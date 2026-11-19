Der Tag begann freundlich und endete im Minus. Die Salesforce Aktie stieg am Morgen noch bis auf 195,39 Dollar, drehte dann mit dem Gesamtmarkt und schloss 3,72 Prozent tiefer bei 183,31 Dollar. Es war der dritte Verlusttag in Folge. Am Dienstag hatte der Software-Konzern mit einem Minus von 9,4 Prozent seinen schwärzesten Tag seit Mai 2024 erlebt. Zusammengerechnet hat die Aktie in drei Handelstagen fast 15 Prozent verloren.
Salesforce Aktie: Dritter Verlusttag in Folge – frisst die KI jetzt das Geschäftsmodell der Software-Riesen?
Minus 3,7 Prozent heute, fast 15 Prozent in drei Tagen: Die Salesforce Aktie fällt auf 183,31 Dollar und gehört erneut zu den größten Verlierern im Dow Jones. Ausgerechnet am Tag des Anthropic-Börsengangs wächst die Angst, dass KI-Agenten klassische Software-Lizenzen überflüssig machen.
Die Grundangst
Salesforce Aktie: Wenn der KI-Agent den Arbeitsplatz ersetzt, entfällt die Lizenz
Salesforce verdient sein Geld seit mehr als zwei Jahrzehnten nach einem einfachen Prinzip: Unternehmen zahlen pro Mitarbeiter, der die Software nutzt. Genau dieses Modell steht an der Börse plötzlich infrage. Wenn KI-Systeme Aufgaben im Vertrieb und im Kundendienst selbstständig erledigen, brauchen Unternehmen weniger Arbeitsplätze mit Software-Zugang – und damit weniger Lizenzen.
Diese Sorge hat in dieser Woche die gesamte Branche erfasst. Am Dienstag fielen neben Salesforce auch HubSpot um sieben und Workday um fünf Prozent. Der zeitliche Zusammenhang mit dem Börsengang von Anthropic ist kein Zufall: Der Entwickler des KI-Modells Claude gilt als einer der Anbieter, deren Produkte klassische Unternehmenssoftware am stärksten herausfordern. Marktbeobachter vermuten zudem, dass Fonds Software-Aktien verkauft haben, um Platz für die Neuemission zu schaffen.
Die Nachrichtenlage
Stellenabbau, Zukauf, Kurssturz: Eine turbulente Woche
Zur Branchenstimmung kamen eigene Nachrichten. Medienberichten zufolge hat Salesforce eine weitere Runde von Stellenstreichungen begonnen, während zugleich die Kosten für künstliche Intelligenz steigen. Außerdem berichtet das Finanzmagazin Barron's über einen neuen KI-Zukauf: Die Aktie des Marketing-Software-Anbieters Braze schoss um mehr als 50 Prozent nach oben. Anleger reagieren auf Übernahmen in unsicheren Marktphasen häufig skeptisch, weil sie Geld kosten und die Integration Risiken birgt.
Dabei sind die Geschäftszahlen bislang solide. Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um elf Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar, die wiederkehrenden Erlöse mit den eigenen KI-Produkten wuchsen kräftig. Die Börse honoriert das derzeit nicht. Sie fragt nicht, wie das letzte Quartal war, sondern wie das Geschäftsmodell in drei Jahren aussieht.
Charttechnik
Überverkauft – aber die Unterstützung ist gebrochen
Technisch ist die Lage angespannt. Der Relative-Stärke-Index lag schon vor dem heutigen Rückgang bei rund 25 Punkten und damit klar im überverkauften Bereich. Die von Analysten genannte Unterstützung bei 189,50 Dollar wurde heute unterschritten. Die nächste Orientierung bieten nun diese Marken:
182,51 Dollar: das heutige Tagestief
146,32 Dollar: das 52-Wochen-Tief vom Juni und die nächste große Unterstützung
190,40 Dollar: der Vortagesschluss als erster Widerstand
rund 215 Dollar: das Niveau vor dem Ausverkauf am Dienstag
Die Analysten
Wall Street bleibt optimistisch
Die Analysten haben ihre Meinung bislang nicht geändert. Nach Daten von Finviz lautet die durchschnittliche Empfehlung Kaufen, das mittlere Kursziel liegt bei rund 287 Dollar und damit mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Solche Abstände zeigen, wie weit Börsenstimmung und Fundamentalanalyse derzeit auseinanderliegen. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum fällt die Salesforce Aktie?
Wegen der Sorge, dass KI-Agenten das Lizenzmodell pro Nutzer aushöhlen, wegen eines branchenweiten Ausverkaufs bei Software-Aktien und wegen Berichten über Stellenabbau.
Wie stark ist die Salesforce Aktie gefallen?
Am 19. November um 3,72 Prozent auf 183,31 Dollar, in drei Handelstagen um fast 15 Prozent.
Was hat der Anthropic-Börsengang damit zu tun?
Anthropic gilt als einer der KI-Anbieter, deren Produkte klassische Unternehmenssoftware herausfordern. Zudem könnten Fonds Software-Aktien verkauft haben, um die Neuemission zu kaufen.
Wie laufen die Geschäfte von Salesforce?
Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um elf Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief?
Bei 146,32 Dollar, erreicht im Juni 2026.
Fazit
Salesforce Aktie: Die Zahlen stimmen, die Geschichte nicht mehr
Die Salesforce Aktie leidet weniger unter schlechten Ergebnissen als unter einer unbequemen Frage: Was ist Software noch wert, wenn KI die Arbeit erledigt? Solange der Konzern darauf keine überzeugende Antwort in Form wachsender KI-Erlöse liefert, bleibt die Aktie anfällig. Der überverkaufte Zustand macht eine Gegenbewegung jederzeit möglich. Eine echte Trendwende setzt aber voraus, dass Salesforce beweist, vom KI-Wandel zu profitieren, statt von ihm verdrängt zu werden.
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