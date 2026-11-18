Warum ist die Salesforce Aktie am 17. November 2026 eingebrochen?

Vor dem Börsengang von Anthropic verkauften Anleger Softwareaktien, zudem wächst die Angst, dass KI-Agenten das Lizenzmodell aushöhlen. Die Aktie fiel um 9,45 Prozent auf 194,52 Dollar.

Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?

Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 281,44 Dollar, die Spanne reicht von 195 bis 400 Dollar. 30 von 39 Analysten raten zum Kauf.

Welche Prognose gibt Salesforce selbst ab?

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Salesforce 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.

Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum dritten Quartal sind für den 2. Dezember 2026 angekündigt.