei rund 208 und 214 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) war Mitte November mit Werten um 23 bis 26 überverkauft, die Spanne der letzten 52 Wochen reicht von 146,32 bis 269,11 Dollar. Technische Marken sind Einschätzungen und keine Garantie für Kursverläufe.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Salesforce Aktienprognose?
|Szenario
|Annahme laut Markt
|Referenz-Kursziel Dritter
|Bull-Case
|Agentforce wächst weiter über 200 %, Zahlen am 2. Dezember bestätigen die Prognose
|275–300 USD (TD Cowen, Jefferies, Stifel)
|Base-Case
|Solides Wachstum von rund 11 %, KI-Umsatz wächst, Bewertung erholt sich teilweise
|250–265 USD (BTIG, JPMorgan)
|Bear-Case
|Lizenzzahlen sinken, Wachstum verlangsamt sich, KI-Konkurrenz drückt Preise
|rund 198 USD (Citi)
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenstudien und Unternehmensangaben, Stand 25.11.2026
Was beobachten Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt?
Der wichtigste Termin ist der 2. Dezember 2026: Nach US-Börsenschluss legt Salesforce die Zahlen zum dritten Quartal vor. Beobachtet werden der kurzfristige Auftragsbestand (Prognose: rund +14 Prozent), das Wachstum von Agentforce und Datenplattform, die Marge und der Ausblick für das Schlussquartal. Zuvor stehen mit Thanksgiving und der Fed-Entscheidung im Dezember weitere Marktimpulse an.
FAQ: Häufige Fragen zur Salesforce Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Salesforce Aktienprognose der Analysten? Laut Konsens von 39 Analysten empfehlen 30 den Kauf, 9 das Halten und keiner den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie liegt bei rund 277 Dollar.
Welches Kursziel hat Citi für die Salesforce Aktie? Citi senkte das Kursziel am 23.11.2026 von 263 auf 198 Dollar und bewertet die Aktie mit „Neutral“.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Salesforce für 2027? Das Unternehmen erwartet im Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 16,67 bis 16,71 Dollar je Aktie.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erscheinen am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Wie hoch ist die Bewertung der Salesforce Aktie? Auf Basis des Konsens-Gewinns 2027 beträgt das KGV rund 11,6, bei einem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 27.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 265 US-Dollar für die Salesforce Aktie stammen von JPMorgan (Analyst Samik Chatterjee, Studie vom 17.11.2026) und werden hier unverändert wiedergegeben. Weitere Häuser sind in der Tabelle mit Datum genannt. Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten von JPMorgan finden Sie hier. aktiencheck.de hat die Studien nicht erstellt und gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Salesforce, Inc. (CRM): Kaufen, Kursziel 265,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Analyst Samik Chatterjee), Studie zu Salesforce vom 17.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 23:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 23:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Analyst Samik Chatterjee), Studie zu Salesforce.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.