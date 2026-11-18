Es war der schwärzeste Tag für die Salesforce Aktie (ISIN US79466L3024, Ticker CRM) seit Monaten. Am Dienstag brach der Weltmarktführer für Kundenmanagement-Software an der New Yorker Börse um 9,45 Prozent auf 194,52 Dollar ein und war damit der größte Verlierer im Dow Jones. In Stuttgart fiel das Papier auf 176,46 Euro. Die Analysten stemmen sich gegen den Pessimismus: Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 281,44 Dollar – rund 45 Prozent über dem Schlusskurs. Nachbörslich stabilisierte sich die Aktie leicht bei 195,72 Dollar. Wie realistisch ist diese Salesforce Aktienprognose?
Salesforce Aktie Prognose: 9,5 Prozent Absturz vor dem Anthropic-Börsengang, Analysten sehen im Schnitt 281 Dollar – Übertreibung oder Zeitenwende für Software?
Die Salesforce Aktie ist am Dienstag der größte Verlierer im Dow Jones. Fonds schaffen Platz für Anthropic, Anleger fürchten, dass KI-Agenten das Lizenzmodell aushöhlen. Die Analysten halten dagegen und sehen im Schnitt rund 45 Prozent Potenzial. Die große Salesforce Aktienprognose: Guidance, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- ISIN
- US79466L3024
- Ticker
- CRM (NYSE)
- Index
- Dow Jones, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 146,32 $ bis 269,11 $
- Dividende
- 0,44 $ je Quartal
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026 (Q3 GJ 2027)
Stand: 17.11.2026, NYSE-Schluss 16:00 Uhr New York (22:00 Uhr MEZ)
Platz für Anthropic
Vor dem Börsengang des KI-Entwicklers trennten sich Fonds laut Marktberichten von Softwaretiteln, um Mittel freizumachen.
Angst um das Lizenzmodell
Anleger fürchten, dass KI-Agenten die Abrechnung pro Nutzer aushöhlen.
Ziele stehen
Salesforce erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 46,1 bis 46,4 Mrd. Dollar.
Bewertung auf Mehrjahrestief
Das erwartete KGV liegt rechnerisch bei rund 11,6 – der Fünfjahresschnitt lag laut TIKR bei 27.
Der Auslöser
Warum ist die Salesforce Aktie so stark eingebrochen?
Eine unternehmensspezifische Negativmeldung gab es nicht. Stattdessen traf Salesforce die volle Wucht eines branchenweiten Ausverkaufs. Am Mittwoch soll der Ausgabepreis für den Börsengang von Anthropic festgelegt werden, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar, das Emissionsvolumen bei bis zu 64,4 Milliarden Dollar. Laut Seeking Alpha und Yahoo Finance verkauften Fondsmanager Softwareaktien, um Platz für die Neuemission zu schaffen. ServiceNow, HubSpot und Atlassian verloren jeweils 6 bis 7 Prozent, Workday rund 5 Prozent.
Dahinter steckt eine grundsätzliche Sorge: Wenn KI-Agenten Aufgaben selbstständig erledigen, brauchen Unternehmen womöglich weniger Softwarelizenzen pro Mitarbeiter – genau das Modell, mit dem Salesforce groß geworden ist. RBC-Analyst Rishi Jaluria brachte die Stimmung im Podcast RiskReversal drastisch auf den Punkt: „the AI companies are going to try to destroy Salesforce entirely“. Paradox dabei: Laut Yahoo Finance macht Anthropic rund 45 Prozent des strategischen Beteiligungsportfolios von Salesforce aus, das Ende Juli mit 11,3 Milliarden Dollar bewertet war. Zusätzlich belasteten zuletzt eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P von A+ auf A wegen des kreditfinanzierten Aktienrückkaufs sowie die 5,66 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Braze.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Salesforce sein Geld?
Salesforce bietet Software für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Handel aus der Cloud an und ist Weltmarktführer im Bereich Customer Relationship Management (CRM). Dazu gehören Plattformen wie Slack, Tableau, MuleSoft und der Datenspezialist Informatica. Fast der gesamte Umsatz stammt aus Abonnements. Mit Agentforce setzt der Konzern selbst auf KI-Agenten, die etwa Kundenanfragen eigenständig beantworten – und versucht so, vom Opfer zum Gewinner des KI-Umbruchs zu werden.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Salesforce für das Geschäftsjahr 2027 selbst ab?
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Juli 2026) steigerte Salesforce den Umsatz um 11 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar; ohne die übernommene Informatica lag das Wachstum laut TIKR bei rund 6 Prozent. Die bereinigte operative Marge erreichte 34,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie 5,90 Dollar. Die kurzfristigen vertraglichen Leistungsverpflichtungen (cRPO) wuchsen währungsbereinigt um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz von Agentforce überstieg 1,5 Milliarden Dollar, ein Plus von mehr als 240 Prozent.
Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr wurde im August angehoben: Salesforce erwartet einen Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar (plus 11 bis 12 Prozent), eine bereinigte operative Marge von 34,3 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar. Für das dritte Quartal stellte der Konzern 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz und 3,42 bis 3,44 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Zusätzlich läuft ein Rückkaufprogramm über 50 Milliarden Dollar, davon 25 Milliarden als beschleunigter Rückkauf.
|Kennzahl
|Guidance GJ 2027
|Konsens GJ 2027
|Konsens GJ 2028
|Umsatz
|46,1–46,4 Mrd. $
|46,30 Mrd. $
|50,78 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|16,67–16,71 $
|16,75 $
|–
|Erwartetes KGV
|–
|rund 11,6
|–
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Geschäftsjahr endet am 31. Januar. KGV selbst gerechnet auf Basis 194,52 $. Konsens-EPS GJ 2028 nicht belastbar und daher nicht angegeben.
