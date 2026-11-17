Der Abwärtstrend hat sich in den vergangenen Wochen beschleunigt. Laut Trefis fiel die Aktie von 226,18 Dollar am 2. November auf 213,65 Dollar am 6. November; auf Monatssicht stand bis zum 13. November ein Minus von 11,7 Prozent. Trefis nannte eine Unterstützung bei 206,95 Dollar – diese Marke hat die Aktie heute unterschritten. Die nächste von Trefis genannte Unterstützung liegt deutlich tiefer bei 178,16 Dollar. Anfang November hatte zudem S&P das Kreditrating von A+ auf A gesenkt.