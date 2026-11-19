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Salesforce Aktie: 75% der Partner über Plan – Jefferies sieht Rückenwind vor den Q3-Zahlen

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 14:39 1 Min. Jefferies & Co

Die Hälfte der befragten Salesforce-Partner erwartet für 2027 schnelleres Wachstum, und Jefferies hält am Kursziel von 300 US-Dollar fest.

Bild: Salesforce, inc.

Die Analysten von Jefferies & Co bestätigen vor den Zahlen zum dritten Quartal ihr Rating "Buy" und ihr Kursziel von 300 US-Dollar für die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker: CRM). Jefferies sehe vor den Quartalszahlen eine "attraktive Ausgangslage". Eine eigene Umfrage unter Salesforce-Partnern sowie Gespräche mit Branchenvertretern hätten ein etwas positiveres Bild ergeben. 75% der befragten Partner lägen über den Planvorgaben des Unternehmens. Die Hälfte rechne für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Beschleunigung des Wachstums. Die 20 M&A-Transaktionen von Salesforce innerhalb der vergangenen 18 Monate könnten Skeptiker als Zeichen dafür werten, dass der Konzern bei der Entwicklung eigener Produkte ins Hintertreffen geraten sei. Aus Sicht von Jefferies seien die Zukäufe jedoch nötig gewesen, um das Angebot weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Analysten von Jefferies stufen die Salesforce-Aktie unverändert mit "buy" und einem Kursziel von 300 US-Dollar ein. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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