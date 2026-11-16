Skepsis beim CRM-Pionier: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die Salesforce-Aktie. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht, der Kurs lag bei 216,17 US-Dollar. Salesforce ist der weltgrößte Anbieter von Software für Kundenbeziehungen.
Salesforce-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ – KI-Sorgen bremsen den Software-Riesen
Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die Aktie von Salesforce. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie leidet unter der Sorge, dass KI-Agenten klassische Software verdrängen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- Handelssymbol
- CRM (NYSE)
- Analyst
- Tyler Radke
- Bank
- Citi
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur Salesforce-Aktie
KI als Bedrohung – Radke bleibt an der Seitenlinie
Tyler Radke hält an seiner neutralen Haltung fest. Er zählt zu den skeptischeren Stimmen bei Salesforce.
Im Mai hatte Radke sein Kursziel von 200 auf 188 US-Dollar gesenkt. Er verwies auf längere Verkaufszyklen und vorsichtigere Kunden bei Vertragsverlängerungen.
Im August hob er das Ziel dann auf 204 US-Dollar an, blieb aber neutral.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst Tyler Radke zu lesen ist:
KI-Konkurrenz
Radke sieht die Gefahr, dass KI-Firmen einen großen Teil des neuen Software-Budgets abziehen.
Zögerliche Kunden
Kunden lassen sich mit Abschlüssen mehr Zeit und verlängern Verträge vorsichtiger.
Wettbewerb
Citi verwies zuletzt auch auf wachsenden Druck durch HubSpot und Adobe.
Agentforce
Salesforce will mit KI-Agenten selbst vom Trend profitieren.
Zahlen Anfang Dezember
Salesforce legt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal Anfang Dezember vor. Die Aktie hat im laufenden Jahr deutlich an Wert verloren.
Anleger warten auf Belege, dass KI-Agenten das Wachstum beschleunigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Tyler Radke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Salesforce, Inc. (CRM): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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