Quelle: Salesforce IR (26.08.2026); stockanalysis.com/S&P Global (Stand 26.10.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten sehen die Lage deutlich gelassener als der Markt. Laut TipRanks empfehlen 30 von 39 Experten, die sich in den vergangenen drei Monaten geäußert haben, den Kauf, neun raten zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 281,44 Dollar, die Spanne reicht von 195 bis 400 Dollar. Der breiter gefasste Konsens von S&P Global bei stockanalysis.com kommt bei 56 Analysten auf 287,08 Dollar. Im November gab es keine Abstufung, die Häuser bestätigten ihre Einschätzungen durchweg.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Stifel (J. Parker Lane)
|Buy
|300 $
|16.11.2026
|Investing.com
|Piper Sandler (B. Fitzsimmons)
|Buy
|280 $
|17.11.2026
|TipRanks
|Evercore ISI (K. Materne)
|Buy
|290 $
|10.11.2026
|TipRanks
|RBC (R. Jaluria)
|Sector Perform
|250 $
|11.11.2026
|TipRanks
|DBS (A. Yu)
|Buy
|300 $ (zuvor 240 $)
|23.10.2026
|MarketScreener
|UBS (K. Keirstead)
|Neutral
|260 $
|20./21.10.2026
|TipRanks
|Morgan Stanley (A. Wood)
|Hold
|235 $
|20./21.10.2026
|TipRanks
|BofA
|Buy (zuvor Underperform)
|285 $ (zuvor 160 $)
|12.10.2026
|MarketScreener
Einstufungen und Kursziele Dritter. RBC-Senkung von 275 auf 250 $ zeitlich nicht genau belegt.
Quelle: Investing.com, TipRanks, MarketScreener
Stifel erwartet für die Zahlen am 2. Dezember ein Übertreffen beim cRPO-Wachstum um rund einen Prozentpunkt auf etwa 15 Prozent und bleibt bei 300 Dollar. Die Bank of America hatte bereits im Oktober eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen und die Aktie direkt von „Underperform“ auf „Buy“ hochgestuft.
Bewertung
Ist die Salesforce Aktie jetzt günstig bewertet?
Nach dem Absturz ist die Salesforce Aktie so niedrig bewertet wie selten. Rechnerisch ergibt sich auf Basis des Konsens-Gewinns von 16,75 Dollar ein erwartetes KGV von rund 11,6. Laut TIKR lag der Fünfjahresschnitt bei 27, das Tief im Juni bei 11. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis notiert Salesforce laut Trefis mit 4,1 unter ServiceNow und Workday. Zum Vergleich: Anthropic würde beim Börsengang laut Trefis auf das 36- bis 40-Fache des Umsatzes kommen.
|Unternehmen
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|Erwartetes KGV
|Salesforce
|4,1
|rund 11,6
|ServiceNow
|6,9
|22
|Workday
|4,5
|–
|Adobe
|3,6
|–
|Intuit
|4,3
|–
KUV-Werte vom 12.11.2026, also vor dem Kursrutsch. Salesforce-KGV selbst gerechnet.
Quelle: Trefis (12.11.2026); Yahoo Finance/TIKR (17.11.2026)
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Salesforce Aktie?
Charttechnisch hat der Einbruch die Salesforce Aktie unter alle kurzfristigen Durchschnitte gedrückt. An der Börse Stuttgart notiert sie deutlich unter der 50-Tage-Linie bei rund 207 Euro, aber noch knapp über der 200-Tage-Linie bei 171,85 Euro – sie wird nun zur entscheidenden Unterstützung. In Dollar gerechnet liegt die 50-Tage-Linie bei rund 230 Dollar. Darunter rückt der Bereich der Frühjahrstiefs um 163,50 Dollar in den Blick, das 52-Wochen-Tief liegt bei 146,32 Dollar. Der RSI signalisiert eine überverkaufte Lage, was technische Gegenbewegungen begünstigen kann.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Salesforce Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Höchstziel TipRanks)
|400 $
|rund +106 %
|Agentforce wird zum Wachstumstreiber, Rückkäufe
|Base (Durchschnitt TipRanks)
|281,44 $
|rund +45 %
|Guidance erreichbar, Bewertung auf Mehrjahrestief
|Bear (Tiefstziel TipRanks)
|195 $
|rund ±0 %
|KI-Agenten verdrängen Lizenzen, schwaches organisches Wachstum
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 194,52 $ (NYSE-Schluss 17.11.2026).
Quelle: TipRanks (Hoch, Tief, Durchschnitt), Stand 16.11.2026
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, abends: Preisfestsetzung beim Börsengang von Anthropic
19. November: Erster Handelstag von Anthropic an der Nasdaq
2. Dezember 2026: Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027
Fokus: cRPO-Wachstum, Agentforce-Kennzahlen und Bestätigung der Jahresprognose
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie Prognose
Warum ist die Salesforce Aktie am 17. November 2026 eingebrochen?
Vor dem Börsengang von Anthropic verkauften Anleger Softwareaktien, zudem wächst die Angst, dass KI-Agenten das Lizenzmodell aushöhlen. Die Aktie fiel um 9,45 Prozent auf 194,52 Dollar.
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 281,44 Dollar, die Spanne reicht von 195 bis 400 Dollar. 30 von 39 Analysten raten zum Kauf.
Welche Prognose gibt Salesforce selbst ab?
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Salesforce 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum dritten Quartal sind für den 2. Dezember 2026 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 300 Dollar von Stifel (Analyst J. Parker Lane, 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Stifel: Stifel – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Salesforce, Inc. (CRM): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stifel (J. Parker Lane) vom 16.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 07:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 07:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (J. Parker Lane).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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