Warum fiel die Salesforce Aktie am 17. November?

Wegen Sorgen, Softwarekonzerne könnten durch KI besonders verwundbar sein; eine eigene Meldung gab es nicht.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Was ist Agentforce?

Die KI-Agenten-Plattform von Salesforce für Vertrieb, Service und Marketing.