Die Ironie dieses Tages: Salesforce gehört zu den frühen Geldgebern von Anthropic. Laut einem Bloomberg-Bericht vom Juni stieg der Wert der Beteiligung auf rund 5 Milliarden Dollar; eingestiegen war der Konzern 2023 mit etwa 50 Millionen Dollar. Im zweiten Geschäftsquartal verbuchte Salesforce Nettogewinne aus Beteiligungen von 2,6 Milliarden Dollar – das entsprach 2,53 Dollar des bereinigten Gewinns je Aktie von 5,90 Dollar, ohne dass die Mitteilung Anthropic namentlich nennt.

Für Anleger ist das aber ein Einmaleffekt, kein Geschäftsmodell. Die Börse bewertet Salesforce nach den wiederkehrenden Abo-Umsätzen – und genau die stehen in der Erzählung vom „KI-Kannibalismus“ unter Verdacht. Hinzu kommt: Microsoft präsentierte am selben Tag auf seiner Ignite-Konferenz mit „Dynamics 365 Activate“ ein Werkzeug, das Kunden den Umzug von Salesforce zu Dynamics erleichtern soll. Der Wettbewerb wird also nicht nur von den KI-Laboren, sondern auch von den alten Rivalen angeheizt.