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Salesforce Aktie: 29% im Minus – was Jefferies vor den Quartalszahlen Mut macht

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 10:12 2 Min.

Salesforce hat seit Jahresbeginn 29% verloren, doch positive Signale von Partnern stimmen Jefferies vor den Quartalszahlen zuversichtlich.

Bild: Leo_Visions / Unsplash

Brent Thill, Analyst bei Jefferies, bestätigt in seiner Salesforce-Aktienanalyse vom 18.11.2026 für die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker: CRM) das Rating "buy" und das Kursziel von 300 US-Dollar. Am 18. November habe die Aktie den regulären US-Handel um 16:00 Uhr EST bei 190,40 US-Dollar beendet, ein Minus von 4,12 US-Dollar oder 2,12%. Am 19. November habe sie vorbörslich um 4:04 Uhr EST wieder bei 193,40 US-Dollar gelegen, 3,00 US-Dollar oder 1,58% über dem Vortagesschluss. 29% Kursverlust senken die Erwartungen vor den Quartalszahlen Seit Jahresbeginn habe die Salesforce-Aktie 29% an Wert verloren. Damit liege die Messlatte für die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal aus Sicht von Brent Thill inzwischen niedriger. Für Zuversicht sorge in der Salesforce-Aktienanalyse von Jefferies vor allem der Blick auf die Geschäftspartner des Softwarekonzerns. Befragungen unter ihnen hätten im Vorfeld der Zahlen ein positives Bild ergeben. Auch die jüngsten Übernahmen ordne Brent Thill mit Blick auf den Wettbewerb ein. Salesforce habe die Zukäufe gebraucht, um seine Position gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Wie viel der Analyst der Aktie weiterhin zutraue, zeige der Vergleich mit dem letzten Schlusskurs. Von 190,40 US-Dollar bis zum Kursziel von 300 US-Dollar ergebe sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 57,6%. Vor den Quartalszahlen bleibt Brent Thill bei seinem Urteil für Jefferies: Kursziel 300 US-Dollar, Rating "buy". Teilen Sie die Analyse mit Ihren Börsenfreunden – am besten vor den Quartalszahlen, solange im Gruppenchat noch niemand schreibt: "Hab ich doch gesagt!" Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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