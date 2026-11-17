Es ist ein Tag, an dem sich an der Wall Street eine unbequeme Frage in einen einzigen Kurszettel verdichtet: Was ist eine Software-Firma noch wert, wenn die KI-Labore selbst an die Börse drängen? Die Salesforce-Aktie (Handelssymbol CRM, ISIN US79466L3024) stürzte am Dienstag um fast 10 Prozent auf rund 194 Dollar ab – vom Vortagesschluss bei 214,83 Dollar aus gerechnet ein Minus von knapp 21 Dollar je Aktie und das tiefste Niveau seit Mitte August.
Salesforce-Aktie: Fast 10 % Absturz vor dem Anthropic-IPO – frisst die KI ihren Partner?
Die Salesforce-Aktie fällt zeitweise fast 10 Prozent auf rund 194 Dollar – das tiefste Niveau seit August. Anleger fürchten, dass KI-Agenten das Abo-Modell aushöhlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- Handelssymbol
- CRM (NYSE)
- ISIN
- US79466L3024
- 52-Wochen-Spanne
- 146,32 – 269,11 $
- Börsenwert (13.11.)
- 179,3 Mrd. $
- Dividende
- 0,44 $ je Quartal
Stand: 17.11.2026, Kursangaben intraday, Bewertung Stand 13.11.
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Und genau das macht den Kurssturz so bemerkenswert: Salesforce wird nicht für einen Fehler abgestraft, sondern für ein Szenario. Zwei Tage vor dem Börsendebüt von Anthropic, dem Entwickler der KI-Modellfamilie Claude, verkaufen Investoren in großem Stil Aktien von Softwarehäusern, die ihr Geld mit Lizenzen pro Nutzer verdienen.
Der Auslöser
Warum fällt die Salesforce Aktie heute so stark?
Der Kern ist eine Umschichtung. Anthropic will beim Börsengang laut Unternehmensangaben zwischen 70 und 78 Dollar je Aktie erlösen, das Volumen könnte bis zu rund 64 Milliarden Dollar erreichen. Die Preisfestsetzung ist für Mittwoch geplant, der erste Handelstag an der Nasdaq für Donnerstag. Um sich Zuteilungen zu sichern, so die Lesart vieler Marktbeobachter, trennen sich Fonds von Titeln, die als potenzielle Verlierer der KI-Agenten gelten.
Und Salesforce steht auf dieser Liste ganz oben. Das Geschäftsmodell basiert auf Abonnements je Arbeitsplatz im Vertrieb und Kundenservice. Wenn KI-Agenten künftig einen Teil dieser Arbeit erledigen, könnten Unternehmen weniger Lizenzen brauchen. RBC-Analyst Rishi Jaluria spitzte die Debatte in einem Podcast drastisch zu.
Die KI-Firmen werden versuchen, Salesforce komplett zu zerstören.
Salesforce war nicht allein. ServiceNow und HubSpot verloren im Handelsverlauf rund 7 Prozent, Workday etwa 5 Prozent, Intuit gut 7 Prozent. Dazu kam die allgemeine Nervosität vor den Quartalszahlen von Nvidia, die nach US-Börsenschluss erwartet werden.
Das Paradox
Salesforce ist selbst an Anthropic beteiligt – warum hilft das nicht?
Die Ironie dieses Tages: Salesforce gehört zu den frühen Geldgebern von Anthropic. Laut einem Bloomberg-Bericht vom Juni stieg der Wert der Beteiligung auf rund 5 Milliarden Dollar; eingestiegen war der Konzern 2023 mit etwa 50 Millionen Dollar. Im zweiten Geschäftsquartal verbuchte Salesforce Nettogewinne aus Beteiligungen von 2,6 Milliarden Dollar – das entsprach 2,53 Dollar des bereinigten Gewinns je Aktie von 5,90 Dollar, ohne dass die Mitteilung Anthropic namentlich nennt.
Für Anleger ist das aber ein Einmaleffekt, kein Geschäftsmodell. Die Börse bewertet Salesforce nach den wiederkehrenden Abo-Umsätzen – und genau die stehen in der Erzählung vom „KI-Kannibalismus“ unter Verdacht. Hinzu kommt: Microsoft präsentierte am selben Tag auf seiner Ignite-Konferenz mit „Dynamics 365 Activate“ ein Werkzeug, das Kunden den Umzug von Salesforce zu Dynamics erleichtern soll. Der Wettbewerb wird also nicht nur von den KI-Laboren, sondern auch von den alten Rivalen angeheizt.
