Die Salesforce Aktie ist am Dienstagmorgen der größte Dow Jones Verlierer: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der Cloud-Softwarekonzern an der New York Stock Exchange (Ticker: CRM, ISIN: US79466L3024) bei 203,45 US-Dollar und damit 5,30 Prozent im Minus. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – Salesforce gerät in einen breiten Ausverkauf bei Softwareaktien.
Salesforce Aktie Dow Jones Verlierer: Software-Ausverkauf drückt den Kurs um 5 Prozent – wo liegt der Boden?
Die Salesforce Aktie fällt im frühen Handel um 5,30 Prozent auf 203,45 US-Dollar und ist größter Dow Jones Verlierer. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – die Aktie leidet mit anderen Softwarewerten wie Workday und Intuit.
CRMCRM
Der Dow Jones Industrial Average verliert zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte. Salesforce ist dabei das Schlusslicht unter den 30 Werten.
Dow Jones Verlierer Salesforce
Warum fällt die Salesforce Aktie heute?
Für den Dienstag liegt weder eine Pressemitteilung noch eine Analystenabstufung vor, die den Kursrutsch erklären würde. Auffällig ist jedoch, dass Salesforce nicht allein fällt: Auch andere Anbieter von Unternehmenssoftware wie Workday und Intuit verlieren laut Kurslisten von Investing.com 4 bis 5 Prozent. Es handelt sich also um eine Branchenbewegung.
Als Hintergrund kommen mehrere Faktoren in Betracht, die wir als Einordnung kennzeichnen: Anleger fürchten seit Monaten, dass KI-Assistenten das klassische Geschäftsmodell mit Lizenzen pro Nutzer aushöhlen könnten. Am Donnerstag soll zudem der KI-Entwickler Anthropic an der Nasdaq debütieren – ein Börsengang, der Kapital aus etablierten Softwaretiteln abziehen könnte. Hinzu kommt die allgemeine Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend.
Chartbild
Wie steht es charttechnisch um die Salesforce Aktie?
Der Abwärtstrend hat sich in den vergangenen Wochen beschleunigt. Laut Trefis fiel die Aktie von 226,18 Dollar am 2. November auf 213,65 Dollar am 6. November; auf Monatssicht stand bis zum 13. November ein Minus von 11,7 Prozent. Trefis nannte eine Unterstützung bei 206,95 Dollar – diese Marke hat die Aktie heute unterschritten. Die nächste von Trefis genannte Unterstützung liegt deutlich tiefer bei 178,16 Dollar. Anfang November hatte zudem S&P das Kreditrating von A+ auf A gesenkt.
Fundamentaldaten
Ist die Salesforce Aktie jetzt günstig bewertet?
Operativ liefert Salesforce weiter Wachstum. Im August hob der Konzern die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 46,1 bis 46,4 Mrd. Dollar an. Für das dritte Quartal stellte das Management 11,4 bis 11,5 Mrd. Dollar Umsatz in Aussicht. Die KI-Agentenplattform Agentforce kommt laut Trefis auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 1,5 Mrd. Dollar. Der Markt zweifelt jedoch daran, ob dieses Wachstum ausreicht, um den Druck durch neue KI-Anbieter auszugleichen.
Dow Jones Verlierer im Überblick
Welche Aktien sind heute Dow Jones Gewinner und Verlierer?
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Nike
|39,87
|+4,21 %
|Caterpillar
|579,65
|+1,61 %
|Boeing
|167,50
|+1,38 %
|Cisco
|95,81
|+1,37 %
|Walt Disney
|120,02
|+1,11 %
|Johnson & Johnson
|279,54
|-1,07 %
|Home Depot
|340,79
|-1,93 %
|IBM
|237,61
|-2,02 %
|UnitedHealth
|392,91
|-4,64 %
|Salesforce
|203,45
|-5,30 %
Quelle: Investing.com, Kurse der US-Heimatbörsen, Stand 9:46–9:47 Uhr ET (15:46–15:47 Uhr MEZ)
Termine
Was sollten Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt beachten?
Der wichtigste Termin sind die Zahlen zum dritten Quartal, die laut Yahoo Finance am 2. Dezember 2026 anstehen. Kurzfristig dürften zudem die Nvidia-Zahlen am Abend und der Anthropic-Börsengang am Donnerstag die Stimmung im Softwaresektor prägen.
FAQ zur Salesforce Aktie
Warum fällt die Salesforce Aktie heute?
Es gibt keine konkrete Unternehmensnachricht. Die Aktie fällt mit anderen Softwarewerten wie Workday und Intuit; im Hintergrund stehen Sorgen um die Folgen von KI für Softwareanbieter.
Wie viel verliert die Salesforce Aktie?
Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) steht ein Minus von 5,30 Prozent auf 203,45 Dollar – Platz 30 im Dow Jones.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird Salesforce gehandelt?
Ticker CRM an der New York Stock Exchange, ISIN US79466L3024.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum dritten Quartal werden für den 2. Dezember 2026 erwartet.
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