Die Salesforce Aktie steckt tief in der Krise. Am 17. November brach das Papier um 9,5 Prozent auf 194,52 Dollar ein – ohne dass das Unternehmen etwas gemeldet hatte. Binnen eines Monats summierte sich das Minus auf fast 20 Prozent, seit Jahresbeginn auf rund ein Viertel. Ein Analyst verwies auf eine Reihe von Technik-Ausfällen, die Sorgen schürten, Softwarekonzerne könnten durch KI besonders verwundbar sein.
Salesforce Aktie: Minus 9,5 Prozent an einem Tag, ein Viertel im Minus seit Januar – kann Benioff am 2. Dezember die KI-Angst stoppen?
Die Angst, dass künstliche Intelligenz klassische Software verdrängt, trifft Salesforce mit voller Wucht. Am 2. Dezember legt der CRM-Riese Zahlen vor. Was jetzt für die Salesforce Aktie zählt.
Die Angst
Frisst KI die Software?
Hinter dem Ausverkauf steht eine Grundsatzfrage: Machen KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig oder verletzlicher? Salesforce setzt mit seiner Plattform Agentforce selbst voll auf KI-Agenten. Die Börse zweifelt dennoch. Nach dem Tief bei rund 150 Dollar im Juni hatte sich die Salesforce Aktie zwischenzeitlich erholt, nun geht es wieder abwärts. Mit dem 3,6-Fachen des Umsatzes ist der Konzern inzwischen nur noch leicht höher bewertet als der S&P 500.
Der Termin
Alles blickt auf den Umsatz
Die nächste Bewährungsprobe kommt am 2. Dezember: Dann legt Salesforce nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Im Mittelpunkt steht das Umsatzwachstum – und die Frage, ob Agentforce endlich messbar zum Wachstum beiträgt.
Die Salesforce Aktie ist zum Symbol der KI-Angst in der Softwarebranche geworden. Am 2. Dezember muss Benioff liefern, dass KI für Salesforce Chance und nicht Bedrohung ist.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum fiel die Salesforce Aktie am 17. November?
Wegen Sorgen, Softwarekonzerne könnten durch KI besonders verwundbar sein; eine eigene Meldung gab es nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Was ist Agentforce?
Die KI-Agenten-Plattform von Salesforce für Vertrieb, Service und Marketing.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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