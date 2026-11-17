Anthropic will laut Reuters am Mittwoch den endgültigen Ausgabepreis festlegen und am Donnerstag an der Nasdaq debütieren; die Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie wurde am Dienstag bestätigt. Laut Yahoo Finance könnte die Emission bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen. Um sich daran zu beteiligen, müssen viele Fonds an anderer Stelle verkaufen – und nach Lesart der Autoren trifft es zuerst Anbieter, die ihre Software pro Nutzer lizenzieren. Genau diesem Geschäftsmodell könnten KI-Assistenten Konkurrenz machen. Entsprechend breit ist der Abverkauf: HubSpot und ServiceNow verlieren laut dem Bericht rund sieben Prozent, Workday rund fünf Prozent.