Die Zahlen
Wie läuft das Geschäft von Salesforce wirklich?
Operativ zeigt sich ein ganz anderes Bild als an der Börse. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende Juli) stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, die Abo-Erlöse wuchsen um 12 Prozent. Die übernommene Informatica steuerte 456 Millionen Dollar bei. Die vertraglich gesicherten Umsätze der kommenden zwölf Monate (cRPO) legten um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar zu.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q2
|11,35 Mrd. $ (+11 %)
|cRPO
|33,5 Mrd. $ (+14 %)
|Bereinigtes EPS Q2
|5,90 $
|Umsatzprognose GJ 2027
|46,1–46,4 Mrd. $
|EPS-Prognose GJ 2027 (bereinigt)
|16,67–16,71 $
|Umsatzprognose Q3
|11,42–11,50 Mrd. $
Quelle: Salesforce, Quartalsmitteilung (SEC)
Besonders wichtig für die Investmentstory ist Agentforce, die eigene KI-Agenten-Plattform. Zusammen mit Data 360 kam sie auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz von rund 3,9 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 210 Prozent. Salesforce argumentiert damit, selbst zu den Gewinnern der Agenten-Welle zu gehören – nur glaubt die Börse dieser Rechnung derzeit nicht.
Hinzu kommt die Kapitalrückgabe: Seit Jahresbeginn flossen 27,3 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe, überwiegend über ein 25-Milliarden-Programm. Die Dividende liegt bei 0,44 Dollar je Quartal, die Rendite unter einem Prozent.
Bewertung
Ist die Salesforce Aktie jetzt billig oder eine Falle?
Gemessen an der eigenen Historie wirkt die Aktie günstig wie selten. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Branchendaten bei etwa 15, der Fünfjahresschnitt bei rund 27. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus je nach Quelle auf 15 bis knapp 19 Prozent; vom 52-Wochen-Hoch bei 269,11 Dollar ist die Aktie inzwischen rund 28 Prozent entfernt.
Doch ein niedriges KGV allein ist kein Kaufsignal. Die Börse preist offenkundig ein, dass das Wachstum unter Druck geraten könnte, wenn Kunden Arbeitsplätze durch Software-Agenten ersetzen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann Salesforce schnell genug von der Abrechnung pro Kopf auf eine Abrechnung nach Nutzung oder Ergebnis umstellen?
Analysten
Welches Kursziel sehen die Analysten für Salesforce?
Die Wall Street bleibt überwiegend optimistisch. Piper Sandler bekräftigte laut TipRanks ihr positives Votum mit einem Kursziel von 280 Dollar, J.P. Morgan bleibt ebenfalls positiv. Cantor Fitzgerald nennt 300 Dollar (Overweight, 21. Oktober), Mizuho 280 Dollar (Outperform, 16. September). Vorsichtiger ist DA Davidson mit 225 Dollar. Der durchschnittliche Analystenzielwert liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 279 und 287 Dollar.
Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Sie zeigen aber, wie weit Börsenstimmung und Analystenmodelle derzeit auseinanderliegen.
Ausblick
Was kommt als Nächstes auf die Salesforce-Aktie zu?
Der Kalender ist dicht. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch wird der Anthropic-Ausgabepreis festgezurrt, am Donnerstag beginnt der Handel. Am 24. November berichtet Workday, am 2. Dezember folgt Salesforce selbst mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Dann muss Konzernchef Marc Benioff zeigen, dass Agentforce mehr ist als ein Gegennarrativ – und dass die Kunden ihre Lizenzen behalten.
FAQ zur Salesforce-Aktie
Warum ist die Salesforce Aktie heute eingebrochen?
Ohne eigene Nachricht: Anleger schichten vor dem Anthropic-Börsengang aus Software-Aktien um und fürchten, dass KI-Agenten das Lizenzmodell schwächen.
Wann legt Salesforce die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Ist Salesforce an Anthropic beteiligt?
Ja. Laut Bloomberg war die Beteiligung im Juni rund 5 Milliarden Dollar wert.
Zahlt Salesforce eine Dividende?
Ja, 0,44 Dollar je Quartal; die Rendite liegt unter einem Prozent.
Wo liegt das Kursziel der Analysten?
Im Schnitt je nach Anbieter bei rund 279 bis 287 Dollar; einzelne Banken nennen 225 bis 300 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.