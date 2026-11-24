Die Salesforce-Aktie (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM) gehört am Dienstagabend zu den größten Dow Jones Gewinnern – und das an einem Tag, an dem Technologiewerte insgesamt verloren. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Plus von 4,21 % auf 193,26 US-Dollar.
Salesforce-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Anleger tauschen Chips gegen Software
Die Salesforce-Aktie steigt zum US-Handelsschluss um 4,21 % auf 193,26 US-Dollar und ist viertgrößter Dow Jones Gewinner. Nach einem Monat mit rund einem Viertel Kursverlust setzt eine kräftige Gegenbewegung ein – acht Tage vor den Quartalszahlen.
Dow Jones Gewinner Nr. 4
Warum die Salesforce-Aktie gegen den Tech-Trend steigt
Der Nasdaq Composite verlor am Dienstag rund 1,5 %, Chipwerte brachen ein – und die Salesforce-Aktie legte gut 4 % zu. Dahinter steckt eine Umschichtung innerhalb des Technologiesektors.
Raus aus KI-Chips, rein in klassische Software
Nach Angaben von Benzinga verlagerten Händler Kapital aus KI-Titeln wie Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) in etablierte Unternehmenssoftware. Salesforce war einer der Hauptprofiteure.
Erholung nach dem Ausverkauf
Die Aktie hatte binnen eines Monats rund ein Viertel ihres Börsenwerts verloren und galt als stark überverkauft. Laut Investing.com brauchte es für die Gegenbewegung keine positive Unternehmensnachricht.
Vertriebspartner sehen leichte Besserung
Die Investmentbank Guggenheim befragte 50 Vertriebs- und Implementierungspartner von Salesforce. Ergebnis laut Marktberichten: Das Geschäftsumfeld hat sich gegenüber dem Vorquartal moderat verbessert.
Ein prominenter Investor stockt auf
Der Hedgefonds Coatue Management von Philippe Laffont hat sein Engagement bei Salesforce laut Medienberichten ausgebaut. Solche Käufe werden am Markt als Vertrauenssignal gelesen.
Positionierung vor den Zahlen
Am 2. Dezember legt Salesforce die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vor. Ein Teil der Käufe dürfte darauf zielen.
Am Montag hatte die Salesforce-Aktie die allgemeine Tech-Rally nur verhalten mitgemacht und 2,65 % auf 185,46 US-Dollar gewonnen. Am Dienstag kehrte sich das Bild um: Die Gewinner vom Montag fielen, der Nachzügler holte auf.
Hintergrund
KI als Gefahr – oder als Geschäft?
Die Schwäche der vergangenen Monate hat einen Grund: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 27 % verloren. Salesforce hält mit der eigenen Agenten-Plattform Agentforce dagegen und will KI zum Wachstumstreiber machen. Die Zahlen sprechen bislang nicht für einen Einbruch: In den vergangenen zwölf Monaten setzte der Konzern laut StockAnalysis rund 43,9 Milliarden US-Dollar um, 11 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Quartalszahlen am 2. Dezember werden zeigen, wie viel Agentforce bereits beiträgt.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce-Aktie
Warum ist die Salesforce-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI-Chipwerten in klassische Software um. Die Aktie war zuvor stark gefallen und erholte sich; hinzu kamen eine freundliche Partnerumfrage und der Einstieg eines bekannten Investors.
Wie viel hat die Salesforce-Aktie gewonnen?
Laut Indikation 4,21 % auf 193,26 US-Dollar.
Wann kommen die nächsten Salesforce-Zahlen?
Am 2. Dezember 2026 berichtet der Konzern über das dritte Geschäftsquartal.
Welche ISIN und WKN hat die Salesforce-Aktie?
ISIN US79466L3024, WKN A0B87V. Handelssymbol in Deutschland FOO, in den USA CRM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- ISIN
- US79466L3024
- WKN
- A0B87V
- Handelssymbol
- FOO
- US-Handelssymbol
- CRM (NYSE)
- Kurs
- 193,26 US-Dollar (+4,21 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 4 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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