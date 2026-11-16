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Salesforce-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ – KI-Sorgen bremsen den Software-Riesen

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die Aktie von Salesforce. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie leidet unter der Sorge, dass KI-Agenten klassische Software verdrängen.

Futuristische Rechenzentrumshalle mit leuchtenden Serverreihen und einem strahlenden KI-Chip in Marineblau und GoldKI-generierte Illustration
Bild: KI-generiert (gpt-image-2)
Rating Citi (bestätigt)
Neutral
Kurs 16.11.2026
216,17 $
Kursziel (in der Übersicht nicht genannt)

Steckbrief

Unternehmen
Salesforce, Inc.
Handelssymbol
CRM (NYSE)
Analyst
Tyler Radke
Bank
Citi
Rating
Neutral (bestätigt)
Kursziel
in der Übersicht nicht genannt

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Skepsis beim CRM-Pionier: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die Salesforce-Aktie. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht, der Kurs lag bei 216,17 US-Dollar. Salesforce ist der weltgrößte Anbieter von Software für Kundenbeziehungen.

Citi zur Salesforce-Aktie

KI als Bedrohung – Radke bleibt an der Seitenlinie

Tyler Radke hält an seiner neutralen Haltung fest. Er zählt zu den skeptischeren Stimmen bei Salesforce.

Im Mai hatte Radke sein Kursziel von 200 auf 188 US-Dollar gesenkt. Er verwies auf längere Verkaufszyklen und vorsichtigere Kunden bei Vertragsverlängerungen.

Im August hob er das Ziel dann auf 204 US-Dollar an, blieb aber neutral.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst Tyler Radke zu lesen ist:

  1. KI-Konkurrenz

    Radke sieht die Gefahr, dass KI-Firmen einen großen Teil des neuen Software-Budgets abziehen.

  2. Zögerliche Kunden

    Kunden lassen sich mit Abschlüssen mehr Zeit und verlängern Verträge vorsichtiger.

  3. Wettbewerb

    Citi verwies zuletzt auch auf wachsenden Druck durch HubSpot und Adobe.

  4. Agentforce

    Salesforce will mit KI-Agenten selbst vom Trend profitieren.

Zahlen Anfang Dezember

Salesforce legt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal Anfang Dezember vor. Die Aktie hat im laufenden Jahr deutlich an Wert verloren.

Anleger warten auf Belege, dass KI-Agenten das Wachstum beschleunigen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Tyler Radke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Salesforce, Inc. (CRM): Halten.

Quelle
Empfehlung von Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:36 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.