Der Ausverkauf beschleunigt sich: Die Salesforce Aktie (Ticker CRM, NYSE; ISIN US79466L3024) ist am Dienstagmittag mit weitem Abstand größter Dow Jones Verlierer. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet sie nur noch 193,95 US-Dollar, ein Minus von 9,72 Prozent. Laut Reuters lag der Abschlag am Vormittag gegen 10:40 Uhr noch bei 5,7 Prozent – seither hat er sich fast verdoppelt. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Stattdessen trennen sich Fonds laut Yahoo Finance von Software-Werten, um Kapital für den Börsengang von Anthropic freizumachen.
Salesforce Aktie Dow Jones Verlierer: Fast 10 Prozent Minus vor dem Anthropic-Börsengang – warum hilft die eigene Anthropic-Beteiligung nicht?
Die Salesforce Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 mit Abstand größter Dow Jones Verlierer: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) fällt sie um 9,72 Prozent auf 193,95 US-Dollar – am Morgen lag das Minus noch bei rund 6 Prozent. Fonds verkaufen Software-Aktien, um Geld für den Anthropic-Börsengang freizumachen – ausgerechnet ein Unternehmen, an dem Salesforce selbst beteiligt ist.
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Dow Jones Verlierer am Mittag
Warum fällt die Salesforce Aktie heute so stark?
Anthropic will laut Reuters am Mittwoch den endgültigen Ausgabepreis festlegen und am Donnerstag an der Nasdaq debütieren; die Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie wurde am Dienstag bestätigt. Laut Yahoo Finance könnte die Emission bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen. Um sich daran zu beteiligen, müssen viele Fonds an anderer Stelle verkaufen – und nach Lesart der Autoren trifft es zuerst Anbieter, die ihre Software pro Nutzer lizenzieren. Genau diesem Geschäftsmodell könnten KI-Assistenten Konkurrenz machen. Entsprechend breit ist der Abverkauf: HubSpot und ServiceNow verlieren laut dem Bericht rund sieben Prozent, Workday rund fünf Prozent.
Kapitalabzug vor dem Mega-IPO
Fonds schaffen Platz für Anthropic und verkaufen Software-Aktien mit Lizenzmodell.
KI als Bedrohung des Geschäftsmodells
RBC-Analyst Rishi Jaluria warnte, KI-Firmen wollten Salesforce „komplett zerstören“.
Historisches Muster
Rund um den SpaceX-Börsengang im Juni verlor Salesforce laut Yahoo Finance 17 Prozent.
Das Paradox
Profitiert Salesforce nicht selbst vom Anthropic-Börsengang?
Pikant: Salesforce ist selbst an Anthropic beteiligt. Laut Yahoo Finance macht Anthropic rund 45 Prozent des strategischen Beteiligungsportfolios von Salesforce aus, das Ende Juli mit 11,3 Milliarden US-Dollar bewertet war. Gewinne aus dieser Beteiligung steuerten im ersten Halbjahr 2,98 US-Dollar zum bereinigten Gewinn je Aktie bei. Der Markt gewichtet heute aber offenbar stärker, dass ein börsennotiertes Anthropic als direkter Konkurrent im Unternehmenssoftware-Geschäft auftreten könnte, als den Buchgewinn aus der Beteiligung.
Bewertung und Chart
Wie günstig ist die Salesforce Aktie nach dem Absturz?
Bewertungsseitig ist die Salesforce Aktie bereits deutlich zurückgekommen. Laut Yahoo Finance lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne zum Vortagesschluss bei 15 – nach einem Fünfjahresdurchschnitt von 27. Der Tiefpunkt dieser Kennzahl lag am 22. Juni bei 11. Die Gewinnschätzungen der Analysten haben sich laut dem Bericht trotz des Kursrutsches nicht verändert. Das zeigt: Der Druck kommt aus Kapitalflüssen und Stimmung, nicht aus neuen Zahlen.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Was sollten Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt beachten?
Die nächsten Tage dürften für die Salesforce Aktie richtungsweisend sein: Am Mittwoch legt Anthropic seinen Ausgabepreis fest, am Donnerstag folgt der erste Handelstag. Am 24. November berichtet Konkurrent Workday, am 2. Dezember legt Salesforce selbst die Quartalszahlen vor. Dann wird sich zeigen, ob sich der Stimmungseinbruch auch im operativen Geschäft niederschlägt.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum fällt die Salesforce Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds Software-Aktien, um Kapital für den Anthropic-Börsengang freizumachen; zudem gilt Salesforce als möglicher Verlierer der KI-Konkurrenz.
Ist die Salesforce Aktie heute Dow Jones Verlierer? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) ist sie mit −9,72 Prozent auf 193,95 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Salesforce Aktie gehandelt? Ticker CRM an der NYSE, ISIN US79466L3024.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor? Am 2. Dezember 2026.
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