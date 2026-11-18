Die Antwort hängt davon ab, ob man KI als Konkurrenz oder als Verlängerung der Plattform sieht. Salesforce verkauft Software für Vertrieb, Service und Marketing und bietet seit Längerem eigene KI-Agenten an. Skeptiker fürchten, dass Kunden künftig weniger Arbeitsplätze mit Lizenzen ausstatten, wenn Agenten Aufgaben erledigen. Optimisten argumentieren, dass die in Jahren gesammelten Kundendaten und die tiefe Integration in Geschäftsabläufe ein Vorteil sind, den neue Anbieter nicht über Nacht aufholen. Welche Sicht sich durchsetzt, zeigen am Ende die Quartalszahlen.