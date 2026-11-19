Salesforce verdient sein Geld seit mehr als zwei Jahrzehnten nach einem einfachen Prinzip: Unternehmen zahlen pro Mitarbeiter, der die Software nutzt. Genau dieses Modell steht an der Börse plötzlich infrage. Wenn KI-Systeme Aufgaben im Vertrieb und im Kundendienst selbstständig erledigen, brauchen Unternehmen weniger Arbeitsplätze mit Software-Zugang – und damit weniger Lizenzen.

Diese Sorge hat in dieser Woche die gesamte Branche erfasst. Am Dienstag fielen neben Salesforce auch HubSpot um sieben und Workday um fünf Prozent. Der zeitliche Zusammenhang mit dem Börsengang von Anthropic ist kein Zufall: Der Entwickler des KI-Modells Claude gilt als einer der Anbieter, deren Produkte klassische Unternehmenssoftware am stärksten herausfordern. Marktbeobachter vermuten zudem, dass Fonds Software-Aktien verkauft haben, um Platz für die Neuemission zu schaffen.