Die Schwäche der vergangenen Monate hat einen Grund: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 27 % verloren. Salesforce hält mit der eigenen Agenten-Plattform Agentforce dagegen und will KI zum Wachstumstreiber machen. Die Zahlen sprechen bislang nicht für einen Einbruch: In den vergangenen zwölf Monaten setzte der Konzern laut StockAnalysis rund 43,9 Milliarden US-Dollar um, 11 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Quartalszahlen am 2. Dezember werden zeigen, wie viel Agentforce bereits beiträgt.